Gli aspetti planetari sintetizzati nell'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato 16 novembre sono buoni e fanno il tifo per ciascun segno zodiacale, indicando un cammino amoroso che rende le sensazioni più profonde e coinvolgenti. Luna in Cancro approfondisce una sensibilità unica che si manifesta nel bisogno di prendersi cura della persona amata e di ricevere manifestazioni d'affetto. Di seguito le opportunità di approfondire l'amore riassunte nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Un amore scoppiettante nell'oroscopo di sabato 16 novembre

Ariete: attenzione a non lasciarvi prendere da un'eccessiva introversione elargita da Luna in posizione di quadratura che frena alquanto i sentimenti, subendo anche l'influsso di Saturno e Marte in quadratura. Potreste sentirvi soli e incompresi dal partner, riversando inevitabilmente le preoccupazioni del lavoro nella relazione a due.

Toro: la propria interiorità diventa molto sfaccettata e non sarà facile per il partner comprendere un mondo emotivo molto contorto.

Introversi ma al tempo stesso molto accudenti, riuscirete a capire le sensazioni della persona amata tenendo dentro i vostri desideri e le incertezze.

Gemelli: Luna si è spostata nel domicilio astrologico adiacente ma lascia una scia romantica molto sensibile. Fatevi contagiare dal desiderio di lasciarvi andare alle effusioni d'affetto e per un po' mettete in pausa i pensieri, organizzando qualcosa di speciale per la persona amata.

Cancro: le emozioni prendono il volo con la Luna nel segno che stringe legami molto forti in famiglia. Sensibili agli umori del partner, risulterete molto intuitivi captando i suoi sentimenti in modo telepatico. Molto premurosi, attenzione a non diventare dipendenti dalla persona amata, poiché in cerca di sempre maggiori attenzioni.

Leone: gli astri richiedono maggiore impegno da parte vostra per far volare l'amore di coppia.

Mercurio in quadratura a Urano causa qualche malumore momentaneo, che sarà dissipato con la vostra profondità d'animo e da un modo di esprimere i sentimenti unico.

Vergine: pigri e molto bisognosi di affetto, sarete legati alle tradizioni e piacerà stare nel proprio focolare domestico con la persona amata. Molto sensibili a causa dell'influenza lunare, i lunghi silenzi della propria introversione saranno dissipati dalle manifestazioni di affetto del partner.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto suscettibili e nervosi con Luna in quadratura a Marte, sarete molto sensibili alle critiche altrui e reagirete alle provocazioni sguinzagliando una lingua tagliente. Attenzione a ciò che direte quindi, potreste incorrere in seri litigi.

Scorpione: molto legati alla madre, soprattutto voi donne tenderete a prendere esempio dal suo modo di fare e applicherete le stesse premure nella coppia.

Sempre in cerca di maggiore affetto, avrete bisogno di rassicurazioni e solo Sole presente nel segno riuscirà a smorzare quest'ombra lunare troppo emotiva.

Sagittario: i transiti planetari sono frizzanti per l'amore di coppia e Venere in sintonia con Marte, dà il via a un modo di amare ottimista e dinamico. Via libera agli entusiasmi quindi, condividendo alcune novità amorose con la propria metà.

Capricorno: alcuni conflitti emotivi causati da una Luna in opposizione metteranno ombra sulla relazione a due, ma non lasciatevi prendere da un'eccessiva possessività. Forse la voglia di tenere sotto controllo le emozioni della persona amata fa perdere il contatto con la realtà, impedendovi di vedere le cose come sono realmente.

Acquario: forse una situazione di coppia lasciata in sospeso richiede qualche risposta e pone degli interrogativi, stimolandovi ad agire. Che ne dite di alzare la posta in gioco e osare invece di attendere che sia il destino a decidere circa la propria relazione sentimentale?

Pesci: Luna in sinergia con Nettuno crea un'atmosfera amorosa quasi sovrannaturale, in bilico tra il sogno e la realtà. Premurosi e molto intuitivi, assumerete quasi un atteggiamento di dipendenza dalla persona amata, suggestionandovi a volte poiché in cerca di premure continue.