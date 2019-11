L'Oroscopo del giorno 26 novembre prevede piccole difficoltà per la Vergine, mentre l'Acquario sarà maggiormente motivato in ambito professionale. Scopriamo le previsioni degli astri di questo martedì per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questi giorni siete stati parecchio stressati a causa del lavoro e dunque potrebbe esserci un lieve calo di energie. Vi siete assunti parecchi impegni e gestirli tutti non sarà per nulla semplice per voi.

Toro: in questo periodo state provando a portare avanti delle scelte che avete fatto in basso. Se vedete che queste non portano alcun risultato, potreste anche decidere di modificare il vostro modo di pensare e valutare nuove alternative.

Gemelli: siete delle persone dinamiche, che amano viaggiare anche per lavoro. In questa giornata del 26 novembre potreste far fatica a stare dietro ad alcuni cambiamenti che si sono susseguiti nella vostra vita.

Vi sentirete un po' perplessi.

Cancro: per voi questo è stato un periodo abbastanza complicato da gestire, soprattutto in ambito sentimentale. Avreste bisogno di alcune conferme, ma purtroppo non riuscirete a riceverle. Sul lavoro, se qualcosa non vi convince, potreste mantenere un atteggiamento vago.

Leone: i nati sotto il vostro segno zodiacale saranno tra i favoriti. Le coppie che stanno facendo nuove progetti avranno buone possibilità di successo.

In ambito lavorativo potranno arrivare delle conferme inaspettate.

Vergine: le difficoltà non mancheranno di certo in questa giornata del 26 novembre. In casa potreste pretendere maggiore collaborazione da parte dei vostri familiari. Cercate di non essere troppo severi con chi vi sta intorno.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: questa fase della vostra vita sarà dedicata alla riflessione. Potreste sentirvi un po' nostalgici nei confronti del vostro passato.

Molto spesso tendete a ricordare solo le cose belle, trascurando le motivazioni che vi hanno portato a chiudere un determinato rapporto. Cercate di andare avanti e frequentate nuove persone.

Scorpione: grazie alle vostre ottime intuizioni avrete modo di sbloccare alcune situazioni che da mesi si erano inceppate. Sul lavoro ci saranno nuove opportunità da dover cogliere al volo. Le nuove esperienze potrebbero aprirvi le porte in ambito professionale.

Sagittario: Sole sul vostro segno zodiacale in questa giornata del 26 novembre vi farà sentire più determinati e decisi. Sentirete il bisogno di mettervi in gioco per dimostrare a voi stessi e a chi vi sta intorno quanto valete. Al vostro fianco avrete bisogno di una persona che vi lasci i vostri spazi.

Capricorno: in questo periodo potreste sentirvi parecchio ansiosi. Avrete come l'impressione che riuscire a raggiungere i vostri obiettivi sia più difficile del previsto.

Non amate fare le cose in modo superficiale, anzi siete molto minuziosi. Spesso questo vostro modo di fare vi porta parecchio stress.

Acquario: dal punto di vista economico dovrete cercare di essere maggiormente prudenti. Avrete bisogno di un poì di riposo per riuscire ad affrontare nel migliore dei modi le prossime giornate. Potrete fare chiarezza con la persona amata se avete avuto di recente una discussione.

Pesci: nella giornata di domani 26 novembre, potreste far fatica a gestire le vostre emozioni. Per alcuni di voi potrebbero esserci dei confronti molto accesi. Sarà necessario usare prudenza nella gestione del denaro.