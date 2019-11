L'Oroscopo di domani venerdì 22 novembre 2019 è ufficialmente arrivato: pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Diciamo subito che, come annunciato nel titolo, ad essere sottoposti a valutazione saranno i segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A portare buone notizie sia in campo sentimentale, come anche nelle attività quotidiane, due eventi decisamente molto interessanti in Astrologia: il passaggio della Luna in Bilancia e l'ingresso del Sole in Sagittario.

A manifestarsi per primo sarà l'Astro della Terra, in entrata nel simbolo di Aria a partire dalle ore 05:20 del primissimo mattino di venerdì; a seguire, precisamente alle ore 14:59 del pomeriggio, sempre del 22 novembre, l'arrivo del Sole nel segno di Fuoco del Sagittario. A questo punto visto l'ottimo quadro offerto dalle effemeridi del periodo, l'Astrologia annunciano una giornata super-positiva a tutti coloro appartenenti al Toro e alla Vergine, entrambi super-favoriti in classifica stelline quindi valutati a cinque stelle nel periodo.

Invece per quanto riguarda i segni con preventivate difficoltà a proprio carico, le previsioni zodiacali del 22 novembre indicano un frangente abbastanza ostico da superare per gli amici nativi in Cancro e in Leone. Andiamo pure ai dettagli segno per segno e alla scaletta con le stelline posta a seguire.

Classifica stelline 22 novembre

Le stelle hanno già dato il proprio benestare a quei pochi segni preventivati con massima fortuna, dunque al vertice della nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 22 novembre 2019 svelata da pochissimo.

Il resoconto quotidiano svelato poc'anzi mostra in primo piano il transito della Luna in Leone e del Sole in Sagittario senz'altro pronti a favorire solo alcuni tra i sei simboli in analisi. Il responso del giorno è visibile nel riepilogo sottostante:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Cancro;

★★: Leone.

Oroscopo venerdì 22 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo venerdì porterà in dote solo quattro stelline a voi Ariete.

L'eventuale voglia di fare sarà la vostra più grande forza. Senz'altro sarete in grado di seminare ciò che vorrete raccogliere e farvi capire senza offendere. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, sicuramente ci sarà molta affinità con il partner anche se talvolta tendete a discutere su inutili sciocchezze. Intanto vi diciamo di non preoccuparvi più di tanto perché soprattutto la persona amata sarà particolarmente invogliata a collaborare e a dare prezioso aiuto: trascorrerete dei momenti piacevoli sia voi due da soli che con il solito gruppetto di amici fidati.

Single, a molti di voi arriverà una giornata ricca di emozioni e le stelle vi supporteranno in ogni vostra iniziativa. Avrete voglia di pensare di più a voi stessi e meno agli altri, perciò potrete dedicare molto più tempo alle vostre passioni e riscoprirne anche di nuove. Nel lavoro, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma allettanti, con la possibilità di conseguire posizioni di potere e prestigio.

Ottimo momento anche per la vostra intelligenza creativa: vi muoverà verso successi sicuri.

Toro - Giornata dalle grandi potenzialità, specialmente in campo sentimentale e interpersonale grazie alla presenza del Sole nel segno del Sagittario. Questa parte della settimana infatti è stata messa in preventivo a voi Toro con le cinque stelline della buona sorte, quindi andranno sfruttate a dovere. In amore il partner anche in questa giornata continuerà a supportarvi nelle vostre battaglie e voi sarete lieti di coinvolgerlo nei vostri interessi accettando il suo aiuto.

Di certo l’intesa e la complicità saranno al massimo favorendo momenti da trascorrere positivamente insieme. Single, passerete trionfalmente da un successo all'altro! Merito della sicurezza acquisita e della fiducia in voi stessi che vi porterà ad instaurare rapporti profondi e autentici con persone a voi care. Nel lavoro il cielo esalterà la comunicativa e la possibilità di essere vincenti nelle trattative di affari o nei nuovi contatti. Finalmente potrete contare su delle improvvise e insperate aperture verso un futuro interessante.

Gemelli - La giornata in analisi in questo contesto sarà abbastanza sostenibile e discretamente agevole per molti di voi Gemelli. Giocate pure d'anticipo sugli eventi avendo la consapevolezza di uscirne quasi sempre vincenti. In generale, affrontando ogni cosa con più senso dell’umorismo andrete sicuramente lontano: i "musoni" non hanno mai fatto una lunga strada. In amore, invece, una ritrovata serenità con il partner vi farà sperare di poter trasformare la vostra storia traballante in un rapporto più sicuro e duraturo.

Per chi vive, invece, una relazione sentimentale stabile, il cielo sarà benevolo e contribuirà nel far vivere splendidi momenti di serenità insieme alla persona amata. Single, in questa giornata ci potrebbero essere incontri importanti, quindi prendete coscienza dei vostri sentimenti e decidete dove andare perché non mancheranno flirt e avventure promettenti. Nel lavoro non arrendetevi di fronte agli ostacoli che senz'altro incontrerete, ma tirate fuori il coraggio all'occorrenza. Alcune buone occasioni dovrete solamente saperle cogliere e poi sfruttarle al massimo.

Le predizioni del giorno 22 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - La giornata in esame per voi del Cancro non sarà troppo di parte in quanto potrete contare solamente su tre "misere" stelline. Quindi, frangente quasi tutto in salita? In parte è così: vediamo di dare qualche consiglio e fare qualche bella previsione mirata nei riguardi di sentimenti e lavoro. Le previsioni di venerdì in amore indicano che forse sarete suscettibili perché la vostra disposizione d'animo non sarà serena e ciò non vi aiuterà di certo a sanare eventuali incomprensioni con la persona amata.

Cercate di rimanere calmi senza esagerare e vedrete che tutto si sistemerà. Single, non sarà niente male il vostro cielo, di certo quest'ultimo vi renderà affascinanti ed in forma smagliante. Attenti, però, a non buttarvi allo sbaraglio in imprese troppo rischiose perché l'audacia non va confusa con l'imprudenza, quindi fate attenzione. Nel lavoro si preannuncia una giornata in cui la professione non girerà per il verso giusto, ma tutto dipenderà dalla carica che avrete. Sfruttate, quindi, questo momento per dare la spinta decisiva nelle attività di maggior peso senza rimanere indietro rispetto ai vostri colleghi.

Leone - Il prossimo venerdì non evolverà bene per voi Leone. Diciamo che da un po' di tempo non riuscite ad andare avanti e faticate non poco nel cercare di essere veramente sereni e spensierati. In amore sarà sicuramente una giornataccia a causa di astri che nel periodo non vi andranno proprio a genio. Così nella coppia potrebbe tirare aria di insoddisfazione e non si escluderanno nemmeno dei battibecchi e dei momenti di tensione. La sfera sentimentale, parlando in generale, potrebbe risentire di un po' più di trascuratezza da parte vostra: il motivo?

Ebbene, forse state dando troppo nel lavoro e il partner è pronto a farlo notare. Single, non nascondetevi dietro a scuse banali; se non avete voglia di trascorrere il vostro tempo libero con certe persone, ditelo apertamente. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby ed interessi perché avrete bisogno di distrarvi e di rilassarvi per recuperare energia positiva. Nel lavoro non sottovalutate nessuno, i colleghi potrebbero rivelarsi più capaci e agguerriti di quanto potreste pensare, ok? Intanto non buttatevi in spese extra, guardate bene il vostro bilancio e attendete che le finanze migliorino.

Vergine - Giornata piacevole e molto interessante: i vostri progetti sono destinati ad andare in porto in molti campi, non siate comunque troppo precipitosi, ok? Rimanere con i piedi per terra sarà una scelta azzeccata: cercate di bilanciare gli impegni e nello stesso tempo di non trascurare la famiglia, gli amici e il lavoro. L'oroscopo di domani 22 novembre intanto consiglia in amore di smuovere un po' lo stallo venuto a formarsi negli ultimi tempi, soprattutto perché potrete contare finalmente su un splendida giornata. Quasi tutto vi sorriderà nel periodo e, se state vivendo una relazione, l'armonia e la sintonia con la persona amata raggiungeranno vette finora mai neppure sfiorate. Sentimentalmente sarete molto espansivi, per questo avrete slanci affettivi incorniciati in rigoli di passione, tutto all'indirizzo del partner. Single, l'onda astrale positiva porterà piacevoli novità nel settore amoroso, qualunque sia la vostra attuale condizione. Sarete nella classica situazione di poter realizzare qualsiasi sogno: fatene buon uso! Nel lavoro, per chiudere, sarà una giornata ideale per inseguire i vostri obiettivi e magari avere soluzioni efficaci. Se avete lottato per raggiungere dei traguardi, adesso è giusto che raccogliate i frutti. La fatica ripaga sempre ogni compito svolto, purché fatto con passione.

