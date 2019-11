L'Oroscopo dell'amore per i single di domenica approfondisce l'influsso libero e indipendente di Luna in Acquario. L'amore diventa sbarazzino e leggero grazie all'astro d'argento che apre i segni zodiacali a un modo di amare più frizzante e socievole. Gli astri inoltre consigliano di approfondire le sensazioni amorose con maggiore chiarezza, seguendo alcuni guizzi emotivi benefici per avviare le nuove storie. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Nuove opportunità nell'oroscopo dell'amore di domenica

Ariete: una Luna benefica e molto sbarazzina dall'Acquario farà approfondire le sensazioni amorose in modo libero e molto leggero.

Ampliate il cerchio delle amicizie e apritevi alle sensazioni con slancio, risulterete brillanti e molto divertenti.

Toro: Urano in quadratura a Luna si rivolta in silenzio al nervosismo sprigionato dall'astro d'argento. Un eccessivo cerebralismo non farà vivere gli affetti nel modo giusto. Cercate quindi nuovi stimoli e ascoltate il cuore piuttosto che i pensieri negativi.

Gemelli: Venere non è più in dissonanza ma comunque pone degli interrogativi su un modo di amare troppo distaccato. È questo che volete?

Luna riscalda i cuori e l'apertura a nuove opportunità amorose sarà più facile, grazie a una nuova sensibilità e a una spiccata intuizione.

Cancro: gli affetti appaiono un po' tesi con Venere in opposizione e alcune difficoltà familiari potrebbero ripercuotersi negativamente nella sfera amorosa. Luna chiede di scegliere una persona in particolare, facendo chiarezza nel proprio cuore e avendo il coraggio di dichiarare apertamente i sentimenti che provate.

Leone: troppo freddi nei rapporti amorosi a causa di un'opposizione lunare che pesa nei rapporti amorosi, potrete cercare di riordinare un po' le idee, utilizzando intelligenza e quella lucidità mentale che farà capire quando è il momento di passare all'azione in ambito amoroso.

Vergine: Marte e Mercurio in sinergia garantiscono un fascino fuori dal comune e il modo di approcciarsi alle nuove storie diventa più ragionato. Molto prudenti nei confronti dell'amore, cercherete di scavare in profondità l'animo del probabile futuro partner, capendo se sta sulla stessa lunghezza d'onda.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: la vicinanza di Marte e dell'astro mercuriano regala una sferzata di energia positiva e un sex appeal che diventa elegante e disarmante. Luna in posizione non molto favorevole potrebbe un po' smorzare la sfera sentimentale, rendendo le sensazioni troppo fredde.

Scorpione: tanta energia pervade gli animi e potrete approcciarvi alle storie amorose con maggiore lucidità mentale. Un nuovo modo di amare più metodico stilerà la strategia giusta per ottenere i successi amorosi ambiti.

Sagittario: un'espressività verbale sarà utile per dichiarare apertamente i sentimenti che provate per una persona che vi ha rubato il cuore. Sole in sinergia con Giove illumina il proprio io e potrete esprimere con chiarezza le emozioni, i desideri e tutto l'amore che siete capaci di provare.

Capricorno: splendidi e molto benefici i pianeti presenti nel segno che auspicano felicità in amore. Avete bisogno di una storia stabile e a breve la fortuna entrerà nella vostra casa astrologica, grazie a Giove che garantirà l'avviamento di nuove storie importanti.

Acquario: Luna nel segno promette un cambiamento che potrebbe rivoluzionare la sfera amorosa. Tutto diventa più leggero e frizzante, con l'astro d'argento che approfondisce l'amicizia, promettendo che una in particolare potrebbe diventare qualcosa di più.

Pesci: un corteggiatore che brama per avere un sì non si spiega il vostro atteggiamento e un distacco emotivo potrebbe innalzare barriere insormontabili. Che ne dite di fare chiarezza nel fiume in piena delle sensazioni interiori? Mercurio poi farà il suo, aiutandovi a proclamare ciò che avete deciso.