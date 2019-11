L'Oroscopo di domani, martedì 19 novembre, rivela che il segno top del giorno sarà il Cancro, mentre i nati dell'Acquario saranno in affanno. Bilancia riceverà delle proposte interessanti e sarà alquanto indaffarato tra casa e lavoro. Giunti in prossimità della fine del mese di novembre, si risvegliano i sensi rimasti sopiti nelle settimane precedenti. La Luna, ultimo quarto in Leone, sfavorisce i nati di questo segno rendendoli particolarmente vulnerabili. Approfondiamo scoprendo, nel dettaglio, le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica con stelline da uno a sei.

Classifica stelline e previsioni del 19 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - ★★★ - Giornata favorevole per gli incontri, sia professionali che amorosi. Chi da tempo ha voglia di mettersi in gioco, ora potrà farlo senza grosse difficoltà, ma dovrà superare la timidezza iniziale. Qualcuno potrebbe porgervi una domanda particolare, non abbiate timore di dare una risposta. Cercare un lavoro non risulta semplice, magari avete delle aspettative alte.

Siete sempre in cerca di nuove emozioni e avventure, sognate una vita ricca di entusiasmo e rifugiate la noia. Coloro che lavorano a contatto con il pubblico, o hanno un'attività in proprio, riceveranno ottimi feedback. Avrete energia a volontà, sfruttatela in modo saggio.

Toro - ★★ - In questo martedì tenetevi alla larga dalle discussioni, specie in famiglia. Tuttavia non sarà facile mantenere il controllo della situazione e potrebbe scapparvi una parola di troppo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Tenetevi impegnati in qualche attività, in questo modo vi distrarrete facilmente. Vi sentirete poco compresi dagli altri e avvertirete del disagio. Attenzione ad alcune false amicizie che a vostra insaputa vi remano contro. Per quanto riguarda il lavoro, gli under 40 vanno avanti giorno dopo giorno e molti sognano una promozione che potrebbe arrivare nel mese di dicembre.

Gemelli - ★★★★★ - Chi trascina dietro una storia precaria, in questo martedì dovrà prendere una decisione definitiva.

Sarà la giornata giusta per capire cosa eliminare e cosa portare avanti. Avrete ancora del lavoro da ultimare, non fatevi distrarre dai pettegolezzi. In vista delle festività natalizie, in questo periodo state già programmando i regali e le spese da affrontare. Con calma riuscirete a portarvi avanti con la pianificazione delle cose. In cucina dovrete tenere gli occhi ben aperti e maneggiare attentamente gli oggetti taglienti.

In amore, con il partner vi ritroverete a parlare di un episodio recente che vi ha spiazzato.

Cancro - ★★★★★★ - L’Oroscopo del 19 novembre dice che siete tra i migliori segni della giornata. Da un po' di tempo avete effettuato dei cambi all'interno della vostra vita e in questa giornata si avranno i primi riscontri. In vista dell'anno nuovo vi farete trovare pronti a spiccare il volo e questo vale per chiunque nella vita non si è mai dato per vinto.

Il vostro non è certo un segno che si scoraggia facilmente e la vostra carica sono l'amore e la famiglia. Qualche volta vi siete buttati giù, ma siete sempre stati capaci di rialzarvi. In questo martedì farete faville e avrete a che fare con una proposta inaspettata.

Leone - ★★ - Martedì decisamente "no". Già al primo mattino sarete stanchi e tentati di rimandare la sveglia a oltranza. Farete un enorme sforzo su tutto e persino le cose elementari vi risulteranno complesse.

Questa sarà una giornata lunga e arriverete a sera con la voglia di andare a dormire prima del solito. Non trascorrete troppo tempo sui social. In questa giornata non si escludono vivaci scambi d'opinione. Tenetevi alla larga da tutto ciò che non vi riguarda da vicino.

Vergine - ★★★★★ - Sarà un'altra buona giornata che vi regalerà delle piccole soddisfazioni. Chi è in cerca di un mestiere, o magari vuole cambiare l'attuale, dovrà dare un'ulteriore occhiata al curriculum e ampliare il raggio di ricerca.

Le migliori opportunità arriveranno quando meno ve l'aspettate. Coloro che sono abili in cucina si sentiranno ispirati a sperimentare nuove ricette. Siete nel bel mezzo di un periodo favorevole, le stelle vi supporteranno. Abbiate il coraggio di osare, siate più intraprendenti e vi si apriranno tutte le porte. Seminate in vista del futuro.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - ★★★★★ - Siete nel bel mezzo di un periodo favorevole, le stelle vi supporteranno anche in questo martedì. Avrete tanto da fare, vi farete valere e porterete avanti il vostro lavoro senza dare peso alle lamentele altrui.

Siete circondati da famigliari e amici che vi vogliono bene. In amore, chi è in coppia sta vivendo uno dei momenti migliori. I cuori solitari, invece, non riescono a trovare l'anima gemella e spesso se ne rammaricano. Nella vita è importante stare bene anche da soli e non scoraggiarsi mai. In questo martedì vi sentirete in forze e darete un maggiore sprint alle attività fondamentali. Possibili chiamate da un parente.

Scorpione - ★★★ - Le previsioni astrologiche vi vedono annaspare nelle faccende quotidiane.

Nel lavoro ci saranno incomprensioni e intollerabilità. Questo per voi rappresenta un periodo sottotono, ma presto la fortuna busserà alla vostra porta. Nel, infatti, tutto scorrerà serenamente. Nel corso della vita avete perso di vista numerose conoscenze e spesso vi ritrovate a rimuginarci sopra. Quando una cosa non va bene, prendetevi una pausa, lasciate che questo senso di scoramento scemi del tutto e poi ripartite da zero.

Sagittario - ★ - Non prendetevi gioco del partner e non tenete il piede in due scarpe.

L'oroscopo di domani vi vede correre avanti e indietro tra mille faccende domestiche e lavorative. In famiglia emergeranno ulteriori complicazioni e un evento vi sconvolgerà interiormente. Tutto quello che farete andrà storto, per cui rimandate le cose a un altro momento. Cercate di tacere il più possibile e di evitare determinati luoghi. Di solito siete un segno giocherellone e carismatico, ma in questa giornata dovrete fare molta attenzione alla salute e alla guida, non distraetevi assolutamente.

Capricorno - ★★★★ - Il vostro lavoro continuerà a regalare soddisfazioni. Avrete a che fare con una persona di vostra conoscenza che cercherà di mettervi il bastone tra le ruote. Qualcuno vi sparla a vostra insaputa. In famiglia si respirerà un lieto clima. Chi ha dei figli piccoli o dei nipotini, riuscirà a renderli estremamente felici grazie a un gesto inaspettato. In amore ci saranno delle piccole perplessità, ma la chiarezza non tarderà ad arrivare. In serata vi rilasserete davanti a un bel programma in tv.

Valutate l'idea di fare del movimento costante o di concedervi una giornata in spa.

Acquario - ★★★★ - Gli astri favoriranno le iniziative e le emozioni. Siete un segno intraprendente e pieno di voglia di fare, ma ultimamente avete combattuto con una forte spossatezza. Mangiate meglio, fate del movimento e dormite di più, solo così avrete abbastanza energie da riservare ai vostri progetti di vita e all'amore. I sentimenti potrebbero tornare a splendere per coloro che vivono sotto lo stesso tetto.

Le giovani coppie dovranno fare attenzione, perché uno dei due sta trascurando l'altro. I cuori solitari, invece, continueranno a sperare nel vero amore, ma potrebbe arrivare solamente nella stagione calda.

Pesci - ★★★★★ - Giornata valida per i sentimenti, il lavoro e gli hobby. L'unico neo sarà la salute, dovrete assolutamente riguardarvi. Ultimamente state faticando troppo e questo rischierà di farvi esaurire mentalmente. Riposatevi, staccate la spina e fate quello che più vi piace. Troverete nuovi stimoli e presto ci saranno delle occasioni imperdibili che vi consentiranno di risparmiare. Se volete eccellere nel vostro mestiere, dovrete applicarvi di più magari approfondendo le ricerche. Coloro che hanno dei figli dovranno prestarli maggiormente attenzione. Relax in compagnia a partire dal tardo pomeriggio.