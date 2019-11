L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 20 novembre approfondisce l'entrata di Luna in Leone, che garantisce sensazioni effervescenti e magnanime. Molto generosi e nobili d'animo non solo il Leone, ma anche Ariete, Sagittario, Gemelli e Bilancia saranno investiti da un pizzico di vanità che si manifesterà con la voglia di stare al centro dell'attenzione e di esigere complimenti dal partner. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Leone nell'oroscopo di martedì

Ariete: alcuni transiti plantari avversi potrebbero farvi mancare di tatto con la persona amata e Mercurio, dallo Scorpione, pone degli interrogativi, esortando ad approfondire un dialogo che potrebbe trovare alcune soluzioni ai problemi sentimentali.

Toro: in coppia rifiuterete i consigli del partner, agendo in maniera ribelle e rivoluzionaria. Luna e Urano in quadratura causano un modo di fare troppo precipitoso, attenzione quindi a non decidere in modo frettoloso e superficiale.

Gemelli: un influsso lunare molto istintivo, e quasi ribelle, rende le sensazioni difficili, poiché troppo emotive. Molto orgogliosi cercherete di affermare la vostra personalità, seguendo un senso di auto realizzazione molto ambizioso.

Cancro: non lasciatevi prendere dalla pigrizia, che risulta nemica dei rapporti amorosi. A volte apparite piuttosto bamboleggianti nei confronti dei sentimenti, quando il partner aspetta solo un sì per potervi amare.

Leone: nobili d'animo e generosi, sarete alla ricerca di complimenti che potenzino ulteriormente la vostra vanità e autostima. Luna nel segno garantisce un modo di fare molto ambizioso, attenzione quindi a non essere troppo autoritari nei confronti della persona amata.

Vergine: contate su Marte, molto vicino, che elargisce splendide sensazioni amorose e una nuova carica sensuale. Venere in quadratura con Sole insinua qualche dubbio che cerca di offuscare gli affetti, ma Urano rivoluziona il tutto in maniera imprevedibile.

Previsioni astrali segno per segno

Bilancia: comunicativi e intrattenitori in un gruppo di amici, sarete al centro dell'attenzione e ricercherete complimenti che potenzino una spiccata vanità. Il bisogno emotivo di sentirsi considerati è forte e anche il partner dovrà elogiarvi per dissipare la paura di non essere amati.

Scorpione: Sole e Luna in quadratura sprigionano luci e ombre sul modo di amare, che diventa alquanto altalenante.

Emozioni e sensazioni potrebbero sopraffare la razionalità e al tempo stesso chiudere all'approfondimento di un dialogo, che potrebbe invece essere costruttivo.

Sagittario: Giove benefico è accanto a Venere e favorisce l'amore, immergendovi in una fase avventurosa che garantisce grandi emozioni a coloro che rischieranno. Buona l'intesa mentale e fisica, ma gli astri chiedono di coniugare anche la passione.

Capricorno: la sensibilità è potenziata da una Luna molto indagatrice, che pone degli interrogativi sul modo di amare e sprigiona una certa possessività, che forse è dovuta alla paura di essere lasciati.

Acquario: la paura di essere trascurati in coppia è forte con Luna in quadratura, che rende gli atteggiamenti alquanto collerici. Narcisisti ed eccessivamente orgogliosi, sarete sempre alla ricerca di complimenti e vi adombrerete anche per una piccola discussione.

Pesci: tra un po' Marte entrerà nel domicilio astrologico dello Scorpione e inizierà una nuova fase positiva per l'amore. La temperatura dell'eros si alzerà notevolmente, garantendo intimità a due, smorzando così una Venere un po' ostile che crea qualche dissidio in famiglia.