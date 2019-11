L'Oroscopo di domani mercoledì 20 novembre 2019 mette in risalto un evento abbastanza importante in Astrologia: l'ingresso della Luna in Vergine. In primo piano dunque i sentimenti e l'amore in generale, in questo contesto messi in relazione ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati a metà settimana? Diciamo subito che a gongolare questo mercoledì, oltre allo scontatissimo simbolo astrale della Vergine anche altri due segni: Ariete e Toro, entrambi favoritissimi nel periodo analizzato, pertanto meritatamente valutati con cinque stelline.

Ad avere poco riscontro da parte degli astri, intanto, secondo quanto valutato nelle previsioni zodiacali del 20 novembre, il Leone. Il segno di Fuoco appena citato potrebbe davvero dover sostenere una giornata molto impegnativa, nel frangente classificata con le tre stelline indicative di un probabile "sottotono". Andiamo pure ai dettagli analizzando i segni dall'Ariete alla Vergine ovviamente non prima di aver messo in luce le stelline di domani.

Classifica stelline 20 novembre

Pronti a soddisfare la vostra curiosità nel voler sapere in anticipo come potrebbe evolvere la giornata di questo mercoledì? Bene, in questo caso siete capitati nel posto giusto al momento giusto: è stata da poco rilasciata la nuova classifica stelline interessante il giorno 20 novembre ed è già disponibile per voi lettori. Il segno al "top del giorno" nelle previsioni zodiacali sul periodo interessato è quello della Vergine come anticipato poc'anzi super-favorito dall'arrivo della Luna nel segno.

Dalla scaletta seguente emerge un evidente dato di fatto: non sarà il solo simbolo della Vergine a gongolare. Infatti, tra i sei segni dello zodiaco sotto analisi in questo contesto, altri quattro avranno chi più e chi meno il positivo supporto da parte dell'astrologia applicata all'amore e al lavoro. Vediamo quali sono:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Leone.

★★: NESSUNO

Oroscopo mercoledì 20 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In previsione un giorno davvero positivo su tutti i fronti.

Gli astri senza meno si conformeranno ai vostri desideri, o almeno verso gran parte di essi. Siate fiduciosi e non abbattetevi se dovesse presentarsi qualche problemino inaspettato, ok? Ricordate solo che avrete le stelle a favore. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, potrete godere di attimi di grande complicità amorosa grazie ad una stupenda Venere in Sagittario, sicuramente ben disposta a portare entusiasmo e tanta voglia di vivere.

In aumento il feeling nella vostra relazione di coppia: di certo non mancheranno momenti intensi da vivere serenamente insieme a chi amate. Single, finalmente la vostra vita sentimentale sembra andare meglio rispetto a prima, magari sarete anche in grado di essere più aperti e disponibili a mettere in gioco il vostro cuore. Le stelle vi offriranno validissime occasioni per approcciarsi a persone piacevoli, corrispondenti ai vostri ideali e chissà, magari anche altro...

Nel lavoro non cambierà di una virgola la situazione rispetto ai giorni scorsi: meglio così, ne approfitterete per ultimare i compiti in sospeso ed avere delle idee brillanti da mettere in atto. Da superare piccoli attriti con quel collega che sapete: prima lo farete e meglio sarà per il vostro umore.

Toro - Il prossimo mercoledì sarà ottimo, si o no? Certo che si: la giornata è stata messa in programma con massima positività.

Infatti la vostra Carta Astrale vede al top i sentimenti e gli affetti in generale: datevi da fare perché verranno giorni in cui le stelle non saranno più tanto generose nei vostri confronti e allora rimpiangerete le tante occasioni perse. L'amore, invece, sarà tutta la vostra ricchezza, la sorgente di ogni benessere, importante per voi come la vita stessa. In coppia vi sentirete appagati e ricambiati da un partner affettuoso. Diciamo pure che sarete sostenuti da Luna e Giove, entrambi in trigono al vostro Urano: quest'ultimi vi mostreranno il loro lato benefico garantendo buon umore e tanto ottimismo.

Single, qualcosa sicuramente potrebbe stravolgere la vostra vita, ma si tratterà di cose belle non preoccupatevi, ok? Diciamo che a più di qualcuno di voi Toro arriveranno delle novità piacevoli interessanti la sfera sentimentale. Nel lavoro sarà una giornata tranquilla. Per dirla con un saggio detto: "Il meglio arriva quando uno meno se lo aspetta!".

Gemelli - Il prossimo mercoledì sarà abbastanza positivo, certamente convincente per la maggior parte di voi Gemelli. In generale per quanto riguarda il periodo, la giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito.

L'amore e la tenerezza degli affetti familiari vi renderanno socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti a chi ci sta vicino. Così con il partner potrete finalmente creare un'atmosfera leggera, fatta di uno spiritoso dialogo e tanta passione. Single, in amore tutto procederà discretamente bene e la giornata sarà tranquilla. Tuttavia qualche incontro intrigante potrebbe portare pensieri strani nella vostra mente, ma niente di preoccupante. Circondatevi di persone semplici ma preziose, soprattutto quelle a voi più care e preparatevi a trascorrere delle ore in armonia con il vostro cuore.

Consiglio: non pensate ai soliti problemi che vi tormentano, ok? Nel lavoro, qualunque sia la vostra condizione, avrete ora il coltello dalla parte del manico. Approfittate del momento favorevole per farvi valere.

Le predizioni del giorno 20 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata cadente a metà settimana da considerare molto buona, certamente migliore di tantissime altre già vissute. A molti di voi Cancro potrebbero finalmente chiudersi positivamente alcune situazioni che sembravano ormai irrisolvibili: abbiate fiducia, vedrete che senz'altro tutto andrà per il meglio.

Le previsioni di mercoledì in amore indica un periodo in linea con la normalità. Insomma le solite cose, di certo pronte a trasformarsi se saprete usare tatto e pazienza: sarà proprio quest'ultima virtù a placare ansie e tormenti, magari anche a fungere (in qualche modo) da oasi felice in cui fermarsi e ricaricarsi insieme al partner. Single, la giornata inizierà sulla linea della mesta sufficienza. Per raggiungere l'obiettivo desiderato, però, dovrete essere determinati e decisi. In alcuni casi potrebbero essere pochi gli incontri da sfruttare, quindi non abbiate paura di provarci con qualcuno che vi aggrada: fatevi avanti e godete l'attimo senza paura.

Nel lavoro, invece, si profilano buone notizie. Con un po' di buona volontà potrete risolvere questioni anche complicate, basterà solo volerlo.

Leone - In arrivo un giorno poco affidabile per tanti di voi Leone, come annunciato in precedenza classificato con le tre stelle del sottotono. Mettete pure in primo piano i vostri pensieri o eventuali dubbi che avete dentro: se non amate discutere, evitate di punzecchiare, ok? In amore, cercate di mantenere la calma e di armonizzare gli impulsi contrapposti del vostro animo.

Non date troppo peso a delle insofferenze passeggere e non agite con prepotenza o voglia di rivalsa, soprattutto perché chi vi sta vicino potrebbe (giustamente) innervosirsi. Single, nel corso del periodo non fatevi incantare dai modi vistosi con cui una certa persona tenterà abilmente di conquistare il vostro cuore perché alla fine potrebbe rivelarsi molto deludente, fate quindi molta attenzione. Nel lavoro, sarete pronti a scontrarvi con tutti e magari anche a scambiare "lucciole per lanterne".

Ma tranquilli, non vi scoraggiate di fronte a eventuali piccoli imprevisti o insuccessi professionali perché passeranno molto presto.

Vergine 'top del giorno' - Partirà davvero in modo splendido questo vostro mercoledì di metà settimana. A dominare in modo assolutamente positivo i settori legati ai sentimenti e agli affetti in generale un quadro astrale quasi perfetto con in bella evidenza una splendida Luna in Vergine. L'oroscopo di domani 20 novembre visto l'ottimo periodo consiglia in amore massima fiducia in se stessi. In molti casi la Luna invoglierà a godere pienamente dei piaceri della vita. Parlando in merito ai rapporti di coppia con il partner sarà un ottimo periodo, nella maggioranza dei casi idilliaco su tutti i fronti. Ovviamente, questa gran bella verità non esorta minimamente a montarsi la testa, ok? Single, la giornata sarà protetta da una Luna eccellente, il che vi farà sentire in pace con voi stessi. Sarete rilassati e sereni e questo vi porterà a fare nuove amicizie o nuove conoscenze. Vivere una giornata davvero stupenda sarà senz'altro alla portata di molti. Nel lavoro, per chiudere, il cielo tiferà solo per voi. Andrete forte come un treno ad alta velocità e le strade vi si apriranno davanti senza ostacoli. Avrete quindi dei validi motivi per essere soddisfatti di voi stessi e di ciò che riuscirete a fare in questa giornata.

