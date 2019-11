L'Oroscopo di mercoledì dedicato alle opportunità lavorative e all'amore tiene conto dell'entrata di Luna in Pesci che rende i segni zodiacali appartenenti all'elemento Acqua molto sognatori e al tempo stesso suggestionabili. L'astro d'argento nel domicilio astrologico dodicesimo trova le sue affinità nel mare e sprigiona molto fascino e sensibilità. L'acqua dei Pesci che fluisce indecifrabile e misteriosa come la Luna, tende a smuovere le emozioni represse e a farle condividere nelle previsioni astrologiche fortunate.

Astri e oroscopo di mercoledì

Ariete: fantasiosi e molto creativi, cercherete nuovi stimoli per rendere più misteriosa ed eccitante la sfera sentimentale. In ambito lavorativo gli sforzi che state facendo daranno i loro frutti in un futuro non molto lontano.

Toro: l'influsso lunare si fa sentire e rende molto intuitivi in ambito lavorativo. Affascinanti e originali, otterrete successo nelle imprese amorose e in campo lavorativo nuovi cambiamenti saranno produttivi per raggiungere i propri obiettivi.

Gemelli: attenzione a non farvi suggestionare da alcuni ricordi che potrebbero rendervi schiavi di un passato che ha procurato delle ferite incolmabili. Una Luna in quadratura sprigiona il bisogno di maggiore impegno per evolvere, lavorando sulle sensazioni interiori e riempiendole di una consapevolezza nuova.

Cancro: sognatori e romantici, vivrete l'amore con un occhio rivolto alle sensazioni passate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Luna interagisce con i nodi lunari nel segno e tende a farvi guardare dentro, per avviare un processo di purificazione karmica che con uno sguardo al passato quasi completa il bisogno di crescita evolutiva.

Leone: molto sicuri di voi in amore, siete in attesa di alcune risposte e aspetterete senza ansia il responso. In ambito lavorativo, Giove e Marte sostengono i guadagni spronandovi all'attuazione di alcuni passi che saranno incisivi per fare carriera.

Vergine: Luna rema ancora contro e confonde le idee, rendendovi molto influenzabili dai consigli esterni e facendovi tornare sui propri passi. Attenzione anche a una Venere in quadratura che procura noie sentimentali, minacciando il vostro senso pratico.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: molto comunicativi, vivrete gli affetti in maniera abbastanza serena ed equilibrata. In campo professionale attenzione a non lasciarvi prendere da un eccessivo idealismo che potrebbe farvi impuntare su alcune idee, applicandole con un rigore saturniano molto rigido.

Scorpione: un disagio interiore potrebbe spingervi a rinchiudervi in voi stessi, evitando così il rapporto con gli altri. Luna e Sole in quadratura emanano delle luci e ombre che potrebbero sprigionare piccole crisi sia in ambito lavorativo che in amore, facilmente superabili facendo chiarezza in voi stessi.

Sagittario: ansiosi a causa di una posizione lunare un po' scomoda per l'umore, rischierete di essere troppo possessivi nei confronti dell'amore.

In ambito lavorativo, dovrete adottare la prudenza per raggirare alcuni imprevisti pericolosi per gli introiti.

Capricorno: i transiti planetari augurano buoni auspici e potrete incamminarvi verso la concretizzazione dei sogni puntando sulle proprie qualità. Nei sentimenti attenzione a non essere aggressivi e in ambito lavorativo accettate alcuni incarichi che garantiranno successo.

Acquario: piccoli imprevisti potrebbero esasperarvi e innervosirvi ma cercate di seguire alcune idee, applicandole in modo creativo per trovare nuovi stimoli costruttivi. Magari il ritmo con cui volete concretizzare i sogni è troppo veloce, adattatevi quindi alla velocità della mente e prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno.

Pesci: compassionevoli e molto intuitivi, riuscirete a percepire i sentimenti più nascosti facendo affidamento su una sensibilità lunare che si manifesta in maniera intensa. Anche in ambito lavorativo potrete utilizzare tutta l'esperienza raggiunta nel tempo e applicarla in modo più consapevole per emergere.