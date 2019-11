L'Oroscopo di martedì 26 novembre approfondisce i transiti planetari in modo meticoloso, studiando gli aspetti astrologici fortunati per l'amore e individuando le opportunità lavorative proficue per emergere. La Luna presente in Scorpione rende i sentimenti misteriosi e un po' torbidi, sprigionando una sensibilità che approfondisce anche alcune tensioni latenti nascoste in un angolo del cuore.

Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Moti planetari sensibili nell'oroscopo di martedì: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: attenzione a una posizione di Venere prossima in Capricorno che nuocerà all'amore e renderà ostili i sentimenti. Magari non starete in sintonia con l'altra metà ma in compenso potrete investire una nuova energia in campo lavorativo, a patto che teniate conto delle opinioni altrui.

Toro: le relazioni con gli altri diventano più approfondite grazie al trigono Urano-Plutone che regala una nuova profondità interiore, utile per capire maggiormente gli altri.

Apporterete le giuste modifiche in campo amoroso e nel lavoro, darete maggiore valore al vostro operato.

Gemelli: una certa irrequietezza crea momentaneamente delle distanze amorose e non risulterete espansivi come al solito. La fatica è tanta e forse la stanchezza collegata a un lavoro stressante si fa sentire, ma attenzione a non vivere il tutto con eccessiva trepidazione.

Cancro: correnti emotive sotterranee non aspettano altro che di salire a galla.

Luna sarà una potente alleata dallo Scorpione ad attuare un lavoro di purificazione interiore, che diventerà produttivo solo se filtrerete le sensazioni in modo più consapevole.

Leone: turbinosi e torbidi emotivamente, potreste subire l'effetto di una Luna in quadratura che provoca nervosismo. Le sensazioni amorose risentiranno di una mancanza di equilibrio forse dovuta a un desiderio di ottenere maggiore indipendenza personale.

In ambito professionale dovrete applicare maggiore diplomazia per fronteggiare alcuni imprevisti.

Vergine: una forza dinamizzante viene garantita da Luna in congiunzione a Marte che elargisce anche grande forza di volontà. Convinti di essere nel giusto, sarete molto determinati in ambito lavorativo e in amore una nuova empatia sensibile sarà utile per concretizzare i desideri sentimentali.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste trovare alcuni ostacoli lungo il cammino amoroso e c'è da risolvere qualche questione tenuta in sospeso per progredire.

Ma riuscirete a superare il tutto con la diplomazia che vi è consona, saltando il tutto senza troppe difficoltà. Il lavoro chiederà uno sforzo in più per farvi emergere.

Scorpione: intuitivi e molto intensi, accoglierete la Luna nel segno con grande forza di volontà. Affascinanti e molto magnetici, darete il via a splendide conquiste amorose. In ambito lavorativo, affermerete la vostra personalità e i propri ideali con un pizzico di aggressività che non guasta mai.

Sagittario: Venere e Giove creano stabilità amorosa e sprigionano splendide sensazioni a due tutte da approfondire con maggiore serenità. Gli astri sono favorevoli a garantire successo anche in ambito lavorativo, quindi rimboccatevi le maniche e procedete con fiducia alla concretizzazione dei vostri progetti.

Capricorno: Luna dallo Scorpione rende le emozioni più profonde e misteriose. Plutone e Saturno in sintonia nel segno garantiscono l'applicazione di nuove idee tutte da investire sia nell'amore che in ambito lavorativo per smuovere alcune situazioni in maniera positiva.

Acquario: alcuni traumi vissuti in passato potrebbero riemergere a causa dell'influsso lunare dallo Scorpione che rimescola le emozioni in modo molto profondo. Saturno e Plutone molto vicini al segno attuano un rinnovamento che parte dalla propria interiorità per evolvere nelle sfere vitali.

Pesci: una nuova sensibilità profonda viene conferita dall'influsso lunare che dallo Scorpione, sprigiona emotività ma dà anche modo di metterla a frutto. Un nuovo sesto senso sarà utile sia in amore che sul lavoro per precedere gli avvenimenti quasi in modo magico.