L'Oroscopo di martedì 12 novembre, dedicato alle opportunità lavorative e all'amore, segue i cambiamenti dinamici dei pianeti e trae dei consigli benefici per raggiungere la serenità, facendo concretizzare i successi nel modo migliore. La comprensione dei transiti planetari positivi nelle previsioni astrologiche, segno per segno, punta un riflettore sull'attuazione dei progetti, arginando paure e insicurezze e a volte osando con grande abilità.

Luna in Toro potrebbe sprigionare un'eccessiva possessività, che anche se soffoca l'amore, al tempo stesso dà libero spazio a una passionalità vissuta pure dal Leone, Capricorno, Pesci e Cancro.

Nuove opportunità nell'oroscopo di martedì

Ariete: Marte rema contro dal domicilio opposto della Bilancia e potrebbe provocare rotture sentimentali o comunque squilibri che minacciano una serenità amorosa tanto ambita.

Nel lavoro Giove sorride e promette guadagni che potranno essere messi da parte, evitando così investimenti sbagliati.

Toro: iperattivi con Luna nel segno, che incrocia le sue energie con Urano, non sarete soddisfatti se non concretizzerete i progetti in ambito lavorativo e non realizzerete ciò che vi siete prefissati in amore. Anche Marte è dalla vostra e spinge a un dinamismo tutto da sperimentare in modo costruttivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gemelli: qualche piccolo malumore sentimentale causato da un'opposizione venusiana potrebbe cambiare repentinamente il vostro atteggiamento, ma saprete trovare la strada giusta per superare questi ostacoli. In campo finanziario, occhio alle spese eccessive.

Cancro: buono l'equilibrio psichico e la resistenza nervosa, anche se sarete alquanto volubili in amore. Seguendo un influsso uraniano e lunare in sestile, potreste approfittare di un'energia molto intuitiva, che farà prendere le decisioni giuste.

Sono favorite le idee geniali, tutte da attuare per progredire in positivo.

Leone: un po' nervosi a causa della posizione sconveniente di Luna e Urano in Toro, potreste mancare di concentrazione sul lavoro e innervosirvi per un nonnulla anche in amore. Piuttosto arroganti, cercate di arginare un atteggiamento troppo impulsivo, Venere e Sole sono alleati nel garantire nuovi slanci costruttivi.

Vergine: l'influsso del satellite notturno dal Toro fa ricercare maggiori sicurezze e non vi darete pace fino a quando non otterrete delle risposte concrete dall'amore. Buono il lavoro, dove si prevedono guadagni, ma dovrete potenziare di più l'autostima e la fiducia in voi stessi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Marte benevolo e carico di energia nel segno, rende l'amore vivace e spontaneo. Attenzione solo a non disperdere questi sentimenti mancando di perseveranza. In ambito lavorativo sarete molto ottimisti e disponibili a svolgere un lavoro di gruppo fruttuoso.

Scorpione: intelligenti e profondi, seguirete una scia battagliera che farà concretizzare le idee in modo intuitivo.

Attenzione però a non volere affermare a tutti i costi le vostre opinioni, potrebbero sorgere dei dissidi difficili da gestire.

Sagittario: ottimisti, sensibili e spontanei, sarete baciati da un Giove fortunato, che insieme a Venere incrementa il benessere e la serenità economica. Molto giusti, seguirete i vostri ideali e li attuerete con giudizio, attenzione solo a non strafare nel darvi da fare in maniera eccessiva, potreste trascurare così gli amici e gli affetti.

Capricorno: coraggiosi nell'intraprendere un cammino ambizioso che prevede un terreno abbastanza accidentato, proseguirete nell'attuazione dei vostri progetti. Saturno e Plutone saranno complici di una trasformazione che richiede sacrificio nel presente, ma garantirà risultati benefici in futuro.

Acquario: Marte, ospitato dalla Bilancia, è in posizione benefica e rende l'umore stravagante e vivace. Potrete applicare un estro creativo fuori dal comune in ambito lavorativo, divenendo più comprensivi in amore e cercando di capire anche le esigenze del partner.

Pesci: non chiudetevi all'ascolto dei sentimenti, rifuggendo dalla realtà e cercando di allontanare tutto ciò che sta intorno e crea insoddisfazione. Piuttosto rimboccatevi le maniche e cercate di trasformare al meglio sia la sfera lavorativa che quella amorosa.