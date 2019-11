L'Oroscopo di domani, domenica 24 novembre è pronto a illustrare che giornata sarà per tutti i 12 segni zodiacali. Dopo una frenetica settimana piena di lavoro e faccende domestiche, si potrà recuperare l'energia persa. Qualcuno riceverà una visita o una telefonata da un parente. I nati dell'Ariete saranno presi dalle pulizie casalinghe mentre l'amore risulterà brillante per la Bilancia. Approfondiamo leggendo le previsioni del giorno segno per segno e la relativa classifica.

Previsioni del giorno da Ariete a Vergine

Ariete - 4° posto - Da alcuni giorni vi sembra che le cose vadano abbastanza male, in realtà si tratta solamente di una vostra impressione. I problemi non si risolvono magicamente e questa domenica vi offrirà le giuste condizioni per fugare ogni dubbio o preoccupazione. Questa si presenta come una giornata valida per mettere a posto la casa, specialmente se non siete riusciti a farlo durante la settimana appena conclusa.

Toro - 9° in classifica - Spesso, avere tante aspettative può risultare controproducente. Avete una buona autostima ma spesso finite per dubitare delle vostre capacità. Questa domenica vi vedrà riflettere su quello che avete intenzione di fare prossimamente e forse riuscirete a prendere una decisione definitiva. Non sprecate troppo tempo dietro alle persone pettegole e maligne. Una certa conoscenza o un parente potrebbe contattarvi.

Gemelli - 8° posto - Siete un segno abile, caparbio e chiacchierone. Avete il senso del dovere e amate stare a contatto con la gente anche se qualche volta preferite starvene rintanati nel vostro guscio. L'oroscopo di questa giornata prevede tanto riposo e pace. Finalmente ritroverete quel senso di calma che vi sono mancati nei giorni precedenti. Attenzione ai figli o ai nipoti. Non si escludono contrarietà con il partner.

Uscite sconsigliate.

Cancro - 7° in classifica - Domenica sarà una giornata dedicata al riposo, dovrete recuperare le energia per la seguente settimana. Di recente avete affrontato una perdita o un problema lavorativo che vi ha agitato molto. Siete un segno volubile e cambiate idea come la marea. In questo periodo state vivendo una trasformazione che si realizzerà nell'anno nuovo. Se volete essere lucidi e fare scelte consapevoli, dovete imparare a gestire gli stati ansiosi che di tanto in tanto vi colpiscono.

Ci saranno delle confidenze con il coniuge o un parente stretto.

Leone - 3° in classifica - Siete un segno 'tosto' ma al contempo un filino arroganti. Detestate le mediocrità e cercate solo il bello delle cose. Rifugiate la noia, per tale ragione in questa domenica potreste organizzare un divertimento in compagnia. Ogni tanto, però, è utile ritagliare del tempo con se stessi e fare una valutazione introspettiva.

Guardatevi dai falsi amici e non cedete alle lusinghe. Se state pensando di fare un cambio di look, dovrete attendere il mese di dicembre.

Vergine - 12° posto - In passato vi hanno ferito nel profondo demolendo le certezze che avevate. Siete sempre pensierosi, ma ultimamente avete voglia di ricominciare. In questa domenica non impazzite dietro alle cose che non funzionano o che si sono rotte. Al mattino non avrete voglia di alzarvi dal letto o di uscire. Rimandate eventuali appuntamenti o incontri ad un altro giorno e dedicate questa giornata al dolce far niente.

Oroscopo della domenica: da Bilancia a Pesci

Bilancia - 2° posto - Siete un segno particolarmente curioso e interessante. Siete caparbi e carismatici, sapete sempre cosa dire e quando farlo. Riuscite ad intuire in anticipo che qualcosa non va. Le stelle di questa domenica vi vedono brillare specialmente nelle faccende amorose. Chi è in coppia si ama profondamente e fa progetti per il futuro. Le coppie di vecchia data dovrebbero sfruttare questa giornata per riaccendere la passione. Invece, chi aspetta l'amore, presto riceverà una sorpresa.

Scorpione - 6° in classifica - Non cercate scuse persuasive per giustificare un comportamento intollerabile. Siete un segno armonioso e amate il quieto vivere. Chi è in cerca di un'occupazione, deve capire quale strada prendere. In genere chi appartiene a questo segno è un artista nato, un abile avvocato o un commerciante. Occupate questa domenica in attività interessanti come leggere o fare del bricolage. Non vergognatevi dei vostri difetti o debolezze perché fanno parte del vostro essere.

Sagittario - 11° posto - Il vostro è un segno governato da Giove, per questo siete abituati a dominare e non sopportate sentirvi 'schiacciati' dagli altri.

In questa domenica, anche se fuori il tempo sarà turbolento, cercherete di fare qualcosa di divertente pur di non farvi trascinare a fondo dalla noia. Coloro che amano cucinare, si ritroveranno a provare delle nuove ricette. Chi detesta pulire, purtroppo dovrà farlo. Tenete d'occhio i social, potrebbe arrivare una richiesta d'amicizia interessante, specie per i single.

Capricorno - 1° posto - In questa domenica evitate di parlare di argomenti scottanti come la politica e il denaro. Novembre sta per concludersi e siete preoccupati per le imminenti spese da effettuare per dei possibili festeggiamenti.

Una persona cara si metterà in contatto con voi. Nelle coppie sposate o conviventi, ci sarà una questione da fronteggiare. Non sottovalutate il partner. Chi ha dei figli, dovrà trascorrere del tempo con loro e coltivare la loro autostima per farli sentire apprezzati e capaci. Risate a partire dal tardo pomeriggio.

Acquario - 10° in classifica - Siete un segno dotato di profondo spirito di sacrificio e di gruppo. In famiglia cercate sempre di mediare e di stemperare eventuali tensioni. Ci sono giornate in cui vi fate prendere dal panico e dal nervoso, questa domenica potreste perdere le staffe davanti a un capriccio o a una richiesta inaspettata.

Sul web fioccheranno una serie di offerte interessanti che vi potrebbero far risparmiare qualcosa. Possibili soddisfazioni o confidenze nell'arco della giornata.

Pesci - 5° posto - Da piccoli sognavate di fare l'insegnante o il medico, insomma avevate delle forti ambizioni. Il vostro è un segno che si diverte a sognare ad occhi aperti. L'oroscopo di domani vi vedrà impegnati in una lunga conversazione con una persona del cuore. Nessuna novità per i single che cercano l'amore da tempo e che finora hanno coltivato solamente delusioni e amarezze.

In questa giornata vi ritroverete a pensare alle cose passate, ma sarà meglio sforzarsi di concentrarsi sul presente. Pensate a voi stessi e concedetevi una bella cioccolata calda.