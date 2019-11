L'Oroscopo del mese di dicembre vedrà i nati sotto il segno dei Gemelli un po' in ansia per il lavoro, l'Ariete sarà in affanno e un po' demotivato, mentre ci saranno novità in amore per lo Scorpione. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni mensili di dicembre per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: non sarà propriamente un mese fantastico. Vi sentirete abbastanza fiacchi e demotivati e starà a voi trovare la forza di reagire. Cercate di rallentare i ritmi e tutto andrà per il meglio.

Sarete un po' in affanno sul lavoro, ma la salute sarà buona e in amore andrà tutto bene - Voto 6.

Toro: sarà un mese abbastanza stressante, vi sembrerà di non potercela fare ma con il vostro impegno riuscirete ad appianare le difficoltà che vi affliggono. Vi aspettano tempi sereni e che vi procureranno molto presto soddisfazioni. In amore e lavoro tutto sarà stabile e complessivamente andrà molto bene la salute - Voto 7.

Gemelli: cercate di non esagerare con il lavoro. Ansia e stress vi inseguiranno per tutto il tempo, soprattutto per questo motivo.

Fate un respiro profondo e non accapigliatevi con chi vi è accanto. Amore e salute ok, ma sul lavoro avrete qualche grattacapo - Voto 6.

Cancro: scompariranno alcune tensioni collegate alla vostra sensibilità. Avrete un periodo faticoso, anche mentalmente, che si migliorerà pian piano. La continuità che tanto anelate giungerà inaspettatamente. Lavoro e salute perfetti, in amore avrete una piccola crisi, ma che aprirà il 2020 a una piacevole novità - Voto 7.

Leone: dovrete affrontare una piccola crisi sentimentale, nulla di grave: si sistemerà tutto quanto prima.

Contenete la rabbia e siate ben predisposti verso gli altri. In amore qualche piccola scaramuccia, sul lavoro avrete belle soddisfazioni, per la salute solo qualche innocuo malanno di stagione - Voto 6.

Vergine: sarete carichi di energie positive in questo dicembre, siate gentili e ben predisposti con tutti. Mantenete questo karma positivo e riuscirete a trasportare questa positività anche nel 2020. Amore, salute e lavoro perfetti - Voto 10.

Le previsioni degli altri segni: da Bilancia ai Pesci

Bilancia: per raggiungere il 2020 in piena forma avrete bisogni di riposarvi, evitate stress inutili sul lavoro.

Farete un incontro sentimentale molto significativo. Lavoro e salute su buoni livelli, ma siete troppo stressati, mentre l'amore andrà alla grande - Voto 6.

Scorpione: potrete finalmente pensare al vostro futuro in modo più positivo. E’ arrivato il momento di mettere in pratica il vostro potenziale, sfruttando le vostre capacità, ma sappiate anche percepire se un’amicizia che coltivate da tempo possa sfociare in qualcosa di altro. In amore vi sono novità piacevoli in arrivo. Lavoro e salute più che buoni - Voto 8.

Sagittario: siete il segno del mese.

Le difficoltà avute nei mesi scorsi saranno solo un brutto ricordo. Lavoro, amore, salute saranno praticamente perfetti e questo mese vi condurrà verso un entusiasmante inizio di 2020 - Voto 10.

Capricorno: usate il mese di Dicembre per risolvere alcuni problemi che vi assillano, siate propositivi perché le stelle vi sono favorevoli. Per fine mese sistemerete un problema che vi assillava e questo vi aprirà le porte per un ottimo 2020. Salute e lavori su livelli buoni, in amore sarete un po' in affanno, ma pazientate fino all'anno nuovo perché arriveranno importanti novità - Voto 7.

Acquario: siete sul podio questo mese.

A dicembre sarete in grande forma, l’estro è tornato ad essere quello di un tempo e sarete super produttivi e lieti di poter condurre una vita conforme alle vostre aspettative. Lavoro e salute su livelli altissimi, bene in amore - Voto 9.

Pesci: soffrirete di solitudine all'inizio, ma tutto migliorerà verso la fine del mese. Forse siete stati troppo generosi con persone che non meritavano la vostra stima. Cercate di andare avanti e di non assillarvi pensando troppo a chi vi ha deluso. In amore in arriverà una bella sorpresa.

Lavoro senza alti né bassi, ma avete una salute di ferro - Voto 7.