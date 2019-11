L'Oroscopo di domani 26 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Questa è una settimana piena di lavoro e transazioni economiche. Qualcuno dovrà combattere con l'ansia, altri avranno voglia di mollare tutto e andarsene altrove. Ma questo martedì sarà soprattutto valido per determinati segni, come nel caso del Toro, per il quale l'amore sarà brillante e vivranno delle ore intense. I nativi della Bilancia, invece, potrebbero ritrovarsi a fare shopping.

Approfondiamo il tutto leggendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 26 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 11° in classifica - Siete un segno amante della buona compagnia e con voi è difficile annoiarsi. Ultimamente avete la luna storta, novembre non vi ha portato niente di buono. Domani, stando all'oroscopo, riuscirete finalmente a mettere da parte ogni astio o preoccupazione e a guardare avanti. Chi sta uscendo con qualcuno di particolare, non dovrà ancora sbilanciarsi sui sentimenti.

In passato avete sofferto ma dovrete trovare la forza di guardare avanti.

Toro - 2° posto - Ultimamente avete necessità di aumentare le entrate. Chi lavora sodo presto riceverà un elogio, un riconoscimento. In amore, quando amate veramente, date l'anima e in questa giornata tutto brillerà. Proposte in arrivo per le giovani coppie. Chi è impegnato da anni invece, finalmente riceverà una proposta interessante riguardante il futuro.

Cercate di essere più costanti con le abitudini sane ed eliminate i vizi nocivi.

Gemelli - 6° in classifica - Siete molto vivaci e imprevedibili. Non riuscite a stare fermi per molto tempo. Questa giornata vi vedrà alle prese con una forte sensazione di spossatezza e apatia, magari per colpa dell'influenza. Per alcuni ci saranno delle faccende economiche da superare. Non spendete eccessivamente altrimenti rischierete di finire in bolletta.

Cancro - 5° posto - L’Oroscopo del 26 novembre vi vedrà combattere con alcuni pensieri particolari. Il mese di novembre non vi è stato favorevole ma per fortuna sta per finire. In giornata avrete e di scappare all'estero, alcuni vorrebbero ricominciare da zero. Siete troppo sensibili e empatici, per questo avete pochi amici fidati. Ultimamente avete spesso fame e non riuscite a concentrarvi. In giornata avrete dei lavoretti da fare in casa e qualcuno dovrà fare uno spostamento o un cambiamento particolare.

Leone - 9° in classifica - Amate trascorrere il tempo con le persone care e gli amici fidati. Siete abbastanza romantici e un pochino gelosi. Essendo uno dei segni più forti e dominatori dello zodiaco, in questa giornata dovrete spronare chi vi circonda. In famiglia ci saranno alcuni intoppi da superare, magari problemi con i figli o con il denaro. Sarà meglio essere prudenti, soprattutto per strada.

Vergine - 12° posto - Siete un segno pragmatico e realista. Avete i piedi ben piantati per terra, esattamente come l'elemento che rappresenta il vostro segno. Ma in questo martedì sarete chiamati a prendere una posizione. In amore non avete un buon punto di riferimento, per tale ragione faticate a relazionarvi con gli altri. In serata, relax in buona compagnia.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 4° in classifica - Siete molto intelligenti, originali e puntigliosi anche se spesso tendete a lasciare le cose a metà.

In questa giornata emergerà un problema che per fortuna riuscirete a risolvere entro la serata. Spesso il partner vi appare ingenuo e poco comprensivo nei vostri confronti. Ultimamente, però, le cose sembrano cambiate, il clima traspare sereno e in casa regna la pace. Questa sarà una giornata ottima per fare compere.

Scorpione - 3° posto - Le previsioni dicono che sarà un giorno favorevole. Siete molto affascinanti e il merito è dell'alone di mistero che emanate. Conoscete molte persone ma tra esse c'è n'è qualcuna che sparla di voi a vostra insaputa.

In questo martedì non perdete tempo nelle cose futili e sfruttate gli influssi positivi per approfondire una nuova conoscenza sui social, specie se siete soli da tempo.

Sagittario - 8° in classifica - Siete molto passionali, sotto le lenzuola fate scintille. In tutto quello che fate ci mettete un pizzico di voi stessi, per questo non passate mai inosservati. Amate conversare ma detestate i pettegolezzi maligni. Chi lavora a contatto con il pubblico, avrà a che fare con una lamentela. Giornata valida per cercare un lavoro, in vista del Natale fioccheranno numerose opportunità, tenete gli occhi ben aperti.

Capricorno - 1° posto - Giornata valida per prendere una decisione o per dare una risposta a qualcuno. Essendo un segno molto razionale, avete sempre bisogno di prendervi del tempo per riflettere. Spesso tacete e sopportate in silenzio, ma in questo martedì se avete qualcosa da dire fatelo senza trattenervi. Non esagerate con il caffè in questa giornata.

Acquario - 10° in classifica - Avete bisogno di una ventata di novità, ultimamente vi state annoiando a fare sempre le stesse cose. Siete molto idealisti e sognatori.

In questa giornata spunterà un'occasione imperdibile, magari un'offerta o una proposta da cogliere al volo. Giornata buona per fare il bucato, ma cercate comunque di tenere d'occhio il cielo. Chi lavora è solitamente predisposto ad avere successo.

Pesci - 7° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà in preda all'ansia. Qualcosa vi preoccupa, magari avete timore di non riuscire a sbarcare il lunario o che un progetto non va in porto. Analizzate le vostre paure, scomponetele e chiedetevi perché vi fanno preoccupare tanto.

Possibili variazioni nella routine, in giornata incontrerete una persona che ha una cotta per voi.