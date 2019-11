Configurazioni planetarie di tutto rispetto animano i cieli astrologici nell'Oroscopo dell'amore di coppia e garantiscono sentimenti. Se qualche tensione potrebbe inclinare il rapporto amoroso, Venere, Sole, Mercurio e Giove vegliano sugli affetti garantendo momenti romantici al Sagittario, Scorpione, Bilancia e Capricorno. Le previsioni astrali di giovedì esortano a manifestare apertamente i sentimenti, diradando alcune nuvole passeggere che potrebbero offuscare per un attimo le relazioni a due.

Luna in Pesci nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: largo ai sentimenti con i transiti planetari che alleggeriscono e danno largo spazio ai sentimenti. Luna in Pesci elargisce una sensibilità efficace per concretizzare i sogni amorosi, esprimendo il proprio amore con chiarezza e impeto.

Toro: Urano in sestile con Luna attua una trasformazione nel modo di amare che rompe la solita routine e diventa più originale e passionale.

Siete alla ricerca di nuovi stimoli, tutti da sperimentare in coppia, vincendo un'opposizione solare e mercuriana che scrolla di dosso l'apatia e la pigrizia.

Gemelli: forse la sfera lavorativa assorbe più del dovuto e state tagliando del tempo alla relazione a due, poiché troppo presi dagli impegni professionali. Luna e Nettuno in quadratura sprigiona una sensibilità eccessiva che quasi sfiora la paranoia insinuando qualche dubbio nei confronti del rapporto di coppia.

Cancro: siete sulla strada della consapevolezza e state avviando un processo evolutivo che tiene conto degli affetti ma li trasforma in modo costruttivo, facendo prendere una piega diversa al modo di amare in coppia. Mercurio e Sole illuminano il cammino elargendo razionalità e vitalità.

Leone: sensuali grazie alla vicinanza marziana dalla Bilancia, potrete contare anche su una Venere amica che fa approfondire l'amore in modo magnetico e molto ottimistico.

Cercate solo di comunicare di più con la persona amata, aprendo il cuore e la mente a un dialogo costruttivo per la relazione a due.

Vergine: l'amore non va come vorreste e le noie sentimentali sono all'ordine del giorno. Che ne dite di parlarne con il partner capendo ciò che non va, magari potreste trovare una soluzione ai problemi che attanagliano la coppia a patto che cerchiate di venirvi incontro l'un l'altro.

Previsioni astrali segno per segno

Bilancia: qualche contrattempo in famiglia potrebbe offuscare l'amore di coppia e minacciare il benessere conquistato fino ad ora. Saturno cerca di mettere i bastoni tra le ruote, ma Marte è garante di una carica positiva benefica per il rapporto a due.

Scorpione: sentite il bisogno di accelerare i ritmo vitale della relazione, spingendo l'acceleratore sui sentimenti e individuando nuovi stimoli che rendano più vivo e intellettuale l'amore.

Molto vitali e carichi di energia anche grazie a Sole nel segno, recepirete più emozioni dalla relazione a due.

Sagittario: è giunto il momento di prendervi delle responsabilità in coppia. Venere incrocia i suoi influssi romantici con Luna in quadratura e qualche incomprensione potrebbe fare capolino nella relazione, ma questa nube è passeggera e il cielo amoroso si rischiarerà a breve.

Capricorno: un po' di agitazione potrebbe manifestarsi in ambito familiare ma Saturno, Plutone, Luna e Sole vegliano sull'amore e sulla tranquillità di coppia. Non esitate quindi a manifestare affetto al partner, evitando così di tenervi tutto l'amore dentro.

Acquario: incrociando le energie positive elargite da Venere, Luna e Nettuno, l'amore diventa più profondo. Riuscirete a capire le esigenze di coppia, individuando un percorso che garantisca maggiore serenità.

Pesci: molto devoti al partner con Luna che incrocia le sue energie con Nettuno, riuscirete a captare al volo le vibrazioni dei sentimenti grazie a un'intuizione spiccata che, come un radar, coglie lo stato d'animo della persona amata. Sarete molto comprensivi e disposti a cambiare qualcosa di voi per soddisfare il partner.