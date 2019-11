L'Oroscopo di domani, sabato 23 novembre, rivela come sarà questa giornata che si preannuncia stellare per i nati in Cancro, mentre l'amore sorriderà alla Bilancia. La Luna calante favorisce la trasformazione interiore ma anche esteriore. Dunque sarà il momento ideale per chiunque voglia attuare un cambiamento o è in cerca di una gravidanza. Qualcuno dovrà prendere delle decisioni, mentre altri dovranno fare delle sistemazioni casalinghe. Amore, lavoro e fortuna, approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l'immancabile classifica.

Previsioni del 23 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 8° posto - Ultimamente avete necessità di denaro per fronteggiare alcune spese. Coloro che faticano a sbarcare il lunario potrebbero considerare l'idea di cambiare mestiere o di farne un secondo. Tuttavia, non stressatevi e cercate di usare la fantasia. In questo sabato prendetevi del tempo e riflettete sul da farsi. Avete un carattere forte anche se spesso tendete a buttarvi giù.

Avete collezionato molte delusioni, in passato vi sono mancate delle cose che per voi erano fondamentali. Comunque sia, non sprecate tempo a vivere la vita altrui e fatevi aiutare quando proprio non ne potete più. Circondatevi di persone che vi vogliono bene.

Toro - 9° in classifica - I fallimenti nella vita sono frequenti. Quando sbagliate tendete a non vedere la luce in fondo al tunnel. Ma dagli errori si può solamente imparare e aggiustare il tiro.

Avete avuto una settimana apatica o nevrotica. Magari qualcuno vi ha fatto arrabbiare oppure avete appreso una brutta notizia. In questa giornata finalmente potrete rilassarvi ma cercate di tenere tutto in ordine e sotto controllo. Ci saranno delle uscite in serata, magari un appuntamento galante per qualche giovane single o le neo-coppie. Coloro che stanno insieme da anni vorrebbero fuggire via e scrollarsi i problemi di dosso.

Gemelli - 3° posto - Siete un segno molto chiacchierone e socievole. Attirate simpatie ma anche invidie perché siete fin troppo richiesti. Amate stare in mezzo alla gente e spesso fate le ore piccole sui social. In amore, questa si prospetta una giornata migliore rispetto alle precedenti. Se c'è stata una dimenticanza o si è verificata una lontananza, in questo sabato si potrà rimettere tutto a posto e recuperare terreno.

Qualcuno avrà dei conti da fare e non si escludono compere improvvise. Cercate di tutelarvi e di prevenire eventuali problemi. Una persona molto cara a voi, vi dirà una cosa affettuosa. La prossima sarà un'interessante settimana. Relax in tarda serata, magari davanti alla tv.

Cancro - 1° posto - Siete molto indaffarati, magari state portando avanti un progetto lavorativo o di studio che vi permetterà di fare carriera in futuro.

Novembre è sempre un mese traballante e fiacco, ma in questo sabato avrete modo di recuperare le forze. C'è qualcuno che vi rema contro e sparla di voi, lasciateli perdere. Tenete presente che anche se vi imitano, non potranno mai essere voi. Siete molto protettivi con i vostri cari e spesso siete preoccupati che possa succedere qualcosa di brutto a loro. Fate solamente pensieri positivi e godetevi la vita.

Le stelle vi sono favorevoli, presto giungerà una buona entrata economica.

Leone - 4° in classifica - Questa giornata vi sorriderà specialmente se avete intenzione di uscire. Ci saranno delle opportunità interessanti e degli incontri avvincenti. Cercate di allacciare contatti, specie se lavorate in proprio o volete fare carriera. Chi accudisce le mura domestiche spesso si sente frustrato perché vorrebbe fare qualcosa per migliorare le entrate economiche della famiglia. In realtà quello che fate non è poco, anzi.

Siete un segno senza peli sulla lingua, infatti tendete a dire le cose chiaramente. In questo sabato sono previste uscite. Avete bisogno di cercare qualcosa che vi aiuti a svagare la mente senza pensare ai problemi che vi angosciano.

Vergine - 7° in classifica - Avrete voglia di pizza e dolciumi. Magari, di recente, qualcuno si è messo a dieta in vista delle festività natalizie. In questa giornata fate uno strappo alla regola. Siete sempre in corsa e vi destreggiate tra mille faccende. Per tale ragione arrivate esausti a fine serata.

I cuori solitari sono in cerca di una persona speciale e non vogliono accontentarsi. Non si escludono incontri o appuntamenti in questo sabato sfavillante. Rispetto alle precedenti giornate, vi sentirete più tranquilli. Se all'interno del nucleo famigliare c'è stata una lite o un'incomprensione, finalmente tornerà il sereno. Possibili sorprese, magari rivedrete una persona di vecchia conoscenza.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche risultano molto interessanti per voi nati sotto questo segno.

Nei giorni scorsi ci sono state delle mancanze che hanno rischiato di compromettere un rapporto d'amore. Dopo alcuni dubbi da parte del partner, ora tutto sembra essere più solido. Si prevedono scintille sotto le coperte per le coppie giovani. Chi è sposato trascorrerà la serata con il coniuge magari davanti alla tv o a fare quattro chiacchiere. Non si escludono delle uscite, qualcuno potrebbe incontrare una persona che conosce. Non siate tirchi, pensate anche agli altri. In passato avete sofferto, tuttavia non pensateci più.

Scorpione - 10° in classifica - Negli anni avete perso alcune amicizie che credevate indissolubili. Purtroppo la vita è una sorpresa continua e cambia senza freni. Coloro che sono single si ritroveranno a ripensare ad un vecchio amore, ma voltate pagina o vi guasterete il week-end. In questo momento avete solamente bisogno di staccare la spina e fuggire altrove. Qualora fosse possibile, organizzate un viaggio fuori porta o all'estero. Non tornate a dibattere su vecchi argomenti, non ne vale la pena.

In famiglia siate più presenti e meno musoni.

Sagittario - 5° posto - In genere siete un segno amante dell'abbondanza e dei piaceri. Siete estremamente dinamici e non vi fermate davanti a niente. Spesso, però, volete avere sempre l'ultima parola e questo vi ha allontanato da alcune amicizie in passato. Questo sabato vi donerà energia a volontà, sfruttatela per iniziare qualche nuovo progetto. In vista dell'anno nuovo stilate la consueta lista dei buoni propositi, ma prima di farlo fate una valutazione introspettiva.

Siete curiosi anche in amore. Chi è in coppia farà scintille sotto le lenzuola in questa giornata. I cuori solitari, invece, nutrono una cotta per qualcuno ma non vogliono ammetterlo.

Capricorno - 11° in classifica - Tendete ad essere diffidenti e parsimoniosi. Siete bravi a risparmiare ma spesso risultate tirchi. Detestate gli sprechi. In amore siete fedeli perché in passato avete sofferto per un tradimento o una rottura inspiegabile. Non scoraggiatevi e abbiate fiducia nella vita. Nel lavoro, in questo sabato dovrete essere più concentrati così vi porterete avanti con le mansioni.

In casa ci saranno degli aggiustamenti da fare e dovrete riordinare la cucina. Attenzione ai fornelli, non sarà la giornata giusta per spadellare, ordinate qualcosa in pizzeria o andate a mangiare altrove.

Acquario - 6° in classifica - Giornata ideale per la cura dei capelli e della propria persona. Vi siete trascurati troppo a lungo, ritagliate del tempo per voi stessi. Mettete una pietra sopra le sofferenze passate e voltate pagina. Per studiare, approfondire e fare delle nuove conoscenze non è mai troppo tardi. Dovete sempre cercare di guardare le cose da un'altra prospettiva prima di dare un giudizio. Tendente a demoralizzarvi e siete sempre pronti a consolare le persone a cui volete veramente bene. Spesso, però, inconsapevolmente finite per apparire egocentrici. Qualcuno potrebbe fare le ore piccole.

Pesci - 12° posto - L’oroscopo di domani segnala che qualcuno si sentirà preoccupato e molto nervoso. Magari non sopportate il fatto che a lavoro o a scuola qualcuno riscuote maggiori consensi e elogi rispetto a voi. Non perdete tempo in queste cose altrimenti vi rovinerete l'esistenza. Cercate di accettare il fatto che il mondo è vario e c'è sempre qualcuno più bravo e capace. Fate attività fisica e truccatevi poco. Se possibile, fate un corso di make-up. Chi tende a decolorarsi i capelli per apparire bionda, deve fare molta attenzione perché presto potrebbero cadere o rovinarsi completamente.