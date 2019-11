Le sensazioni amorose volano nell'Oroscopo del weekend che analizza i sentimenti e le opportunità di ciascun segno zodiacale. Il transito favorevole di Luna dapprima in Gemelli e poi in Cancro rende le emozioni molto vivaci e profonde. L'intuizione non mancherà di certo ai simboli zodiacali di Aria e di Acqua che potranno aprirsi a vivere splendide sensazioni a due. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo del weekend

Ariete: una mobilità vivace elargita da Luna in Gemelli farà andare alla ricerca di nuove opportunità emotive che stuzzicano anche la curiosità e l'immaginazione. Se venerdì Luna sarà in aspetto favorevole, attenzione ad un sabato e a una domenica ricchi di tensioni che saliranno a galla dal proprio inconscio.

Toro: Luna diventerà complice per facilitare gli incontri amorosi e i single potranno lasciarsi prendere da veri e propri colpi di fulmine imprevedibili e ammalianti.

Una nuova sensibilità lambirà l'amore di coppia e mitigherà l'influsso ribelle di Urano nel segno.

Gemelli: Luna nel segno nella giornata di venerdì punterà un riflettore sui sentimenti e lo farà in modo molto concreto e distaccato, quasi rendendo le sensazioni "fredde" a causa di un'eccessiva razionalità che invaderà la sfera sentimentale. Le emozioni ritorneranno e animeranno le restanti giornate del weekend, divenendo più calde grazie a Luna in Cancro.

Cancro: Luna incrocerà le sue energie con Marte e potrebbe elargire un atteggiamento molto istintivo, che fa agire in maniera frettolosa. Potreste cadere vittima di atteggiamenti fanciulleschi, senza essere coscienti di ciò che farete. Per fortuna Mercurio dallo Scorpione mitigherà il tutto.

Leone: una certa instabilità spingerà a fare di più per affermare il desiderio consapevole di crescere interiormente.

L'umore sarà comunque altalenante e avrete l'impressione di entrare in contatto con due modi di pensare, diversi e opposti. Se Mercurio e Sole spunteranno un tantino le armi della seduzione, potrete tuttavia contare su Venere che garantirà le occasioni amorose giuste.

Vergine: venerdì potreste essere attratti da situazioni amorose simultanee che potrebbero creare indecisione in amore. Per la restante parte del weekend, Luna sarà alleata nell'elargire maggiore intuizione e un'affettuosità più marcata.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: via libera alla buona comunicazione nella giornata di venerdì dove una Luna sensibile in Gemelli approfondirà le amicizie e gli affetti in modo più loquace e vivace. Attenzione però alle giornate di sabato e domenica dove la Luna in quadratura a Marte causerà malumore e nervosismi.

Scorpione: puntate tutto su un weekend profondo per gli affetti grazie a una Luna molto sensibile in Cancro che farà diventare protettivi e comprensivi.

Ricercherete serenità nel focolare domestico, vivendo momenti davvero romantici.

Sagittario: siete alla ricerca di maggiore stabilità emotiva e la Luna in opposizione venerdì non aiuterà a vivere l'amore con maggiore coinvolgimento sentimentale. Migliorerà invece la situazione nella restante parte del weekend, grazie all'astro d'argento in Cancro che approfondirà gli affetti in modo più tradizionalista e accogliente.

Capricorno: a inizio weekend potreste avvertire un certo disagio nel vivere le storie sentimentali, poiché convinti di non meritarvi l'amore. Attenzione alle giornate seguenti che vedranno una Luna in opposizione indolente che potrebbe farvi sentire incompresi.

Acquario: intuizione e concretezza cammineranno a braccetto venerdì e potrete vivere i sentimenti in maniera più stabile. Venere e Sole saranno sempre in splendida posizione per tutto il fine settimana, quindi cosa volete di più dalla vita?

Pesci: puntate tutto su una Luna sensazionale e molto sensibile presente sabato e domenica in Cancro, che emanerà splendidi influssi nei vostri riguardi. Riuscirete a risolvere i problemi con ampio senso pratico, attenzione solo a non lasciarvi prendere da un'eccessiva pigrizia.