L'Oroscopo dell'amore per i single di sabato 30 novembre riscalda il cuore con le sue novità astrali, tutte da afferrare al volo per raggiungere la concretizzazione dei sogni amorosi. Buone le novità amorose non solo per lo Scorpione, ma anche per Pesci, Capricorno, Cancro e Bilancia che potranno usufruire dell'influsso intelligente e frizzante di Mercurio. In sinergia con Marte, le stelle garantiscono passionalità e un nuovo modo di approcciarsi all'amore, più magnetico e affascinante. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo fortunato di sabato

Ariete: un po' fuori forma con Marte e mercurio che richiedono troppo impegno da parte vostra, potreste lasciarvi trascinare da una Venere in quadratura che non promette nessuna novità amorosa. In compenso però, Giove e Sole in trigono consigliano di puntare sull'affermazione della vostra personalità per ricominciare alla grande.

Toro: nuove sensazioni si fanno spazio nel cuore e sono garantite da Urano in trigono a Luna che promette novità amorose imprevedibili.

Dovrete essere lesti a cogliere l'attimo in amore, senza limitare le emozioni e utilizzando un modo di fare stravagante e fuori dagli schemi.

Gemelli: Luna e Saturno dal domicilio del Capricorno, chiedono di approfondire l'amore accantonando un'eccessiva durezza che nuoce allo sviluppo delle nuove storie. Riuscirete a combinare alla perfezione razionalità ed emotività? Solo così potrete compiere scelte amorose promettenti per il futuro.

Cancro: l'amore diventa un po' faticoso da raggiungere a causa di un'opposizione venusiana che produce qualche attrito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Ma mettete in conto che questa situazione imbronciata di Venere durerà poco, quindi che ne dite di approfondire la conoscenza di una persona che è presente attualmente nel vostro quotidiano? Se son rose fioriranno.

Leone: le due stelle dal calibro portentoso di Giove e Sole sono pronte a spalleggiarvi nelle vicende del cuore. Emozionati e quasi esplosivi, passerete all'azione in modo formidabile. Cercate però di valutare il tutto con maggiore lucidità.

Vergine: Sole in quadratura con Giove spegne un po' la vitalità ma il sovraffollamento planetario presente in Capricorno è fortunato per l'amore.

Magari vorrete rivoluzionare la situazione attuale in modo sorprendente, lottando per trovare una nuova dimensione più consona alle proprie aspettative. Di sicuro non mancherà la sensibilità e il sexappeal.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non farvi raggirare da alcune persone che si spacciano per ammiratori ma vogliono solo il loro tornaconto. Un po' annoiati e privi di stimoli, preferirete non osare in amore proprio perché un dubbio si insinua nella mente e crea indecisione.

Scorpione: una nuova sensualità affascinante e ammaliatrice viene conferita da Marte e Mercurio in congiunzione che garantiscono un atteggiamento misterioso e magnetico. Di certo non passerete inosservati in un gruppo di amici e potrete beneficiare di splendide sorprese sentimentali.

Sagittario: la vicinanza dell'astro venusiano si fa sentire e garantisce una nuova sensibilità nei confronti dell'amore. Giove fortunato promette bene, quindi cosa aspettate a uscire e ad andare incontro alle novità amorose?

Una persona speciale potrebbe essere proprio dietro l'angolo.

Capricorno: i criteri logici saturniani cercano di indagare nel profondo abisso delle emozioni lunari, ma attenzione a non generare un atteggiamento troppo austero nei confronti dell'amore. Per fortuna Venere nel segno rende il tutto più sensibile e metterete in atto le capacità seduttive con slancio.

Acquario: Venere e Sole cercano di infuocare un temperamento un po' freddo che non fa manifestare i sentimenti che provate. Alcuni imprevisti si affacceranno nella vita amorosa in modo imprevedibile, improvvisate quindi in maniera pratica.

Pesci: fantasiosi ma anche molto apprensivi, potreste volare sulle ali dell'immaginazione senza costruire storie materiali. Nettuno e Luna rendono il tutto molto trascendentale, ma cercate di stare maggiormente con i piedi per terra. Venere promette bene per l'amore, dovrete solo impegnarvi un po' di più.