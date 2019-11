L'Oroscopo di venerdì 22 novembre vedrà Scorpione e Acquario bisognosi di prendersi una piccola pausa e schiarirsi le idee, mentre Toro e Pesci dovranno dedicarsi a chi gli sta accanto e donare loro il giusto affetto.

Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Avrete l'occasione di dedicarvi ai rapporti che avevate trascurato a causa della mancanza di tempo.

Cercate di mostrare l'affetto alle persone a voi più care in modo da capire cosa provano per voi: è il giorno perfetto per i sentimenti. Nel lavoro potreste avere una nuova opportunità.

Toro: Sentirete l'esigenza di donare tanto amore, fatelo senza porvi nessun limite e noterete che verrà molto apprezzato. Non date per scontato che il destinatario delle vostre attenzioni sia necessariamente il vostro partner, potrebbe anche essere un parente o un vostro amico.

Gemelli: Succederanno diversi eventi che vi confonderanno le idee e vi faranno perdere i vostri punti di riferimento. Non temete quello che accadrà e fidatevi delle persone che vi sono accanto, perché vi saranno di grande aiuto.

Cancro: Dovrete mascherare i vostri sentimenti di astio verso alcune persone che non vi vanno molto a genio, fatelo e vi tornerà utile per i vostri obiettivi. Mentire ogni tanto non sarà una grossa fatica per voi.

Leone: Cercate di evitare di parlare a vuoto, limitate allo stretto necessario i vostri interventi. Se parlerete senza avere argomentazioni valide, rischierete di fare una brutta figura e potreste litigare con qualcuno che "se la legherà al dito".

Vergine: Sarete pieni di energia e riuscirete a portare a termine diversi compiti che avevate in sospeso da tempo. Inoltre riceverete gratifiche e ammirazione dalle persone che vi stanno attorno

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: Siate più affettuosi con le persone a voi care o rischierete di perderle.

Non fate questo errore o potreste davvero pentirvene facendo allontanare chi vi vuole bene davvero.

Scorpione: Siete decisamente stressati, dovreste prendervi una piccola pausa, raccogliere le idee e mettere da parte quei progetti che sono solo fonte di ansia. Dedicate un po' di tempo a voi stessi e valutate con attenzione le varie questioni che vi affliggono.

Sagittario: Alcune persone a voi vicine, vi faranno riflettere su alcune questioni che avevate sottovalutato.

Ascoltateli e non abbiate paura di tornare sui vostri passi.

Capricorno: Cercate di aiutare chi vi sta al fianco e dategli sostegno. Usate le vostre energie positive per allietare persone che stanno vivendo un momento davvero complicato.

Acquario: Potrete riposarvi e godervi un po' di tranquillità. Chi vi sta accanto capirà che siete stressati e vi darà un aiuto sincero, accettatelo soprattutto da persone che avete aiutato in passato.

Pesci: Sarete preoccupati per una persona a cui volete molto bene. Si tratta di qualcuno che in passato vi è stato vicino, quindi aiutatelo e prendetevene cura, senza pensarci due volte.