L'Oroscopo della settimana compresa fra lunedì 11 e domenica 18 novembre, concentra le sue energie nel lavoro e negli affetti, alla ricerca di conferme o nuovi stimoli per rivoluzionare al meglio le situazioni spesso ingarbugliate di ciascun segno zodiacale.

Una nuova consolazione viene elargita da Venere e Giove in Sagittario che rende l'amore molto fortunato e una carica vitale sarà fuori dal comune grazie alla presenza di Luna in Gemelli già da giovedì.

Buoni auspici nell'oroscopo settimanale di novembre

Ariete: Venere e Giove benefici per tutta la settimana, avvieranno azioni fortunate sia in amore che in campo professionale. Attenzione solo a un fine settimana un po' teso per gli affetti, dove transiti planetari in quadratura potrebbero causare incomprensioni familiari.

Toro: una Luna molto fortunata già a inizio settimana garantirà splendidi successi lavorativi.

Un nuovo benessere materiale sarà garantito da buone trattative d'affari e in ambito sentimentale, potrete utilizzare uno spiccato savoir faire per ottenere successo.

Gemelli: giovedì e venerdì Luna farà il suo ingresso nel segno garantendo intelligenza e grandi capacità logiche, tutte da investire sul lavoro in modo positivo. Una mentalità molto romantica sarà benefica per approfondire la sfera amorosa, a patto però che non assumiate un atteggiamento distaccato per paura di soffrire.

Cancro: sono previsti buoni guadagni nelle giornate di lunedì e martedì, basta che utilizziate al meglio le proprie capacità e l'immaginazione utili per emergere. Sarà una bella settimana per i sentimenti che si concluderà al top con l'entrata di Luna nel weekend, raggiante per vivere gli affetti in maniera romantica.

Leone: contate sull'influsso dal satellite notturno che dai Gemelli e a metà settimana, sprigionerà un atteggiamento vivace e divertente.

Attenzione in amore a non rinchiudervi in una "gabbia emotiva" che imprigionerà i sentimenti, creando instabilità d'animo e indecisione sul lavoro.

Vergine: la settimana inizierà alla grande grazie all'influenza lunare che dal Toro garantirà guadagni che saranno conseguiti senza difficoltà. Nettuno in opposizione renderà le sensazioni amorose un po' ambigue ma Luna sarà vostra alleata per tutta la settimana, garantendo intuizione e sensibilità.

Previsioni astrali sensazionali

Bilancia: l'espansione delle idee e dei progetti sarà garantita da Luna in trigono a Marte già da giovedì e potrete adoperare un linguaggio sciolto per emergere sia in campo amoroso che in quello professionale. Attenzione però a non essere troppo aggressivi e a moderare le energie al meglio.

Scorpione: l'amore diventerà misterioso e alquanto turbolento nella giornata di lunedì, ma Mercurio e Sole resteranno sempre potenti alleati per approfondire l'amore e il lavoro in modo più razionale e con uno slancio in più.

Il weekend sarà profondo dal punto di vista sentimentale e molto legato ai valori familiari grazie a Luna che incrocerà uno splendido trigono con Sole.

Sagittario: non siate freddi e cercate di non vivere i sentimenti in modo troppo distaccato, soprattutto a metà settimana quando Luna sarà in Gemelli e offuscherà un po' l'affettuosità di Venere nel segno. Poteste essere dispersivi anche nel lavoro ma nel fine settimana tutto si aggiusterà.

Capricorno: ancora un po' di pazienza e Marte non sarà più in posizione sfavorevole, così potrete contrastare lo stress accumulato per approfondire le opportunità sentimentali che verranno con un nuovo ottimismo. La stanchezza si farà sentire in ambito professionale.

Acquario: a metà settimana Luna in trigono a Marte elargirà coraggio e una nuova determinazione per parlare apertamente. Potrete assumere funzioni direttive sul lavoro e in amore, attingere a un nuovo dinamismo che garantisce spirito di iniziativa per avviare nuove storie o approfondire in modo più sensuale quelle già iniziate.

Pesci: la situazione sentimentale sarà un po' ingarbugliata ma il weekend sarà benefico per gli affetti e per investire tutto il positivismo di cui siete muniti, fronteggiando alcune difficoltà con coraggio. Impegnandovi maggiormente nel lavoro, nel contempo potrete capire se la persona che sta affianco è quella giusta per voi.