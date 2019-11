L'Oroscopo di domani 20 novembre si prospetta ricco di successi per i Pesci mentre l'Acquario si troverà in una condizione di confusione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: grazie a Giove riuscirete ad avere grande energia. Avrete voglia di mettervi in gioco anche se ci sono scadenze a cui dovrete adempiere. Optate sempre per le opzioni più difficili sul lavoro, in modo tale da riuscire ad avere grandi soddisfazioni.

Toro: questa sarà per voi una fase ricca di cambiamenti e soddisfazioni. Finalmente sembreranno arrivare i primi risultati positivi ed incoraggianti. Dovrete cercare di tenere sotto controllo le vostre uscite finanziarie. Periodo top per i sentimenti.

Gemelli: in ambito lavorativo ci sarà un buon recupero in questa giornata del 20 novembre. Siete delle persone che amano dialogare e questo aspetto del vostro carattere vi aiuta parecchio nelle questioni sentimentali.

Chi è single avrà voglia di trovare qualcuno che sappia farlo sorridere.

Cancro: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero sentirsi sotto pressione. Chi è alla ricerca di un nuovo amore potrà farà incontri interessanti. Chi ha già una relazione, avrà modo di ritrovare la serenità nella vita di coppia.

Leone: per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci sarà un buona condizione astrologica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Se avete vissuto delle difficoltà in passato adesso potrete riuscire finalmente a risolverle. In amore potreste trovarvi di fronte a delle scelte.

Vergine: a livello economico potrebbero esserci dei grandi cambiamenti in questa giornata del 20 novembre. Dovrete stare attenti a commettere passi falsi. Prima di stringere nuovi accordi assicuratevi di avere tutte le garanzie possibili.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: siete in attesa di conferme o soluzioni e questo potrebbe rendervi piuttosto agitati.

Dovrete cercare di essere abbastanza pazienti. Non sarà un periodo ottimale per le nuove opportunità. La vostra pazienza sarà con il tempo ripagata.

Scorpione: se alcune difficoltà vi hanno frenato dalla realizzazione dei vostri progetti, adesso potrete finalmente liberarvi e andare avanti con le vostre idee. Non siate troppo insistenti in amore se avete a che fare con una persona indecisa.

Sagittario: alcune situazioni si evolveranno in questa giornata del 20 novembre e potrebbe capitarvi di dover fare delle rinunce.

Arriveranno diverse sorprese per voi, ma dovrete essere pronti a chiudere definitivamente con il passato. Sole sul vostro segno vi regalerà maggiore forza.

Capricorno: nelle ultime giornate avete vissuto delle difficoltà, ma adesso è arrivato il momento di recuperare. In ambito sentimentale avrete modo di vivere delle belle emozioni. In amore potreste dover prendere delle scelte. In questo periodo potreste far fatica ad accettare determinate situazioni che non vi vanno a genio.

Acquario: giornata parecchio nervosa quella che si prospetta per i nati sotto il vostro segno zodiacale. C'è grande confusione al momento nella vostra vita e non sapete in quale direzione proseguire. Giove vi permetterà di essere più riflessivi del solito.

Pesci: sul lavoro potrete ottenere dei grandi successi il 20 novembre. Non mancheranno gli ostacoli, ma se avrete al fianco persone che vi supportano, riuscirete a superarli egregiamente.