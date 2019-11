L'Oroscopo di domani giovedì 21 novembre 2019 porta in primo piano l'ingresso della Luna nel comparto della Vergine. Il generoso segno di Terra appena citato avrà il pieno supporto dell'Astro della Terra già da questo mercoledì 20 novembre, attualmente ancora presente presente nel comparto del Leone fino alle ore 07:40 del mattino. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in amore e nel lavoro a metà settimana? A tal proposito ricordiamo che in questo frangente ad essere valutati saranno, come da titolo iniziale, i soli simboli astrali compresi nella sestina dall'Ariete fino alla Vergine.

Bene, iniziamo subito a svelare qualche chicca in merito all'Astrologia quotidiana evidenziando su tutti tre segni davvero in periodo super-fortunato: Gemelli, Cancro e Vergine, tutti considerati in splendida giornata sia nei riguardi delle attività lavorative che in merito ai sentimenti. Altrettanto buona si presume possa essere il prossimo giovedì per gli amici del Toro e del Leone, ambedue valutati sufficientemente fortunati.

Al contrario, le previsioni zodiacali del 21 novembre vedono abbastanza magra la giornata in oggetto per tutti quelli che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo dell'Ariete: al puntiglioso segno di Fuoco arriveranno flussi astrali altamente negativi rilasciate dal trio Luna-Marte-Mercurio, nel frangente posizionati speculari negativi al 75% di media. A questo punto andiamo pure a dettagliare in profondità la situazione relativa ai primi sei simboli astrali, ovviamente non prima di aver una sbirciata alla classifica stelline del giorno posta a seguire.

Classifica stelline 21 novembre

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesissima classifica stelline quotidiana, quest'oggi ingegnata sulla giornata del 21 novembre 2019. A essere messi sotto analisi i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Nell'anteprima messa in evidenza in apertura risultano in ottima posizione sia Gemelli che Cancro e Vergine: il primo giudicato dall'Astrologia come segno al "top del giorno" mentre i restanti due classificati in periodo da cinque stelle.

A metà scaletta troviamo alla pari Toro e Leone, in questo contesto preventivati con le quattro stelline riservate ai periodi di routine. In coda alla scaletta di oggi, infine, solo l'Ariete: purtroppo questo splendido segno di Fuoco è destinato ad essere messo a dura prova da astri particolarmente dissonanti rispetto al segno. Vediamo i dettagli segno per segno:

Oroscopo giovedì 21 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Questa parte mediana dell'attuale settimana per la maggior parte di voi Ariete si prevede abbastanza "sottotono".

Purtroppo questo è quanto estratto dalle effemeridi quotidiane e bisogna che abbiate pazienza e siate calmi. Intanto, visto l'attuale cielo astrale si raccomanda di puntare solo su progetti mirati, avvalendovi dell’aiuto di persone fidate. Sappiate essere organizzati, propositivi e collaborativi. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, con la Luna dissonante al vostro segno, qualunque sia il problema che vi assillerà in famiglia o fuori casa, esagererete perdendo così di vista la misura reale delle cose.

Fate ricorso alla calma ed al buon senso per sventare un momento di stress e vedrete che passerà presto. Single, più che i contrattempi a darvi del filo da torcere ci sarà sicuramente il vostro orgoglio. Infatti su alcune questioni non cederete per niente anche se saprete di avere torto, ma piuttosto calmatevi e cercate di essere comprensivi con le persone vicine a voi. Nel lavoro, sarà una giornata contrassegnata da poco energia ed entusiasmo.

La vita professionale procederà a rilento ed i risultati tarderanno ad arrivare, pazientate.

Toro - Giornata a metà del percorso settimanale valutata abbastanza discreta per tanti di voi del Toro. Se la vostra vita è già abbastanza movimentata o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi pensano, ok? Soprattutto, cercate di concentrare la vostra attenzione su quelle che ritenete essere le vostre priorità, se non altro per ottenere quelle soddisfazioni che aspettate da tempo.

In amore, ascoltate con attenzione le richieste del vostro cuore: per chi è in coppia le cose andranno meglio e in molti vi sentirete più rilassati e tranquilli. Qualcuno di voi, non senza sudare sette camicie, riuscirà a tirarsi via da una difficile situazione sentimentale. Sarete così pronti per dare una svolta alla vostra vita anche per merito del partner, sempre pronto a sostenervi e a dare prezioso aiuto. Single, se state aspettando che l'amore bussi alla vostra porta, mettetevi pure di vedetta perché le stelle vi aiuteranno ad aprire il vostro cuore, così sarete pronti a riceverlo.

Nel lavoro, i pianeti saranno dalla vostra parte e vi renderanno pronti a programmare il futuro con successo. Non saranno da escludere anche dei cambiamenti interessanti: in bocca al lupo!

Gemelli 'top del giorno'. Giornata splendida per le cose di un certo valore, specialmente quelle legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato. Valutata in questo caso dall'Astrologia come davvero favolosa, questa parte centrale dell'attuale settimana in generale si presenta come abbastanza fortuna e con tanta voglia di mettere in gioco qualcosa di nuovo.

Saprete meglio di chiunque altro/a come cosa fare per mettere a proprio agio le persone che più amate. La famiglia invece sembrerà catalizzare molto di più le vostre energie col risultato di farvi sentire impegnati, liberi e felici, senza più spazi chiusi sul personale. In amore, sarete dei fortunelli, in questo terzo giovedì di novembre, caratterizzato da una volta celeste (la vostra) veramente fantastica. Un cielo migliore di questo bisognerebbe inventarselo! In generale, diciamo che sarà propizio per la maggioranza delle coppie, con un pelino più a favore per quelle già in buona armonia.

Le stelle saranno capaci di rendervi innamorati più di prima. Single, è prevista una bella giornata, merito di Venere in trigono a Urano, per voi speculare positivo al 80%. In massima parte vi sentirete in forma ed abbastanza ben disposti verso gli altri. Se saprete rendervi attraenti senz'altro sarete oggetto d'ammirazione per tutti coloro che vi saranno vicino. Nel lavoro, stimolati dalla buona sorte, i progetti fluiranno a getto continuo. Comunque non sarà difficile far seguire ad essi anche un'azione efficace e brillante. Così gli affari verranno messi al riparo da rischi e avrete gli strumenti giusti per migliorare economicamente.

Le predizioni del giorno 21 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - In arrivo un'ottima giornata, sicuramente molto positiva in amore. Diciamo pure anche non avrete nessun problema "di cuore" e il periodo regalerà enormi soddisfazioni alla parte centrale di questa settimana. In generale vi attende una brillante prospettiva, da investire su alcune situazioni di vostro interesse oppure per effettuare opportuni rilanci in certi settori. Le previsioni di riuscita saranno superiori se riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia e altrettanta convinzione.

Le previsioni di giovedì, intanto, per le questioni legate all'amore o ai sentimenti in generale vi vedono molto ben disposti: trasformerete la vostra curiosità in un modo alternativo per stare con il partner, come se fosse un gioco a cui tutti e due dovrete partecipare. La serata poi sarà luminosa per tutti coloro che già hanno una relazione d'amore felice in corso anche se per alcuni poco ricca di passione. Single, ascoltate con attenzione le richieste del vostro cuore, sicuramente saprete come fare per disimpegnarvi da una difficile situazione sentimentale.

Molti di voi sono decisamente pronti a dare una svolta alla propria vita: con l'aiuto della positiva specularità offerta da Venere, riuscirete certamente a concretizzare un sogno d’amore. Nel lavoro, infine, sarà una giornata contrassegnata da grande energia ed entusiasmo. Quasi ogni cosa procederà bene ed i risultati saranno ottimi.

Leone - In arrivo un giovedì 21 novembre abbastanza efficace, buono quanto basta per tirare avanti in modo convincente la quarta giornata di questa settimana. Pazienza e prudenza consentiranno di raggiungere alcune delle mete in agenda, forse non quelle più ambite ma sicuramente in grado di rendere felici e appagati. Qualcosa di indefinito potrebbe spingervi a voler ottenere tutto e subito: calma, l'ansia è sempre cattiva consigliera, perciò riflettete bene prima di fare qualsiasi cosa, ok? In amore, intanto, l’allontanamento della Luna dal segno vi renderà si meno tranquilli ma ancora abbastanza capaci di trascorrere una giornata felice con la persona amata. Avrete di nuovo voglia di progettare, magari anche di guardare al futuro: fatelo rigorosamente insieme, ovviamente senza pensieri negativi! Single, sarà un periodo intenso per l’amore, in primis perché potreste vivere dei momenti di grande passione e poi perché potrebbero maturare incontri davvero magici: pronti a rendere tutto indimenticabile? Nel lavoro, nonostante qualche tensione, lo sguardo favorevole di Giove unito a quello di Saturno garantirà delle svolte improvvise ma efficaci per la vostra attività. Infatti, nuove proposte potrebbero essere in arrivo, avrete così la possibilità di portare a termine degli obiettivi importanti.

Vergine - Questo giovedì, quarto in ordine di tempo tra i sette giorni dell'attuale settimana, a molti di voi della Vergine regalerà un periodo buono, abbastanza da durare fino all'inizio del nuovo weekend. Non esitate a mettere a nudo eventuali problemi oppure eventuali sogni nel cassetto. L'oroscopo di domani 21 novembre consiglia in amore di approfittare di un evento particolare o di una grossa opportunità in arrivo al massimo entro la fine del prossimo pomeriggio. A tal proposito le stelle promettono una vita amorosa caratterizzata da belle emozioni; alcune daranno un nuovo senso all’intesa di coppia, con la dolce metà più innamorata che mai. Ritornerà, nel caso fosse venuta meno, quella magnifica sensazione capace di far riassaporare le gioie della vita a due e sentirvi finalmente in piena sintonia con il vostro grande amore. Single, la Luna nel segno invoglia a riflettere sul proprio futuro sentimentale. Alcune situazioni offriranno la possibilità di mettere a segno nuove conoscenze, ovviamente da approfondire ma sicuramente già molto promettenti. Qualcuno più fortunato potrebbe anche innamorarsi perdutamente, questa volta durerà tutta la vita... Nel lavoro, per chiudere, avrete la possibilità di portare a termine obiettivi importanti. Forse stringerete amicizie proficue oppure potrebbero maturare occasioni da sfruttare. Procederete dritti verso la meta, senza perdere tempo.

