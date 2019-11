L'Oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24 novembre approfondisce la posizione della Luna in particolare, aprendo una finestra sul mondo emotivo di ciascun segno zodiacale e indagando sulla sensibilità, a caccia di informazioni utili per progredire in amore e in campo lavorativo. Complice anche la posizione di Saturno in Capricorno che garantisce successi a Toro, Pesci, Vergine e Scorpione. Tutto questo è possibile approfondire nelle previsioni astrali della settimana segno per segno.

L'oroscopo settimanale da Ariete e Vergine

Ariete: la settimana inizierà alla grande grazie all'influenza favorevole della Luna dal domicilio del Leone. Passionali e in cerca di forti emozioni, concretizzerete i progetti amorosi senza spaventarvi di provare a raggiungere risultati ambiziosi. Venere, Giove e Sole saranno propizi, garantendo fortuna e successi lavorativi.

Toro: il satellite notturno farà i capricci già da lunedì e spingerà la vostra ambizione a toccare vette troppo alte.

Marte in opposizione potrebbe rendere addirittura aggressivi poiché spinti da un'insoddisfazione latente pronta a esplodere. Migliorerà l'emotività nel weekend.

Gemelli: mercoledì Sole in Sagittario "romperà un po' le uova nel paniere" e in amore potreste assumere un comportamento collerico e capriccioso. Se Luna dal Leone nelle prime giornate della settimana caricherà di energia ambiziosa, nel weekend assumerà una posizione non facile per i sentimenti.

Cancro: la nuova postazione astrologica di Marte in Scorpione risulterà benefica e contrasterete gli avvenimenti adottando tenacia e tanto sangue freddo. In amore sarete molto impetuosi e rivoluzionari, affermando la propria supremazia come su un campo di battaglia. Comunque riuscirete a ottenere ciò a cui ambite.

Leone: istintivi e passionali già da lunedì con Luna nel segno, mal tollererete le limitazioni e andrete dritto verso la meta stabilita con ambizione.

In ambito lavorativo vi farete valere e in amore, la nuova posizione favorevole di Sole in Sagittario garantirà una nuova vitalità.

Vergine: molto concreti e pratici nel weekend, sarete intuitivi quasi anticipando gli avvenimenti prima che questi capitino. Si preannunceranno successi in campo lavorativo quindi preparate il terreno nella concretizzazione dei progetti lavorativi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buone le sensazioni a inizio settimana, i transiti planetari saranno benevoli e illumineranno il cammino, garantendo una riuscita lavorativa.

In amore, utilizzerete uno spiccato savoir-faire che consentirà di conquistare la persona amata in modo molto raffinato.

Scorpione: benvenuto Marte nella giornata di mercoledì che in questo segno tenebroso, si caricherà di energia istintiva e passionale, dando il meglio di sé. Più dinamici sul lavoro, riuscirete a raggiungere i propri scopi contando sulle vostre capacità e sulle proprie forze. L'amore diventerà indagatore e misterioso.

Sagittario: a inizio settimana l'astro d'argento illuminerà gli affetti e incrociando le sue energie con Giove e Venere, garantirà splendidi momenti di benessere, tutti da vivere con affetto in due. Mercoledì Sole entrerà nel segno e sprigionerà ambizione tutta da investire in campo lavorativo per ottenere riconoscimenti validi.

Capricorno: mercoledì Marte diverrà complice di un nuovo dinamismo ambizioso e sarete molto impazienti di concretizzare i progetti tenuti in cantiere fino a ora.

Passerete all'azione con fiducia quindi e avrete successo poiché sostenuti da Saturno e Plutone nel segno.

Acquario: il Sole non sarà più in posizione dissonante, quindi via libera all'utilizzo di una carica vitale preziosa sia per gli affetti che per le opportunità professionali. Magnanimi e brillanti, attenzione solo a mercoledì che vedrà una Luna in opposizione un po' tesa per gli affetti.

Pesci: Sole e Venere in quadratura scombussoleranno alquanto le sensazioni amorose, sprigionando un'eccessiva sensualità difficile da tenere a freno.

Attenzione a non essere troppo gelosi con la persona amata e in ambito lavorativo, inadattabili.