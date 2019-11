L'Oroscopo di venerdì 15 novembre rende i segni zodiacali molto socievoli e simpatici grazie all'effetto inebriante e allegro di Luna in Gemelli. L'intelligenza e l'intuizione saranno molto vivide anche per Acquario, Bilancia, Leone e Ariete che approfondiranno le sfere vitali con una marcia in più. Buone le opportunità lavorative anche per Scorpione con Mercurio nel segno che garantisce splendide novità e la possibilità di attuare alcuni progetti tenuti in cantiere fino a ora.

Di seguito i dettagli con le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di venerdì

Ariete: camaleontici e molto adattabili all'ambiente che sta intorno, utilizzate una carica frizzante e entusiasmante sprigionata da Luna in casa astrologica terza. Molto seducenti e aperti alla comunicazione, potrete far riprendere quota all'amore puntando anche su Venere e Giove in trigono.

Toro: i sentimenti camminano di pari passo con un'obiettività che rende realistici ma apre anche gli orizzonti a nuove opportunità interessanti per l'amore.

Siete alla ricerca di forti emozioni e al tempo stesso desiderate che esse viaggino sulla stessa lunghezza d'onda di un modo di vivere ribelle che approfondisce il proprio io.

Gemelli: molto intelligenti e intuitivi con la Luna nel segno, riuscirete a stringere buone collaborazioni in ambito lavorativo e saranno favoriti anche i viaggi di affari. In amore, sarete romantici ma darete più peso ai piccoli gesti che ai fatti concreti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: rimboccatevi le maniche poiché dovrete lavorare molto per affermare la vostra volontà in ambito lavorativo. Nodi lunari e Marte sono in quadratura e richiedono un dispendio di energia per rafforzare la sfera amorosa, dato che alcuni eventi non corrispondono alle vostre aspettative.

Leone: una spiccata e simpatica ironia sarà utile per sdrammatizzare in amore, quasi prendendo in giro la persona amata per alleggerire il rapporto amoroso.

Questa energia simpatica e frizzante sarà utile per mantenervi giovani anche in tarda età e intrecciare rapporti lavorativi proficui.

Vergine: molto intuitivi, riuscirete a entrare in contatto con le emozioni degli altri e vi adatterete perfettamente nel proprio habitat lavorativo. In ambito sentimentale, cercherete un contatto comunicativo con la persona amata e ne approfondirete la conoscenza scavando in profondità nell'anima.

Previsioni astrali per il 15 novembre

Bilancia: ironici e molto intelligenti, affermerete le proprie idee con coraggio e ampliando il campo di azione. In amore, un'eccessiva impetuosità potrebbe sprigionare un linguaggio tagliente, quindi attenzione a selezionare ben le parole.

Scorpione: buone le sensazioni grazie all'influenza del satellite notturno che rende gli affetti più stabili. Il modo di amare tuttavia diventa un po' distaccato e l'amore rischia di diventare troppo cerebrale, poiché rafforzato da una carica intellettiva che analizza le sensazioni più con la mente che con il cuore.

Sagittario: attenzione a non farvi influenzare in maniera eccessiva da una Luna in opposizione che procura freddezza in amore e nomadismo sentimentale. Cercate di contrastare il tutto puntando su un romantico benessere conferito da Venere e Giove nel segno. Nel lavoro potrete investire una carica energica conferita da Marte in Bilancia.

Capricorno: siete alla ricerca di un modo di amare che sia più profondo e alcuni avvenimenti restringono il campo di azione. Troppo legati a vecchi schemi utilizzati in passato, dovrete sciogliere questi legami per progredire nel presente e preparare la strada a un futuro ricco di successi.

Acquario: sicuri delle proprie capacità, concretizzerete le idee lavorative passando all'azione con coraggio. Marte garantisce la carica dinamica giusta per prendere l'iniziativa in amore e Venere in posizione favorevole farà il resto, garantendo successi nelle imprese sentimentali.

Pesci: estroversi e molto allegri, riuscirete a coinvolgere chi sta intorno a voi, trasmettendo una carica positiva che solo Luna in Gemelli sa regalare. Buone le trattative in ambito professionale, in amore invece alcuni alti e bassi saranno mitigati dalla sensibilità lunare.