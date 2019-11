L'Oroscopo dell'amore per i single di giovedì approfondisce il transito di Marte in Scorpione, che regala una marcia in più in amore, sprigionando energia positiva e tanta voglia di conquistare la "preda amorosa". Sprezzanti del pericolo, ameranno il rischio anche i Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno che passeranno all'azione, concretizzando i propri sogni amorosi. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Nuove sensazioni nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: socievoli e molto ottimisti grazie all'influsso solare dal Sagittario, potreste tuttavia avere la vista offuscata dall'amore e non vedere le situazioni come sono in realtà. Attenzione che un'atmosfera sognante offusca la visuale della persona che sta di fronte, impedendovi di aprire gli occhi.

Toro: la nuova posizione lunare in Vergine promette bene per gli affetti e in sinergia con Urano, potrebbe provocare nuovi incontri in grado di farvi innamorare.

La voglia di cambiare è forte ma occorre che vi muoviate per ribaltare il fato in maniera imprevedibile.

Gemelli: l'influsso lunare è in quadratura e potrebbe creare qualche tensione, impedendovi di cogliere al volo alcune opportunità che si manifestano in modo improvviso. Se Sole è avverso e causa pigrizia, in compenso potrete contare su Mercurio e Marte che spingono all'azione.

Cancro: Saturno opposto al segno mette i bastoni tra le ruote in campo sentimentale e pone degli ostacoli lungo il cammino amoroso.

Luna dalla Vergine garantisce però maggiore concretezza e un modo di fare molto pratico che risolverà alcune situazioni tenute in sospeso.

Leone: il Sole dal domicilio astrologico decimo bacia il viso e con i suoi raggi benefici potenzia il vostro fascino. Molto aperti ad approfondire nuove conoscenze, solo Marte e Mercurio remano contro offuscando un po' le idee e portando pigrizia.

Vergine: l'influenza marziana si fa sentire dalla casa astrologica ottava e garantisce intensità d'animo e una forza propulsiva che impavida del rischio, fa procedere dritto verso la meta amorosa prestabilita. Molto attraenti e magnetici anche grazie alla presenza lunare nel segno, otterrete ciò che desiderate dall'amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il desiderio di lasciarvi andare è forte e attuerete i vostri piani amorosi ottenendo il sostegno di Venere e e Giove dal Sagittario. La vicinanza di Mercurio sarà utile per trovare le parole giuste, atte a colpire dritto al cuore la "preda amorosa".

Scorpione: impulsivi e sprezzanti del pericolo, oserete in amore seguendo un influsso mercuriano che insieme a Mercurio, garantisce splendide novità sentimentali.

Come rinascendo dalle ceneri, ribalterete le situazioni a vostro favore.

Sagittario: molto vitali e ottimisti grazie all'entrata di Sole nel segno, sfruttate una spiccata socievolezza che potrà aiutarvi ad approfondire la conoscenza di una persona che vi ha conquistato il cuore. Amerete circondarvi di amici, che ne dite quindi di organizzare una cena a casa?

Capricorno: buone le sensazioni con Plutone e Saturno che offrono opportunità a larga scala.

Gli obiettivi che vi siete posti da tempo ora giungono alla concretizzazione e una nuova vitalità lambisce l'amore. Plutone in particolare stringe un trigono fortunato con Marte, quindi un nuovo entusiasmo dà inizio a splendide storie amorose.

Acquario: buona la posizione solare che approfondisce una riflessività orientata a raggiungere una nuova consapevolezza amorosa che sia più interiore e mentale che materiale.

Molto profondi, selezionerete scrupolosamente le persone che potranno accompagnarvi in questo viaggio spirituale.

Pesci: contate sull'aiuto di Marte che insieme a Nettuno, ribalta le carte in tavola nella partita dell'amore. L'astro mercuriano garantisce più praticità smorzando la riflessività di Nettuno, facendo così stilare una strategia amorosa che colpisce dritto al cuore.