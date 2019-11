L'Oroscopo del giorno 12 novembre prevede una fase di riflessione per Gemelli, mentre il Sagittario sarà tra i segni favoriti del periodo. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: tenderete ad allontanare le persone che portano delle difficoltà nella vostra vita. Gli astri favoriranno i nuovi incontri. Nell'ultimo periodo avreste potuto aver avvertito qualche problema fisico, ma ora sarà possibile recuperare.

Toro: Giove non sarà più in opposizione, ma rimarrà un periodo di forte stress per i nati sotto il vostro segno. Potreste aver fatto delle scelte in ambito lavorativo che non sono state comprese da chi sta al vostro fianco. Cercate di mantenere un atteggiamento più positivo verso il futuro.

Gemelli: in questa giornata del 12 novembre sarete più riflessivi rispetto al vostro solito. Potreste decidere di essere più selettivi riguardo alle persone da frequentare.

In ambito sentimentale dovrete cercare di essere maggiormente prudenti con il partner.

Cancro: Saturno in opposizione darà qualche grattacapo. Ci sarà qualche ostacolo da riuscire a combattere per ottenere il successo sperato. Alcune persone che vi stanno accanto potrebbero non essere pianamente convinti delle vostre decisioni. Non vi affannate per far cambiare idea a chi non comprende i vostri progetti.

Leone: siete delle persone molto esigenti e ambiziose, motivo per cui è difficile vedervi soddisfatti anche quando i vostri progetti sembrano andare per il meglio. Dovrete cercate di concentrarvi maggiormente con voi stessi. Grazie a Giove riuscirete ad emergere in amore.

Vergine: la giornata di martedì 12 novembre si prospetta molto movimentate. A livello lavorativo potrebbero esserci dei contratti da dover chiudere. Potreste dover alzare la voce sul lavoro. Anche in famiglia ci sarà qualche piccolo contrasto, ma sarà necessario che siate prudenti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: le ultime giornate che avete affrontato sono state per voi molto stressanti. Avete dovuto dimostrare quanto valete sul lavoro per riuscire ad avere l'approvazione dei vostri superiori. Potrebbero esserci alcune polemiche a causa di legami che fate fatica a gestire.

Scorpione: la giornata sarà per lo più positiva, anche se avreste bisogno di maggiore tranquillità e serenità.

Se in passato avete avuto alcune difficoltà economiche, in questo periodo riuscirete a venirne fuori egregiamente grazie al vostro costante impegno.

Sagittario: grazie alle vostre buone idee potrete ottenere un grande successo in questo martedì 12 novembre. Avrete voglia di mettervi in gioco e di migliorare la vostra situazione finanziaria. Cercate di rimanere concentrati sui vostri obiettivi senza farvi influenzare negativamente dalle opinioni altrui.

Capricorno: ben presto vi troverete a prendere delle decisioni e state riflettendo sulla strada migliore da dover percorrere. In amore non siete più tolleranti come una volta e potreste chiudere definitivamente una storia che non vi porta più la giusta serenità.

Acquario: chi ha dei problemi burocratici da tempo aperti potrà riuscire a trovare una soluzione adeguata. Avrete modo di dare maggior spazio ai sentimenti e alle relazioni affettive. Nell'ultimo periodo siete stati parecchio distratti in amore ed è dunque arrivato il momento di recuperare.

Pesci: in amore potrete riuscire ad ottenere maggiori soddisfazioni nella giornata del 12 novembre. Per voi è arrivato il momento di intraprendere alcuni cambiamenti per superare la fase di stallo dell'ultimo periodo. Cercate di essere maggiormente tolleranti con chi vi sta vicino.