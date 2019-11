L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce gli affetti e le sensazioni a due, rifacendosi soprattutto all'influenza lunare che dai Pesci rende le emozioni molto sensibili e profonde. Insieme al creativo Nettuno, l'astro d'argento elargisce fantasia e vitalità, anche se molti segni zodiacali vivranno questo transito planetario in modo mutevole, dove gli atteggiamenti nei confronti dell'amore diventeranno molto altalenanti. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Il linguaggio dello zodiaco nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: attenzione a non commettere qualche sbaglio irreparabile causato da una quadratura di Saturno e Marte incisiva per l'amore di coppia. Forse troppo autoritari e arroganti, tagliate i ponti nel rapporto a due sicuri della vostra infallibilità, ma invece rischiate di costruire solo castelli di carta.

Toro: come "spugne di emozioni", assorbirete le sensazioni del partner in modo molto sensibile, cercando di affrontare i problemi e trovando la soluzione giusta.

In ogni caso Urano garantisce idee geniali in grado di ribaltare le situazioni in maniera imprevedibile.

Gemelli: attenzione a non lasciarvi trascinare da un'influenza lunare che catapulta in un mondo tutto proprio. L'astro d'argento in quadratura potrebbe puntare un riflettore sulle insicurezze, quindi attenzione a non chiudervi in voi stessi oscurando l'amore di coppia.

Cancro: l'astro d'argento posizionato nel domicilio del trascendentale influisce benignamente sugli affetti e sarete più romantici e positivi.

Via libera quindi a una ricettività che diventa molto conciliante, tutta da applicare nel rapporto di coppia in modo costruttivo.

Leone: la Luna non è più in posizione sfavorevole e potrete aprirvi a vivere l'amore in maniera più creativa, dando più spazio alle sensazioni reciproche piuttosto che al vostro egocentrismo. Anche Urano sprona a rivedere la relazione a due, dando più peso ai piccoli dettagli che animano il quotidiano della storia.

Vergine: il satellite notturno è in opposizione e le sensazioni amorose diventano incerte. Un'eccessiva confusione mentale potrebbe portare a una mancanza di senso pratico, rendendovi anche molto influenzabili e soggetti a seguire i giudizi esterni, non sapendo bene cosa volete dall'amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: quasi soffocati dagli obblighi coniugali, cercherete di liberarvi sfidando questi legami a caccia di una maggiore indipendenza.

Cercate di incanalare al meglio l'energia marziana, non sopraffacendo il partner ma piuttosto arginando i disaccordi con un'autoanalisi costruttiva.

Scorpione: proprio come una sfida, l'influsso di Luna e Sole in quadratura vi spingerà a comportarvi come non vorreste. Alcune tensioni salgono in superficie e dovrete metabolizzarle per progredire e far andare la relazione verso la strada giusta.

Sagittario: alti e bassi in coppia a causa di una quadratura lunare che dai Pesci si fa sentire e sprigiona un umore altalenante.

Giove fortunato nel segno insieme a Venere vi farà ritrovare l'equilibrio e l'intesa giusti per rendere il rapporto di coppia più sereno.

Capricorno: la vicinanza di Venere si fa sentire e veglia sulla relazione a due, rendendovi più sensibili e affettuosi. Saturno però è in quadratura con Marte e sprigiona un'attitudine al comando che cerca di contrastare le vostre insicurezze.

Acquario: Mercurio e Urano in quadratura esortano a evitare ogni tipo di leggerezza. Evitate quindi di progettare senza prima aver approfondito bene la relazione di coppia e a pensare prima di esporre le vostre idee alla persona amata.

Pesci: emotivi e molto sensibili, sentirete l'influsso lunare nel segno che garantisce momenti di puro romanticismo. L'immaginazione sarà fervida e tutta da investire nella coppia, tanto che vi sembrerà di sognare a occhi aperti grazie anche all'influenza di Nettuno nella casa.