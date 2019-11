L'Oroscopo del giorno 6 novembre annuncia una giornata spettacolare per alcuni segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Senz'altro a far ben sperare per questo mercoledì, specialmente sul lato sentimentale e affettivo in generale, la presenza di una meravigliosa Luna attualmente in sosta nel comparto dell'Acquario, ma pronta a sbarcare nel settore dei Pesci. Per essere precisi tale transito avverrà proprio ad inizio giornata, alle ore 00:08 del 6 novembre.

Allora, pronti a scoprire come sarà il prossimo mercoledì di metà settimana in amore e nel lavoro per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? A tal proposito, visto l'ottimo cielo astrale nel periodo, le stelle annunciano una giornata super positiva a tutti coloro appartenenti al segno dei Pesci (ovviamente), super favoriti in amore dal transito enunciato poc'anzi. Altresì, a non avere quasi alcun problema in relazione alla giornata di metà settimana, senz'altro coloro nativi in Bilancia e Scorpione, entrambi sottoscritti nella nostra classifica con le cinque stelle della buona fortuna.

Invece, si profila molto diverso il periodo nei riguardi di un altro segno, in questo caso preventivato in giornata "no": a riguardo, le previsioni di mercoledì 6 novembre annunciano diversi problemi a carico di coloro nativi in Sagittario, nel frangente valutati in periodo da "sottotono". A questo punto vediamo di dare maggior profondità a queste nuove previsioni, non prima però di aver controllato le stelline quotidiane applicate alla giornata in oggetto.

Classifica stelline 6 novembre 2019

In questo contesto la nuova classifica stelline verte sul terzo giorno della prima settimana piena dell'attuale mese, nella fattispecie interessante mercoledì 6 novembre. Come abbiamo visto nelle anticipazioni d'apertura, solo tre i segni classificati al vertice della scaletta di oggi, mentre due quelli meritevoli delle quattro stelline. Per gli altri? Andiamo pure a scoprirlo subito passando direttamente alla valutazione segno per segno.

La scaletta con le stelle del giorno:

Top del giorno : Pesci - Luna nel segno;

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Sagittario;

★★: NESSUNO.

Oroscopo mercoledì 6 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo mercoledì sarà certamente al ''top'' per molti di voi della Bilancia. Per alcuni, in prospettiva potrebbero prendere avvio nuovi interessi legati al tempo libero, con hobby e svago in primo piano.

Il cielo astrale del momento raccomanda di evitare sforzi, non esagerare con lo sport e tenere sotto controllo lo stato fisico: fatelo! In amore, visto il periodo favorevole si consiglia di darsi da fare in campo sentimentale. Di certo la sfera affettiva è già pronta a balzare in primo piano. Le stelle a metà settimana saranno le vostre "regine del cielo" ben propense a dare aiuto o a spronarvi di fronte a situazioni critiche.

Dare sfogo a sogni e desideri non è mai stato così semplice, sappiatelo. Single, la Luna riuscirà come sempre a risvegliare quel lato molto sensuale della vostra personalità (si spera). Sarà come avere la sensazione di credere fermamente in qualcosa in imminente arrivo e che la stessa si possa realizzare senza incontrare troppi ostacoli o opposizioni di sorta: le previsioni del giorno invogliano a crederci, sarà decisivo. Nel lavoro, vi saranno affidati nuovi compiti ma non avrete alcuna voglia di svolgerli. Questo potrebbe far saltare alcuni programmi: se non potrete svicolare rassegnatevi e fate quanto richiesto.

Scorpione - In arrivo una giornata certamente positiva, perfetta quanto basta per rendere questa parte centrale della settimana adatta a portare a buon fine la maggior parte delle attività quotidiane. Diciamo che tutto procederà senza intoppi, tuttavia per stare più tranquilli cercate di chiudere al più presto eventuali situazioni in sospeso. In amore, periodo quasi magico, indimenticabile sotto certi aspetti. Chi è in coppia avrà idee e intuizioni per rafforzare il legame con il partner: lasciatevi andare alla gioia di amare e di essere amati! Single, sarete piacenti agli occhi di chi sapete e anche molto rilassati. Avrete tutto quello che vi occorre per portare a fine un sogno d'amore. Nel corso del periodo poi, mettete in conto della buona musica e un po' di lettura ed il vostro mercoledì sarà perfetto. Nel lavoro invece, acquisirete sicurezza e sarete molto più attenti a svolgere quello che quotidianamente siete chiamati a fare, con serietà e professionalità. Il momento sarà perfetto per lanciare idee, dare un nuovo impulso all'attività o cercare qualcosa di più adatto alle vostre attitudini.

Sagittario - Mercoledì previsto quasi sicuramente "sottotono". Secondo l'Astrologia applicata a voi del Sagittario, sono da mettere in conto non poche curiosità e, in qualche caso, molta voglia d'evasione dalla solita monotonia quotidiana. Di conseguenza, anche all'interno dei rapporti più collaudati potranno insorgere improvvisamente "strani bisogni": forse il desiderio di qualcosa di nuovo dettato dalla curiosità o dalle circostanze, chissà... In amore invece, se nutrirete dubbi o insoddisfazioni nell'attuale relazione amorosa, sfruttate l'imminente transito della Luna (questo mercoledì dall'Acquario a Pesci), senz'altro di buon auspicio per chiarire eventuali divergenze o differenti punti di vista. Vedrete che poi, se tutto dovesse andare come da voi sperato, vi sentirete molto meglio. Single, se non siete ben allenati ad essere pazienti, allora iniziate fin da adesso. Diciamo che in questa giornata avrete a che fare con persone alquanto complicate dal punto di vista caratteriale e sarà possibile che non riusciate a gestire bene la situazione. Fatevi aiutare da qualcuno più tollerante, magari già ferrato in materia, invitandolo a a risolvere le questioni che più vi affliggono. Nel lavoro, un lieve nervosismo nei rapporti con colleghi e personale è già nell'aria, ma questo è normale dal momento che la Luna si troverà ancora in quadratura a Venere. Forse per qualcuno sarebbe opportuno verificare conti e questioni familiari.

Astrologia del giorno 6 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti. Quindi si pronostica a voi Capricorno un mercoledì di metà settimana valutato dall'Astrologia del momento con le quattro stelline indicative la normale routine; diciamo pure che tale condizione non intaccherà molto il lato sentimentale, e questo è già un buona cosa. Le predizioni di mercoledì pertanto, in merito all'amore, datevi da fare soprattutto se sentite che il momento potrebbe essere importante per agguantare un agognato desiderio: troverete finalmente un punto d’incontro con il partner, dopo settimane difficili. Intanto, mostrate pure alla persona amata il vostro carattere esuberante, in modo tale di riuscire ad andare d’accordo finalmente su alcuni punti un po' controversi del menage. Single, qualcuno di voi nativi andrà incontro a situazioni abbastanza imbarazzanti: impossibile trovare la giusta soluzione senza mettere a rischio la propria credibilità. La giornata di domani potrebbe favorire il nascere di leggeri, seppur stressanti, malintesi: occhio! Nel lavoro, invece, vi sentirete particolarmente grintosi ed intraprendenti, però le stelle di oggi consigliano di essere cauti in ciò che farete, per evitare conseguenze esplosive.

Acquario - Si preannuncia abbastanza discreto il periodo di centro settimana. Per gran parte della giornata sarete di buonumore e riuscirete anche a fare le cose che vi piacciono in modo facile ed anche abbastanza veloce (come piace a tanti di voi!). In serata invece, qualcosa o qualcuno potrebbe mettere addosso un po’ di nervosismo: cercate di tenerlo a bada, ok? In amore pertanto si prevedono lievi turbolenze nel corso del periodo, soprattutto a metà giornata. in alcuni casi non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro ego, certamente in grado di farvi sentire bene. Non siate impulsivi e non abbiate fretta perché potrebbero maturare eventi che avranno l’incarico di mettere a dura prova la vostra (santa) pazienza. Single, positività e solarità vi renderanno molto belli agli occhi degli altri, dunque cercate di mantenere il buonumore per tutta la giornata senza porvi tante domande inutili. L'Astrologia del giorno consiglia: agite in serenità e senza problemi, agitarsi non giova a nulla sappiatelo! Nel lavoro invece, il cielo stimolerà la voglia di osare e di scommettere; forse sarebbe meglio per voi essere prudenti e rimandare le decisioni importanti a momenti più adatti.

Pesci ’top del giorno’ - Partirà e chiuderà al massimo della positività questo vostro mercoledì, a ravvivare al massimo la parte centrale della corrente settimana. A rendere tutto molto favorevole, come già anticipato in apertura, l'ingresso nel settore di una superba Luna in Pesci: la giornata partirà con il turbo nel motore e di certo affrontare eventuali problemi a livello affettivo sarà facile come bere un bicchiere d'acqua. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno 6 novembre, riguardo l'amore di coppia, indicano che le eventuali tensioni degli ultimi giorni si scioglieranno come la neve al sole regalando sensazioni tranquille e tanta voglia di fare qualcosa di importante. Nella vita di relazione sarà raggiunta una maggiore stabilità e chi dovrà prendere decisioni importanti saprà muoversi nel modo giusto. Se single invece, la situazione affettiva tornerà di nuovo a vostro favore. In molti trascorrerete una giornata piena di opportunità, magari vivendo emozioni travolgenti insieme alla persona che interessa. Sarete attivi e svegli, con la voglia di mettere in pratica idee che potrebbero rivelarsi davvero vincenti. Nel lavoro, per chiudere, le stelle favoriranno l'intuizione e suggeriranno le mosse giuste per aumentare i guadagni. Sfruttate quest'occasione per dar vita a progetti ai cui aspirate da tempo.