L'Oroscopo di domani lunedì 11 novembre 2019 è pronto a rivelare la tendenza del primo giorno della settimana. Focus dunque sui comparti relativi all'amore e al lavoro in evidenza esclusiva per gli appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

La giornata sotto analisi in questo frangente preannuncia il passaggio della Luna in Toro, messo in agenda per questo lunedì 11 novembre, precisamente alle ore 00:18 della notte.

Nel periodo osservato, tema principale delle odierne predizioni, in primissimo piano risultano, oltre ovviamente al sopracitato Toro (valutato in questo caso al "top del giorno"), anche Gemelli e Leone: quest'ultimi, entrambi potranno contare su un giorno molto fortunato, sia in campo sentimentale che nelle attività quotidiane. Tutt'altra piega potrebbe prendere intanto la giornata, secondo le previsioni zodiacali del 11 novembre, per coloro dell'Ariete, nel periodo in odore di "sottotono" a causa di Marte e Venere speculari negativi al 70%. Vediamo dunque cos'altro avrà da dire in merito l'oroscopo giornaliero, subito dopo la presentazione della scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 11 novembre 2019

Ansiosi di scoprire come sarà questo nuovo lunedì? Tranquilli, siamo qui per questo: a dare una giusta risposta, almeno si spera, è come sempre la nostra nuovissima classifica stelline ingegnata sulla giornata dell'11 novembre 2019. A cantar vittoria questa volta saranno gli amici nativi del Toro che, come anticipato in apertura, sono da considerare in prima posizione tra i sei segni sotto analisi grazie all'ottimo supporto da parte della Luna.

A seguire a ruota tutti gli altri, ovviamente a scalare dal più fortunato fino al più tartassato. Andiamo subito al sodo quindi, senza tergiversare oltre, mettendo subito a nudo il pensiero degli astri in merito al periodo in esame. A seguire il responso rilasciato dall'Astrologia, come sempre sintetizzato dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Ariete.

★★: NESSUNO

Oroscopo lunedì 11 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La giornata di partenza della nuova settimana è stata deliberatamente giudicata dalle stelle in modalità "sottotono".

Perciò, visto l'attuale cielo astrale si raccomanda prudenza nelle scelte e, nel caso, puntare solo su progetti mirati, avvalendovi dell’aiuto di persone fidate. Sappiate essere organizzati, propositivi e fiduciosi. Secondo le previsioni di oggi intanto, per quanto riguarda l'amore, cercate di fare il punto della situazione per sistemare al meglio ciò che attualmente non funzione nella vostra vita di coppia.

Sarà sicuramente questa la giornata ideale per chiarire eventuali questioni con il vostro partner: vedrete, seguendo i nostri suggerimenti ritroverete qualcosa che avevate perduto nel vostro rapporto. Single, potreste sentirvi delusi dal comportamento di una persona su cui avevate puntato tanto, ma sicuramente non sarà così: oltre l'immancabile delusione, la beffa per essere stati traditi dalle proprie emozioni.

Nel lavoro, se alla giornata dovesse accompagnarsi qualche ritardo o fastidio, di vario genere, non lasciatevi prendere dall'irritazione, ok? La suscettibilità certo non aiuterà a rimettere in marcia le situazioni, ma rimboccandovi le maniche andrete avanti lo stesso.

Toro 'top del giorno' - Partirà in modo brillante questo vostro lunedì d'inizio settimana soprattutto per i super attivi, quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Molti tra voi Toro riusciranno di certo ad affermarsi ed a ottenere risultati gratificanti e di risalto in diversi settori. In amore, questo sarà un giorno tutto da assaporare. Avrete modo di attirare a voi il partner ed il vostro fascino vi aprirà tutte le porte per realizzare i vostri sogni. Single, avrete grinta e carisma, queste qualità vi permetteranno di affascinare le persone che avrete vicino e di portarle sulla vostra direzione, trascorrendo così una serata fantastica. Nel lavoro infine, sarà una giornata tutta stimolata dal dinamico gioco planetario: l'avvio di settimana dunque scorrerà con leggerezza e brio e vi regalerà tante belle soddisfazioni in ogni campo. Nasceranno così delle idee nuove per affrontare alla grande i nuovi traguardi, che vi siete prefissati.

Gemelli - Partirà decisamente bene questa settimana. In questa giornata potrete contare senz'altro sulla vostra buona determinazione per qualsiasi questione da affrontare. In amore, migliorerà sicuramente il dialogo con il partner e si creerà una nuova intesa, di certo molto più interessante di adesso. Con la Luna in Toro a favore sarete spinti verso ciò che più amate: seguite le tracce che le stelle stanno per inviare davanti ai vostri occhi e... non abbiate paura, mai! Single, cercate di sfruttare al meglio la vostra buona intuizione, probabile vediate diventare realtà un amore che fino ad ora avevate solo osato sognare. Potreste anche vincere una scommessa tra amici o fare chiarezza in una questione, magari familiare, che vi aveva creato qualche tensione e preoccupazione negli ultimi giorni. Nel lavoro, sarà sicuramente il giorno giusto per trovare soluzioni a vecchi problemi e per rimediare agli errori del passato. Gettate tranquillamente le basi per un'attività o un'iniziativa che avrà tutte le carte in regola per riuscire e per consolidare la vostra posizione professionale.

Astrologia del giorno 11 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Una giornata decisamente poco performante, soprattutto negli affetti e nei rapporti interpersonali. Molti di voi Cancro guarderanno questa giornata con ottimismo e, di conseguenza, riceveranno qualche buona soddisfazione davvero non messa in conto. Le previsioni di lunedì intanto annunciano in amore un periodo discreto: la situazione generale sarà complessivamente positiva, con ampie possibilità di mettere la parola "fine" su vecchi problemi precedentemente irrisolti. Così facendo, delle vecchie diatribe potranno essere facilmente superate, come anche eterni conflitti finalmente appianati in modo definitivo. Single, astri favorevoli senz'altro saranno pronti a dare una grossa mano nelle questioni più urgenti: sarete ambiziosi e passionali, particolarmente e sigenti nella scelta del partner. Sarà adeguato alle vostre richieste? Speriamo... Le avventure non mancheranno e cavalcherete l’onda di un momento unico e speciale per l'amore. Nel lavoro, partirà bene questo lunedì, grazie a un motore energetico che andrà sicuramente a pieno di regime. Potrete mettere a profitto quanto di positivo accantonato nel passato e stringere alleanze importanti per il vostro futuro.

Leone - La giornata del 11 novembre si annuncia come altamente a vostro favore, specialmente nelle cose a stampo sentimentale/affettivo. Consiglio del giorno: mantenendo un atteggiamento discreto e riservato riuscirete a non farvi coinvolgere in una questione abbastanza pesante da "digerire"; diciamo che ve la caverete egregiamente. In amore, la sincerità vi permetterà di chiarire alcuni argomenti che avevano creato problemi nella coppia. Non mancherà il buon dialogo chiarificatore e il vostro rapporto sarà finalmente in grado di tornare a volare risultando piacevole e appagante. Single, domani potrete contare su nuovi incontri ed amicizie interessanti, forse anche con colpi di scena davvero inaspettati. Preparatevi, perché finalmente - se sarete pronti - potreste incontrare la vostra anima gemella. Nel lavoro, ci sarà sicuramente grande fermento nel vostro cielo. La giornata sarà all'insegna dell'ambizione ed avrete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo! Di qualsiasi cosa si tratterà, sarà opportuno puntare sulla programmazione degli impegni che avete in agenda per arrivare preparati al traguardo.

Vergine - Giornata semplice ma certamente lineare e senza quegli ingovernabili alti e bassi, fonte di stress e nervosismo. Come si evince dal cielo astrale di vostra competenza, anche di famiglia non avrete di che lamentarvi: attenti solo ad alcuni repentini cambiamenti che potrebbero cogliervi impreparati. L'oroscopo di domani 11 novembre annunciano in amore la possibilità di essere in piena armonia con voi stessi, pertanto orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale, grazie all'influenza della buona Astrologia. Con il vostro partner saprete dimostrarvi intraprendenti ed affettuosi, raggiungendo così l'intesa tanto desiderata. Single, sarà una giornata interessante per cominciare a mettere ordine nella vostra vita. I pianeti vi spingeranno ad eliminare alcune delle storie che vi sembrano negative, portatrici solamente di stress malumori. Il consiglio è quello di iniziare a eliminare quelle amicizie che non fanno altro che criticare e/o disapprovare tutto ciò che fate. Nel lavoro infine, in questa giornata sarà più facile andare d'accordo con le persone. Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo, facendovi ottenere dei riconoscimenti meritati.

