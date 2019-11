Nell'Oroscopo settimanale dell'amore per i single, Venere nella nuova postazione astrologica del Sagittario garantisce amore anche per Ariete, Bilancia, Acquario e Leone, concretizzando i sogni e agevolando l'applicazione dei progetti sentimentali. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore per i single

Ariete: finalmente Venere ha assunto una posizione favorevole, in grado di annullare le sensazioni altalenanti di qualche giorno fa.

Attingete a un senso pratico che in amore concretizzerà le storie amorose, alcuni piccoli spostamenti saranno benefici per l'amore.

Toro: buone le sensazioni e le opportunità a metà settimana, quando Luna in sestile con Urano stimolerà la vita emotiva e allontanerà l'apatia. Sarete insofferenti alla solita routine, puntando sull'approfondimento di nuove conoscenze che potrebbero diventare qualcosa di più.

Gemelli: con Venere in opposizione inizierà una fase un po' tesa per i sentimenti e sarete alla ricerca di continue conferme e sicurezze. Attenzione alle scelte che farete in questa settimana, quindi non siate precipitosi e valutate la situazione a 360°.

Cancro: Venere dal Sagittario potrebbe causare un calo di energia e di entusiasmo che minaccia le prestazioni fisiche e mentali. Ma a metà settimana potrete contare sull'aiuto di una Luna favorevole che farà guardare avanti, allontanando i fantasmi del passato e aprendovi a nuovi incontri promettenti per l'amore.

Leone: dopo intere settimane di apnea, finalmente riprenderete fiato con Venere in trigono che garantirà soprattutto nel weekend un nuovo ottimismo da utilizzare per uscire dai "pantani emotivi". Magnetici e seduttivi, potrete approcciarvi all'amore con maggiore fiducia ma attenzione, non andate di fretta.

Vergine: attenzione a una metà settimana troppo possessiva per l'amore. Dovrete capire che la persona che state frequentando ha bisogno di un amante non di un genitore premuroso. Miglioreranno le sensazioni per il weekend, potrete approfondire le emozioni con maggiore intuizione.

Previsioni astrologiche

Bilancia: sarete pronti a ottenere di più e Marte sarà garante di questo dinamismo grintoso che terrà conto anche di una strategia mentale per attuare i progetti sentimentali e trovare le soluzioni giuste per conquistare la persona amata.

Scorpione: un nuovo risveglio sentimentale verrà elargito dallo spostamento dell'astro venusiano in Sagittario che potrebbe sottolineare alcune lacune amorose, ma proprio per farvi porre rimedio e indirizzare le scelte verso gli obiettivi giusti.

Sagittario: Venere nel segno garantirà splendide sensazioni amorose, dovrete solo lasciarvi andare a una scia ottimista che non terrà conto delle difficoltà e delle insicurezze. Attenzione solo a Luna e Venere in quadratura a metà settimana che potrebbe rendervi capricciosi nei confronti delle storie amorose in avviamento.

Capricorno: l'influsso lunare dal domicilio adiacente si farà sentire a inizio settimana e riuscirete a superare una certa severità nei confronti dell'amore grazie all'astro d'argento in Acquario che renderà le sensazioni più libere di esprimersi.

Approfittatene quindi, poiché il fine settimana sarà un po' teso per le opportunità amorose.

Acquario: piuttosto aggressivi a inizio settimana, sentirete l'influsso lunare che nel segno si manifesterà nell'espansione dei progetti amorosi, che attuerete con grinta.

Pesci: mercoledì, giovedì e venerdì Luna nel segno assumerà una posizione di quadratura con Venere e sprigionerà un bisogno di affetto incalcolabile. Ma attenzione a non soffocare il probabile futuro partner con un'eccessiva possessività nociva per le nuove storie.