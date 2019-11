L'Oroscopo del weekend dal 22 al 24 di novembre approfondisce la fortuna e l'amore di questo quarto fine settimana, contando sulla posizione di Luna dapprima in Vergine, poi in Bilancia. Un atteggiamento pratico e fin troppo pignolo lambirà anche Toro, Capricorno, Cancro e Scorpione mentre sabato e domenica Luna in Bilancia abbraccerà con i suoi influssi benefici i segni d'Aria. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Passionalità ed estroversione nell'oroscopo del weekend di novembre

Ariete: gli astri presenti in casa astrologica nona sostengono gli affetti e la vitalità. Mercurio dallo Scorpione potrebbe chiedervi cosa volete dall'amore e Luna venerdì troverà la risposta giusta. Attenzione invece a una domenica un po' lunatica.

Toro: Luna in trigono venerdì controbilancerà un istinto ribelle grazie al suo influsso che inciterà alla prudenza.

Laboriosi e severi nell'imporre il proprio volere a tutti i costi, nella restante parte del weekend potreste essere troppo aggressivi nei confronti delle nuove fiamme amorose, facendo degenerare le nuove storie sentimentali.

Gemelli: troppo precisi e quasi maniacali a inizio weekend, potreste apparire stressati dall'accumulo degli impegni lavorativi settimanali. La restante parte del fine settimana invece sarà dedicata all'amore e una nuova sensualità raffinata sarà l'arma vincente per ottenere successo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: molto pratici e precisi, vorrete tenere tutto sotto controllo, compreso l'amore. Marte e Sole in congiunzione dallo Scorpione venerdì garantiranno audacia e faranno dire tutto quello che pensate, quindi attenzione a scegliere bene le parole da pronunciare. Attenzione alla giornata di domenica un po' tesa per l'amore.

Leone: l'influenza lunare sarà benefica per tutto il weekend. Raffinati, sensibili e un po' fragili soprattutto domenica, andrete alla ricerca di sicurezze interiori che solo Giove e Venere in trigono sapranno garantire.

Attenzione a un influsso marziano e mercuriano un po' troppo aggressivo per l'amore.

Vergine: Luna nel segno farà vivere con ansia le emozioni e l'amore diventerà a un tratto riflessivo. Adotterete la prudenza e sarete lambiti da uno scetticismo soprattutto venerdì. Sabato e domenica Sole assumerà la nuova postazione in sagittario che contribuirà a rendervi collerici e capricciosi in amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la praticità e lo spirito d'iniziativa non mancheranno di certo sabato con Luna molto vicino al domicilio astrologico.

Domenica l'astro d'argento passerà proprio nel segno e socievoli ed eleganti, mal sopporterete la solitudine, contornandovi di gente che vale.

Scorpione: l'influsso lunare nella giornata di venerdì si farà sentire e potrebbe rendere l'amore un po' rigido. Molto riflessivi anche grazie a Mercurio presente nel segno, camminerete a piccoli passi nello sconfinato sentiero che conduce alla felicità amorosa, ma il cammino intrapreso sarà potenziato dall'energia positiva di Marte.

Sagittario: splendida la congiunzione astrale di Venere e Giove che garantirà ancora ottimismo e stabilità amorosa. Domenica le sensazioni prenderanno il volo con Sole che entrerà nel segno a riscaldare i cuori, confermando riuscita nel cammino sentimentale intrapreso.

Capricorno: altezzosi e molto riservati, sentirete forte un senso del dovere a cui non vi tirerete indietro, adempiendo agli obblighi anche in maniera sottomessa.

Per fortuna Marte in Scorpione smuoverà alquanto la situazione in modo dinamico, garantendo nuova forza d'animo e un modo di affermare la propria personalità che sarà benefica per l'amore.

Acquario: la nuova postazione di Sole in Sagittario risulterà benefica per approfondire l'amore in modo luminoso e molto spirituale. Venere veglierà sul cammino sentimentale e Luna sarà alleata domenica, garantendo spontaneità e un atteggiamento estroverso molto simpatico e originale.

Pesci: a inizio weekend potreste sentirvi alquanto tesi e insicuri nei confronti dell'amore a causa di un'opposizione lunare che genera ansia nel modo di amare.

Sabato e domenica invece potrete contare sulla posizione benevola di Saturno e Plutone che proporranno un cambiamento benefico, ma dovrete avviare un rinnovamento interiore molto consapevole per ottenere buoni risultati.