L'Oroscopo dell'amore per i single nella settimana dal 18 al 24 novembre approfondisce le novità sentimentali e lo fa tenendo conto di Luna in Leone, Vergine e Bilancia. Dapprima ambizioso, poi energico e alla fine molto raffinato, l'astro d'argento garantirà una splendida sensibilità e le emozioni voleranno nelle previsioni astrali dedicate ai cuori solitari. Marte in Scorpione e Sole in Sagittario faranno il resto, illuminando l'amore che diventerà più misterioso e dinamico.

Una settimana sorprendente nell'oroscopo segno per segno

Ariete: la settimana inizierà al meglio con Luna favorevole dal cielo astrologico del Leone. Molto simpatici in gruppo, ricercherete il divertimento e chissà che tra amici non ci sarà una persona in grado di diventare qualcosa di più. Marte non sarà più in opposizione già da mercoledì e potrete aprirvi alle opportunità sentimentali con maggiore dinamismo e sensualità.

Toro: molto possessivi a metà settimana a causa di Marte in opposizione, potreste vivere le sensazioni amorose in modo scombussolato, senza riuscire a porre il freno a una sensualità dirompente. Migliorerà l'intuizione e l'emotività nel weekend dove una Luna molto profonda sarà complice per smorzare la propria impetuosità.

Gemelli: la posizione di Sole in opposizione non sarà delle migliori e potreste essere suscettibili nei confronti dell'amore.

Urano però vostro alleato rivoluzionerà in modo imprevedibile e originale un approccio che potrebbe concludersi con successo.

Cancro: buona l'intensità d'animo e il magnetismo a metà settimana, garantito da Marte nella nuova postazione in Scorpione che fa ribaltare le carte in tavola a vostro favore. Molto attraenti e passionali, sarete al tempo stesso pazienti e tenaci, attuando una strategia che terrà conto delle mosse amorose giuste.

Leone: Luna nel segno a inizio settimana spronerà all'azione e potrete lasciare fluire alcune sensazioni dinamiche e molto ambiziose per concretizzare i sogni amorosi al meglio. Anche Giove e Venere saranno dalla vostra per tutta la settimana.

Vergine: Marte dallo Scorpione mercoledì si esprimerà al meglio e coinvolgerà anche voi, elargendo un comportamento brusco e ribelle nei confronti dell'amore.

Luna nel segno giovedì e venerdì garantirà ampio senso pratico e, insieme a Urano, indicherà una strada alternativa per superare le avversità amorose.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza solare al domicilio del Sagittario si farà sentire e un fuoco spirituale pervaderà l'animo, rendendo le sensazioni amorose più corpose e profonde. I propri ideali passeranno al primo posto della classifica dei desideri e Luna ne sosterrà la concretizzazione.

Scorpione: puntate tutto sull'entrata di Marte nel segno che, a metà settimana, garantirà un'impulsività dinamica, anche se ragionata e alquanto metodica. Sempre pronti a rinascere dalle ceneri con una nuova positività, lotterete per conquistare l'amore e Mercurio indicherà insieme a Sole la strada giusta.

Sagittario: si preannunceranno splendide sensazioni, molto gradevoli grazie al trigono fortunato di Luna e Venere già da lunedì.

Pigri nel lavoro, potrete invece approfondire la sfera amorosa con slancio e Giove sarà propizio nel gratificare i sensi.

Capricorno: per fortuna la quadratura di Marte finirà mercoledì e potrete trarre una nuova energia dall'astro dinamico, che garantirà anche una splendida sensualità tutta da investire in amore. Venerdì Luna formerà un trigono davvero speciale per l'attuazione dei progetti amorosi.

Acquario: Sole più vicino al segno riscalderà i cuori e interromperà una quadratura sconveniente per l'amore.

Le sensazioni saranno in ripresa e insieme a Venere in sestile, la voglia di socializzare potrebbe farvi approfondire delle conoscenze molto interessanti per il cuore.

Pesci: il trigono di Marte e Nettuno spiazzerà le sensazioni e avvertirete una certa pura di non ottenere ciò che desiderate dalla vita. Non è il momento per fare passi azzardati, piuttosto vi accontenterete di capire gli altri con una maggiore intuizione e approfondendo al tempo stesso, anche la propria individualità.