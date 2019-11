L'Oroscopo di domani martedì 12 novembre 2019 porta in primo piano le previsioni e l'astrologia applicata alla giornata di martedì. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con i sentimenti e le attività lavorative. La sfida quotidiana che ci attende prossimamente è quella coincidente con il secondo giorno della corrente settimana: pronti a scoprire come sarà questo martedì in amore e nel lavoro? Sotto analisi in questa sede, lo ricordiamo, i soli simboli astrali appartenenti alla prima sestina zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Questa parte della settimana iniziata da poco vede in primo piano il segno del Toro e quello del Cancro, entrambi sostenuti alla grande dall'astrologia applicata al periodo in esame. Tra i restanti segni appartenenti alla sestina, sotto analisi quest'oggi, ad avere un periodo del tutto nella norma invece saranno Gemelli, Leone e Vergine, valutati nelle nostre classifiche con le quattro stelle riservate ai periodi di routine.

Periodo negativo, intanto, secondo le previsioni zodiacali del 12 novembre, per coloro nativi dell'Ariete, in questo caso considerati in giornata da "ko".

Classifica stelline 12 novembre

Chissà come sarà questo nuovo martedì? Questa è la domanda ricorrente in questa parte della settimana appena iniziata; periodo al quale cercheremo di dare una risposta quanto più esauriente e plausibile possibile. Allora, cosa c'è di meglio se non il dare una controllata alla scaletta relativa al grado di positività attribuita dagli astri al nostro segno?

In effetti, a tale scopo, è già pronta la nuova classifica stelline interessante il giorno 12 novembre 2019. Il resoconto astrologico appena messo a disposizione di voi lettori non ha dubbi: domani a gongolare saranno di certo gli amici nativi del Toro e del Cancro entrambi già svelati nelle anticipazioni ad inizio articolo. Adesso andiamo pure al riepilogo condensato posto di seguito, come sempre offerto dalle stelle del giorno:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Ariete.

Oroscopo martedì 12 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In arrivo un martedì 12 novembre valutato dall'astrologia quotidiana con le due stelline relative ai frangenti da "ko".

Quasi sicuramente la giornata di questa parte della settimana da poco iniziata sarà tediosa, in alcuni casi sfiorerà punte di stress difficili da contenere. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, la Luna in Toro vi guarderà un po' contrariata e questo vi porterà ad essere irritabili e scontrosi con chi amate. Se doveste essere alle prese con qualche problema serio oppure se la gelosia dovesse farsi sentire oltre misura, allora certamente una discussione accesa rischierà di accrescere la tensione.

Quindi, cercate di rimanere calmi e tutto si sistemerà. Single, la forma non sarà al massimo in questo giorno e vi sentirete stressati e nervosi più di quanto sia giustificato dalle circostanze. Proverete attrazione per una persona conosciuta da poco, ma non saprete come fare... Un consiglio: riposate e rilassate corpo e mente, poi con calma decidete sul da farsi. Nel lavoro, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspetterete.

Appena arriverà, non fatela scappare e soprattutto non sprecatela mostrandovi troppo esigenti.

Toro - La giornata sarà davvero molto invitante e fortunata in quasi ogni comparto della vita. In generale riuscirete a risolvere diverse piccole complicazioni che si manifesteranno nel corso del periodo. Parlando più in generale, l'invito è quello di fare attenzione alle persone poco sincere (il perché lo scoprirete molto presto!). In amore, certamente vi verranno idee brillanti su come (ri)organizzare il vostro rapporto in modo da rendere ancora più entusiasmante l'intesa con la persona amata. Datevi da fare non solo sotto il profilo affettivo ma soprattutto su quello puramente passionale. Gradirete molto un invito a cena inaspettato oppure una sorpresa: sia l'una che l'altra vi lasceranno sicuramente senza parole; divertitevi! Single, le emozioni si annunciano molto intense, tanto da rendervi ancora più perspicaci e ricettivi del solito. Una persona di vostra conoscenza vi pensa "notte e giorno": scoprendo chi è avrete risolto il 90% dei vostri problemi affettivi. Nel lavoro, sarà una giornata densa di soddisfazioni. Sarete contenti di come andranno le cose. Un momento di respiro ogni tanto farebbe molto bene.

Gemelli - Questo martedì, secondo giorno della corrente settimana, per tantissimi di voi nativi sotto al fascinoso simbolo dei Gemelli non dovrebbe portare troppe ansie o grattacapi eccessivi. Nonostante la vostra innata impulsività, come al solito portata a braccetto dall'immancabile ansia, vi spinga a voler ottenere tutto e subito, potreste portare a casa un traguardo molto interessante. In amore il vostro umorismo sottile permetterà di evitare il rischio di broncio nella vita sentimentale. Riuscirete a stare bene con la vostra metà anche semplicemente guardando un buon film, ovviamente "vicini vicini". Single, se parliamo di vita di privata, il vostro cuore avrebbe certamente bisogno di qualcosa di nuovo. Cercate di prendere delle iniziative anche se le doveste reputare un po' azzardate! Programmate altresì una serata insieme agli amici, vedrete che sarà divertente. Nel lavoro, i bei progetti per la giornata non mancheranno, dovrete tuttavia mettere in preventivo un po' di stanchezza dovuta quasi del tutto alla troppa disorganizzazione generale. Calma: ne uscirete tranquillamente, anche se non riuscirete a concludere del tutto i vostri impegni.

Le predizioni del giorno 12 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il prossimo martedì sarà sicuramente poco impegnativo e molto agevole per la maggior parte di voi Cancro. Diciamo pure che, senz'altro, potenzialmente avete le carte in regola per realizzare qualsiasi cosa, tutto dipenderà dalla volontà di crederci o meno. L'astrologia del giorno, intanto, prevede in amore tanta positività. Il periodo vi apparirà come in una favola, capace di trascinarvi in un paese meraviglioso e sensuale. Stare con il partner significherà per molti di voi trascorrere una serata davvero speciale: buon divertimento! Single, la Luna suonerà una splendida musica per le vostre orecchie e la fantasia galopperà sfrenata regalandovi sogni e piaceri intriganti. Senz'altro sarete tentati di tradurre ogni voglia in realtà: fatelo! Nel lavoro, infine, sarete determinati a porre le fondamenta per un'idea che vi sta a cuore da sempre. La giornata perciò darà sicuramente la possibilità di mettere in atto il tutto: bene così!

Leone - Una giornata abbastanza in linea con la giusta positività, buona senz'altro se presa con una certa attenzione soprattutto nelle questioni più rischiose. Diciamo pure che se avete qualcosa su cui puntare o siete in attesa di risposte o conferme, per dirla con un vecchio detto: la speranza sarà l'ultima a morire. In amore, intanto, la situazione astrale relativa al vostro segno vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera abbastanza positiva, forse anche con una rinnovata fiducia nella vita di coppia. Se avete in corso delle dispute familiari o differenti punti di vista, il momento è idoneo per cercare di dare una svolta a tutto. Single, se volete voltare pagina dovrete cancellare il passato, questo è poco ma sicuro! Da evitare soprattutto qualche brutto ricordo: concentratevi sul presente che promette già di essere molto positivo. Nel lavoro giornata discreta, movimentata quanto basta ma povera di veri colpi di scena. Non accontentatevi di superficiali rassicurazioni anche perché sapete bene di poter arrivare ben più in alto di quanto vorrebbero farvi credere, ok? Valorizzate il vostro talento e cogliete ogni nuova opportunità che dovesse arrivare.

Vergine - Si prevede frizzante e a sprazzi anche abbastanza fortunata questa parte della settimana con un martedì sicuramente da sfruttare come più riterrete opportuno. Ad aumentare le probabilità di successo sarà quel pizzico di fortuna, necessaria in certi momenti delicati della giornata. Limitate l'euforia, almeno fino a quando non avrete certezze o riscontri positivi sulle cose che sapete. L'oroscopo di domani 12 novembre, invece, consiglia in amore di vivere qualsiasi situazione al meglio. Se sarete d'accordo nel seguire alcune proposte da parte del vostro partner non avrete nulla da temere: ne guadagnerete in passione e sicurezza emotiva anche perché siete perfetti insieme e affiatati in tutto ciò che fate. Single, avrete l’arte di sedurre con eleganza ed i vostri pensieri saranno in armonia con la situazione attuale. Bisognerà solo lasciarsi andare e non esitare: quando? Ovviamente quando incontrerete per la prima volta l'anima gemella (sarà molto presto, fidatevi!). Nel lavoro, per chiudere, talune circostanze saranno sicuramente dalla vostra parte dimostrando a voi e agli altri che certe vostre intuizioni erano ben fondate. La fortuna sarà finalmente felice di aiutarvi, dunque, non lasciatela scappare...

