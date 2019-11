L'Oroscopo di domenica elargisce sensazioni molto positive grazie alla posizione favorevole di Giove e Venere che dal Sagittario sprigionano energia positiva e garantiscono benessere anche ad Ariete, Acquario, Bilancia e Leone. Molto affascinanti e seducenti anche Scorpione, Bilancia, Cancro e Pesci, che potranno aprirsi alle opportunità amorose.

L'oroscopo della fortuna, 10 novembre

Ariete: utilizzate tutto il fascino di cui disponete per uscire allo scoperto e conquistare una preda amorosa che ha rapito il cuore e la mente.

Luna nel segno conferisce una carica in più per ottenere successo, vincendo un Mercurio in quadratura che confonde un po' le idee.

Toro: qualche contrarietà passeggera potrebbe rabbuiare un cielo fortunato garantito da Urano nel segno. Potrebbero esserci delle incomprensioni con la persona amata, cercate quindi di chiarire il tutto aprendovi al dialogo e attingendo a una maggiore capacità di ascolto.

Gemelli: impulsivi e a tratti capricciosi, potreste desiderare maggiore indipendenza e seguire una scia di libertà che fa seguire più le idee personali che quelle di coppia. Voi single potreste darvi all'avventura, soddisfacendo una sensibilità quasi epidermica.

Cancro: non lasciatevi demoralizzare dall'influsso saturniano in quadratura con Luna che potrebbe sprigionare pensieri pessimistici. Molto altalenanti, potreste dissolvere la malinconia utilizzando la carica ambiziosa che esprime la vostra interiorità in maniera costruttiva.

Tutto ciò sarà benefico per l'amore.

Leone: insofferenti a qualsiasi tipo di sopraffazione, porterete avanti le vostre idee con coraggio, affermando la volontà a tutti i costi. Luna dall'Ariete influisce positivamente rispetto alla vostra casa astrologica, garantendo uno spirito d'iniziativa proficuo per le nuove storie sentimentali.

Vergine: Sole in posizione non ostile garantisce un buon equilibrio psichico, divenendo vostro alleato insieme a Mercurio e smussando un atteggiamento troppo scontroso. La vita sociale e amorosa diventa più intensa e vivace, datevi da fare quindi per approfondire il tutto in modo fortunato.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: molto impulsivi con Marte che crea un'opposizione con Luna, potreste non utilizzare al meglio un'energia psichica fuori dal normale e perdervi così nell'applicazione di alcune idee fortunate per l'amore. Non sprecate il tempo quindi e non fatevi prendere dai nervi a fior di pelle, escogitate quali strategie attuare per colpire dritto al cuore la persona amata.

Scorpione: cercate di fronteggiare alle provocazioni inferte da Urano in opposizione, vedendole come stimoli per tenere testa alle difficoltà e passare all'azione con coraggio e una nuova fermezza elargita da Saturno e Plutone. Anche Mercurio e Sole sono dalla vostra parte, quindi voi Scorpione single osate, avrete successo.

Sagittario: molto sensibili e umani, riuscirete a capire gli altri e a immedesimarvi nei problemi altrui in maniera molto empatica.

Sereni, siete propensi a vivere le storie con maggiore armonia.

Capricorno: l'ambizione non mancherà di certo grazie agli influssi di Luna e Saturno che spingono a fare e a desiderare di più dalla vita. In amore anche se sarete molto passionali, attenzione a non diventare incostanti e a non mutare tutto a un tratto i sentimenti rendendoli molto freddi. Un esame coscienzioso delle esperienze passate potrebbe essere benefico per evolvere in positivo.

Acquario: Giove e Venere dal domicilio astrologico del Sagittario garantisco ottimismo e fortuna. Approfondite quindi la sfera amorosa, potreste ricevere le conferme che state aspettando.

Pesci: ancora un po' scombussolati dal passaggio lunare che ha sprigionato eccessiva sensibilità, cercherete di rinchiudervi nel guscio poiché sfiduciati nei confronti dell'amore. Venere e Giove sono in posizione di quadratura ma forse incitano a non demordere, mettendovi sempre in gioco con maggiore sicurezza di voi.