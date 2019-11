Gli astri, nell'Oroscopo dell'amore per i single di mercoledì 27 novembre, esigono chiarezza da ciascun segno zodiacale e spronano a fare discernimento nei propri cuori per poi affrontare le situazioni sentimentali con maggiore consapevolezza. Non saranno ammesse scorciatoie nelle previsioni astrologiche seguenti, i simboli dello zodiaco alle prese con le faccende del cuore dovranno affrontare le situazioni con maggiore coraggio e un'apertura mentale che solo Luna in Sagittario saprà elargire.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: forse troppo timorosi di aprirvi ai nuovi amori, resterete nel vostro limbo dove vi sentite protetti, ma soli.

Saturno e Plutone rendono un po' difficile l'apertura a nuove evoluzioni che dovrete intraprendere solo quando troverete il coraggio di progredire, alzando la posta in gioco e puntando più in alto.

Toro: Nettuno e Plutone garantiscono benessere e potrete accettare inviti dagli amici, vincendo un'eccessiva pigrizia elargita da Sole in opposizione. Tra un po' anche Venere romperà una dissonanza un po' pesante per i sentimenti.

Gemelli: gli astri chiedono maggiore decisione in amore e non accettano incertezze.

Se Saturno dal Capricorno esige rigore e riservatezza, una Luna complice dal Sagittario vi spinge a osare, seguendo una scia libera e molto leggera, priva di indecisione.

Cancro: i nodi lunari in sinergia con Mercurio e in trigono esigono onestà di sentimenti e non ammettono scorciatoie. Potrete così affrontare una situazione amorosa con sincerità e con la bontà d'animo che non vi abbandona mai. Evitate espedienti controproducenti per i sentimenti e affrontate il tutto a viso aperto.

Leone: Venere, Sole e Giove sono in splendida posizione e, insieme a Luna, illuminano le nuove opportunità amorose.

Mercurio in quadratura dallo Scorpione potrebbe, insieme a Marte, sprigionare un atteggiamento troppo aggressivo nei confronti dell'amore, quindi attenzione a dosare al meglio le energie.

Vergine: un calo di energia potrebbe farvi perdere lucidità e rallentare il raggiungimento degli obiettivi che vi siete prefissati. Cercate di ritrovare il giusto equilibrio per affrontare il tutto in modo meno irrequieto, vincendo così alcuni astri che potrebbero causare noie sentimentali.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna dal domicilio astrologico del Sagittario vi provoca e, con i suoi influssi frizzanti, sprona all'azione facendo andare l'amore a gonfie vele.

Solo Saturno e Plutone in quadratura potrebbero creare un po' di irrequietezza che vincerete grazie alla vicinanza benefica e molto intellettiva di Mercurio.

Scorpione: l'energia mentale è ai massimi livelli con Mercurio e Marte in congiunzione. Se ne farete buon uso, riuscirete a capire cosa volete dall'amore e inizierete a intraprendere un cammino più consapevole. Allora che ne dite di esporre ciò che provate a una persona che vi ha rapito il cuore? Fatelo con chiarezza.

Sagittario: una nuova apertura mentale lambisce il segno grazie alla presenza di Luna che spinge ad allargare i propri orizzonti amorosi, a caccia di novità sentimentali.

Giove fortunato sostiene questo influsso avventuroso che mette in collegamento anche chi è lontano. Alcuni di voi potrebbero allacciare delle relazioni a distanza.

Capricorno: Marte in sestile a Plutone spinge all'azione e a lavorare sodo per concretizzare i sogni amorosi. Certo, per raggiungere gli obiettivi prefissati dovrete lavorare sodo, ma i risultati saranno notevoli e un cambiamento è già in atto.

Acquario: un corteggiatore cerca di mettersi in sintonia con voi ma forse non riuscite a trovare un punto di incontro.

Che ne dite di parlare con chiarezza e approfondire le sensazioni che stanno nascendo? I pianeti presenti in Sagittario sono favorevoli all'avvio di nuove storie sentimentali.

Pesci: cercate di tramutare l'energia positiva di Nettuno con quella di Marte dallo Scorpione. Nuove azioni saranno produttive per l'amore e questa carica energetica guiderà all'approfondimento di nuovi obiettivi sentimentali.