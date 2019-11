L'Oroscopo di sabato 16 novembre indaga sull'andamento amoroso e punta un riflettore sulle opportunità in grado di trasformare la sfera sentimentale. I simboli zodiacali ricercheranno un amore profondo e un modo di vivere che sia più sereno, dando il via alla costruzione di alcune basi più stabili per programmare un'esistenza a cinque stelle.

Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Orizzonti celesti luminosi nell'oroscopo di sabato

Ariete: alcuni dissapori scatenati da una Luna in quadratura dal Cancro potrebbero causare dispiaceri e i rapporti familiari non saranno tanto facili da gestire.

Venere e Giove dal Sagittario esortano alla tranquillità, facendovi ricercare le cose che fanno stare bene e il possesso di una maggiore continuità amorosa.

Toro: i transiti planetari esortano a capire cosa desiderate dalla vita e dall'amore. Seguendo una sensibilità lunare che incrocia le sue energie con Urano, gli astri esortano ad "acciuffare" al volo le opportunità che giungeranno in modo imprevedibile.

Gemelli: inconsciamente vivrete le storie amorose con una certa diffidenza, anche se proclamerete il contrario e lo farete ad alta voce. Venere e Giove non sono nelle posizioni migliori, ma Marte dà la spinta giusta per superare eventuali avversità.

Cancro: buono l'equilibrio in famiglia con Luna nel segno che potenzia gli affetti e in sinergia con i nodi lunari, attua alcune reminiscenze passate nel presente, per progredire in futuro con maggiore consapevolezza.

Buona la sensibilità intuitiva che farà captare al volo le sensazioni degli altri.

Leone: Venere e Giove signori dello Zodiaco, sono in splendida forma e pilotano i sentimenti in modo benefico. Siete in piena espansione sentimentale, trovando una nuova dimensione per amare al meglio.

Vergine: tenderete a confidarvi molto con amici e parenti, parlando delle problematiche per trovare una soluzione consona alle vostre aspettative.

L'aspetto di Mercurio e Luna in sestile facilita la comunicazione dei propri sentimenti alla persona amata. Riuscirete così a superare una certa insoddisfazione sentimentale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: aggressività e romanticismo, dinamismo e pigrizia sono ben miscelati da un sestile astrologico di Marte e Venere che rendono la seduzione davvero spiccata. Adulatori e determinati a ottenere ciò che vi siete posti, non indugerete a utilizzare tutte le armi a disposizione per superare eventuali resistenze da parte della persona amata.

Scorpione: la famiglia assume un significato primario e un modo di amare più profondo e tradizionalista fa capolino nel focolare domestico. Mercurio nel segno rende però l'affettività un po' snob, comunque molto lucida e razionale. L'intelletto mercuriano farà mantenere le sensazioni sempre alquanto distaccate, evitando di farvi accecare dall'amore.

Sagittario: il piacere passa in cima ai pensieri con Venere e Sole in congiunzione nel segno.

Una buona dose di fortuna verrà elargita dai due pianeti positivi, garantendo tranquillità e armonia nelle sfere vitali.

Capricorno: attenzione a non lasciarvi prendere da un atteggiamento altalenante e lunatico che produce indecisione e incertezze sulle faccende del cuore. A volte l'eccessiva possessività potrebbe sfiorare la morbosità.

Acquario: i cieli amorosi sono un po' nuvolosi e l'amore diventa alquanto imbronciato a causa di un'eccessiva sensibilità sprigionata da Luna in Cancro.

Forse dovreste aprirvi a un chiarimento con la persona amata, equilibrando le sue necessità con le vostre aspettative.

Pesci: come una "spugna di emozioni", riuscirete ad assorbire lo stato d'animo di chi vi circonda in modo ultrasensibile. Luna in trigono a Nettuno scatena un atteggiamento molto protettivo nei confronti della persona amata e un modo di esprimere i sentimenti idealistico, quasi platonico.