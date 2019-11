L'Oroscopo del giorno 5 novembre 2019 cade a fagiolo, come si suol dire, pronto a dare conto sulla probabile cadenza (positiva o negativa) relativa al secondo giorno dell'attuale settimana. In primo piano nel frangente indicato, la classifica stelline e le previsioni in esclusiva per i sei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco. In questo caso perciò l'attenzione è tutta indirizzata in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Vediamo subito di dare un breve ma esauriente anticipo su cosa indicano le previsioni in amore e nel lavoro per i segni messi sotto torchio. Diciamo subito che ad avere la classica marcia in più saranno di sicuro gli appartenenti a Sagittario e Pesci, entrambi valutati nel periodo con le cinque stelle della buona fortuna. A reggere il passo dei due segni appena evidenziati, solo Scorpione e Acquario, ambedue valutati con le quattro stelline relative ai periodi legati alla solita routine.

Invece, a dover lottare contro turbolenze astrali negative, sempre in base a quanto messo in chiaro nelle previsioni di martedì 5 novembre, saranno quasi sicuramente coloro nativi nel segno della Bilancia e del Capricorno, in questo momento preventivati il primo in giornata "sottotono" e il secondo sottoposto a confluenze astrali portatrici di periodi da "ko". A seguire il resoconto segno per segno, ovviamente dopo il consueto appuntamento con la classifica quotidiana.

Classifica stelline 5 novembre 2019

Nuovo appuntamento con la classifica stelline giornaliera, in questo contesto applicata alla giornata interessante il 5 novembre 2019. Come già specificato in apertura, in questa sede verranno presi in considerazione i soli segni relativi alla seconda sestina. Pertanto, visto che abbiamo già anticipato qualcosa ad inizio articolo anche in merito ai migliori e peggiori del periodo, adesso conviene senz'altro iniziare a mettere in risalto le stelline quotidiane, come sempre in bella mostra nella scaletta sottostante:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Bilancia;

★★: Capricorno.

Oroscopo martedì 5 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Questa parte della settimana appena iniziata non darà tante soddisfazioni a voi della Bilancia, con buona pace di chi magari le stava aspettando con ansia.

Inizialmente il periodo partirà in abbastanza in affanno per poi risalire verso una leggera quanto accettabile positività. In linea di massima pertanto, quasi tutto il frangente evolverà nel previsto e da più parti già annunciato "sottotono". In amore, sappiate che dovrete stare lontano dai guai! Cercate di mantenere in primis una certa distanza dalle dispute con il partner. Visto il periodo, sforzatevi di essere più amorevoli verso la persona amata, occupandovi in prima persona dei suoi desideri e relativi bisogni.

Single, le previsioni del giorno a voi cuori solitari indicano che fareste meglio a rimandare eventuali programmi/impegni a livello affettivo, onde evitare la nascita di problemi. Sarete decisamente fuori di voi a causa dei troppi pensieri e/o preoccupazioni e non avrete voglia di uscire affatto: calma e riposo la giusta medicina. Nel lavoro, per concludere, questa sarà una giornata dinamica con discrete possibilità da cogliere.

Avrete mille cose da fare, dunque, cercate di rimanere concentrati sulle principali evitando di strafare.

Scorpione - Una giornata al limite della media positività si profila per voi Scorpione. All'orizzonte si staglia un periodo tranquillo, immerso nella totale normalità: vi sentirete più ottimisti e aperti nei confronti di situazioni già in parte vissute e forse potrebbe essere il momento ideale per esprimere il vostro punto di vista su certi argomenti. Cercate di mantenere i rapporti su base solide, in modo da affrontare la quotidianità con prontezza e preparazione. In amore, in special modo nella vita di coppia, non siate troppo gelosi ma sforzatevi di dimenticare le tensioni quotidiane. Siate capaci di godere anche al solo piacere di stare con la persona che avete nel cuore. Single, sarete molto felici, ma la vostra mente non sarà del tutto libera dai pensieri. Per poter vivere a pieno la magia di un nuovo amore dovrete liberarvi delle paure che avete dentro di voi: urge fare una sincera autoanalisi. Nel lavoro infine, avrete un forte intuito e abbastanza capacità di leggere nel cuore delle persone, due qualità che vi permetteranno di conquistare la fiducia degli altri e ottenere il sostegno di chi conta. Sarete (forse) in condizione di buttarvi a capofitto in un'impresa, ma questo richiederà grande abilità e determinazione.

Sagittario - Partirà molto bene la giornata di martedì 5 novembre, rendendo questa parte della settimana particolarmente in linea con i vostri migliori auspici. In generale, diciamo che eventuali slanci collaborativi, d'aiuto o gesti affettuosi saranno in grado di stupire le persone che avete attorno. La buona energia positiva che vi ha accompagnato in questi ultimi tempi condizionerà non poco le prossime scelte di vita: non fatevi prendere troppo la mano dall'entusiasmo però. In amore invece, senz'altro riuscirete ad essere in discreta armonia con voi stessi. Magari sarete orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale grazie all'influenza abbastanza positiva da parte delle effemeridi quotidiane. Saprete dimostrarvi passionali e, grazie a questo, raggiungerete un'ottima serenità con il vostro lui o la vostra lei. Single, vitalità e serenità non vi mancheranno: sarete infatti molto positivi con tutti e con il vostro fascino sarete al centro dell'attenzione. In molti casi la Luna vi renderà abbastanza intraprendenti, quindi senz'altro potreste sorprendere più di qualcuno con le vostre proposte sentimentali... Nel lavoro, vi stupirete di come vi si presenterà il periodo. Riscuoterete ovunque consensi e gli affari evolveranno secondo le migliori aspettative. Alcune situazioni in corso di definizione faranno salire alle stelle la vostra immagine sociale.

Astrologia del giorno 5 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata poco piacevole con pochissimi momenti sufficientemente interessanti. I vostri progetti già in corso sono destinati ad andare in porto in molti campi, ma non subito: non siate troppo precipitosi nel voler apportare variazioni agli stessi, ok? Rimanere con i piedi per terra in questa giornata sarà di certo una scelta azzeccata: cercate di bilanciare gli impegni e nello stesso tempo di non trascurare la famiglia, gli amici e il lavoro. In questo caso l'Astrologia invita a ritagliarsi del tempo anche per il relax. Le predizioni di martedì intanto, in merito al settore amore, segnalano qualche difficoltà in più che potrebbe concretizzarsi tra metà pomeriggio e inizio sera: occhio se doveste essere direttamente toccati, ok? In qualche caso potreste sentirvi in conflitto con alcune vostre prese di posizione fatte qualche tempo addietro. Single, le persone prepotenti non fanno proprio al caso vostro, giusto? In questo caso le stelle consigliano di non "frenare" nel caso doveste esprimere i vostri pensieri in merito a qualcuno che si crede chissà chi... Agite senza avere paura delle conseguenze, tanto (è risaputo) contro un Capricorno quasi nessuno la spunta! Nel lavoro invece, non ci saranno le occasioni per attuare quel progetto desiderato: talvolta ci si deve saper accontentare. Sfruttate la giornata in oggetto per riflettere sulle situazioni in sospeso, dando la priorità a quelle realmente attuabili.

Acquario - La giornata in oggetto, in questo caso interessante il secondo giorno di questa settimana, si presume possa portare poco o almeno non quello che molti di voi Acquario sperate. La Luna, in imminente uscita dal segno, non potrà garantire molta positività soprattutto perché si troverà sotto stretta quadratura da Mercurio in Scorpione. Dunque, non puntate molto sulla giornata in questione, per la precisione maggiormente sulla parte iniziale e centrale. Poi, man mano che la Luna si allontanerà dal segno avvicinandosi di conseguenza al settore dei Pesci, si farà sentire la benevola influenza di tale avvicendamento. In campo sentimentale pertanto, l'Astrologia promette sufficienti momenti da sfruttare, alcuni anche abbastanza appaganti e probabilmente in grado di dare una lieve felicità (meglio che niente, non trovate?). Il consiglio: non stuzzicate il cane che dorme (leggasi ovviamente "il vostro partner"), ma godete la serenità che vi dovesse essere donata in questo momento, ovviamente facendone tesoro. Single, attorno a voi ci saranno persone da avvicinare e, se metterete da parte timori e diffidenze, potreste fare incontri davvero interessanti. In programma situazioni abbastanza incoraggianti: quando si tratta di scovare opportunità o nuove strade da sfruttare siete sempre al top. Nel lavoro perciò, vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri progetti. In generale, sarete molto esigenti soprattutto con i vostri collaboratori: quasi tutti sapranno comprendere l'utilità delle vostre direttive.

Pesci - In programma un giorno sicuramente fantastico, a tutto tondo con questa parte della settimana ripartita da poco. In generale il periodo vi vedrà abbastanza indaffarati e, forse, anche molto affaticati. Calma, alla fine tutto ciò che avrete fatto sarà ampiamente ripagato e la soddisfazione vi renderà particolarmente felici. Diciamo pure che in molti potrete finalmente sentirvi liberi di fare alcune scelte (che sapete) senza dover rendere conto a nessuno... Secondo l'oroscopo del giorno 5 novembre, in merito all'amore, avrete un cielo favorevole ed un'intesa ottima con il vostro partner: sappiate mettere sopra ogni altra cosa il buon dialogo, il resto verrà da sé. Invece, parlando in generale, eventuali desideri si esaudiranno magicamente e daranno un valido contributo soprattutto agli amori appena nati. Se single invece, l'amore (quello con la "A" maiuscola) molto presto si risveglierà, sappiatelo! Dunque chi lo cerca dovrà prepararsi moralmente, e soprattutto fisicamente, a incontrare nuove persone: tra quest'ultime potrebbe esserci quella giusta che fa per voi. Gli astri del momento invitano con forza a darsi da fare. Nel lavoro, per chiudere, godrete di una bellissima intesa con i colleghi. Offrirete e riceverete solidarietà e sostegno nei momenti giusti, avendo così ottime occasioni per rinsaldare eventuali rapporti in calo.