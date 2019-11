L'Oroscopo di domani mercoledì 27 novembre 2019 è pronto ad iniziare una nuova tornata di previsioni. L'attenzione cade sulla consueta classifica con le stelle quotidiane e, a corredo, le indispensabili predizioni ingegnate sui comparti relativi all'amore e al lavoro. Curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle di mercoledì? Ebbene, a dare speranza a coloro con problematiche aperte specialmente in campo sentimentale, come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, la splendida Luna in Sagittario.

L'astro della Terra è presente nel settore del segno di Fuoco questo martedì, precisamente dalle ore 09:11 della giornata in oggetto. Perciò, già dalla mattinata del 26 novembre l'Astro d'Argento ha iniziato a dispensare aiuto e/o sostegno a quei fortunati segni (pochi!) che in parte andremo a svelare nella seguente anteprima. Ovviamente facciamo presente che, come da titolo, ad essere messi sotto analisi saranno in questo contesto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Tra quest'ultimi si celano senz'altro i segni migliori del momento, certamente destinati ad avere un periodo super-fortunato. Iniziamo subito col dire che il prossimo mercoledì a gongolare saranno gli amici della Vergine, nel frangente valutati al "top del giorno" grazie alla positiva specularità offerta nel periodo da Venere e Giove in trigono ad Urano in Toro. Sul lato negatività, intanto, le previsioni zodiacali del 27 novembre indicano che a dover affrontare qualche difficoltà in più saranno di sicuro coloro appartenenti al Cancro: il gentile simbolo astrale di Acqua purtroppo è stato valutato in periodo da "sottotono" per colpa di Luna e Nettuno, tra loro in quadratura e al momento posizionati speculari negativi al 75% nei confronti dello stesso Cancro. A questo punto andiamo pure a svelare la classifica al completo per poi passare a declamare i singoli segni della prima sestina zodiacale.

Classifica stelline 27 novembre

La nuova classifica stelline impostata sulla giornata del prossimo 27 novembre 2019 è stata appena svelata. In primo piano abbiamo già presentato in anteprima il segno della Vergine, nel frangente classificato alla testa della nostra scaletta con le stelle quotidiane. Tra gli altri favoriti figurano, oltre al già citato segno di Terra, anche altri quattro simboli astrali, chi più e chi meno fortunati, che andremo a svelare a breve mettendo a fuoco, ovviamente, anche il resto della scaletta con le stelle e, subito dopo, partire alla scoperta delle nuove predizioni.

A voi il prospetto con le stelle relative alla giornata di metà settimana:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Leone;

★★★★: Ariete, Toro, Gemelli;

★★★: Cancro.

★★: NESSUNO

Oroscopo mercoledì 27 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Una giornata buona ma con piccole riserve da considerare prima di mettere in gioco (eventualmente) cose di un certo spessore. Diciamo pure che il periodo nella sua interezza sarà sufficientemente positivo, in primis nei riguardi di affettività e sentimenti in generale.

Senz'altro riceverete affetto e parole di conforto da chi vi ama e tutto questo vi risolleverà abbastanza di morale. Secondo le previsioni di mercoledì, intanto, per quanto riguarda l'amore, il quadro astrale generale esprime una grande positività nei vostri confronti. Le stelle sapranno farvi ritrovare quella passione e quell'intesa profonda ultimamente un po' diminuita con il partner. Senz'altro gran parte del merito sarà certamente dato dalla vostra innata capacità di usare la dolcezza al momento giusto: bravi tutti!

Single, se la giornata vi porterà un po' di allegria in più, buona parte del merito andrà sicuramente alla bontà del cielo astrale sopra di voi. Non mancheranno sicuramente buone occasioni per divertirsi con amici o persone che vi stanno a cuore, magari programmare qualcosa di nuovo, quantomeno interessante da fare tassativamente insieme allo sopo di rilassare anima e corpo. Nel lavoro invece, sarà certamente un buon momento per tagliare i ponti col passato e costruire solide basi per il futuro.

Organizzate con cura i vostri impegni per assicurare maggiore continuità e solidità all'attuale fase lavorativa, senz'altro tutto andrà bene.

Toro: ★★★★. Il prossimo mercoledì inizierà abbastanza bene, ben disponibile e pronto ad assecondare parte dei vostri desideri. Diversi dubbi o incertezze potrebbero essere definitivamente risolti, restituendo ottimismo e fiducia in voi e negli altri. In campo sentimentale, avrete finalmente l'opportunità di assaporare le gioie della vita in due e di sentirvi in piena sintonia con il vostro grande amore.

In molti casi, in special modo parlando di coppie, senz'altro vi aspetta una giornata impegnativa: calma, riuscirete a terminare in tempo e con mediocre soddisfazione quasi tutti i vostri impegni quotidiani. Il partner sarà senz'altro più che soddisfatto del vostro operato ricambiando alla maniera che sapete... Single, il vostro Urano, seppur in opposizione a Marte, tornerà a far splendere il sole alla vostra quotidianità e in parte al vostro prossimo futuro grazie a Giove e Venere, al momento in perfetto trigono astrale ad Urano stesso.

A molti di voi Toro rinascerà una certa voglia di cambiamento, magari (ri)vivere un vecchio amore mai sopito del tutto, con intensità e passione. In questo caso gli astri potrebbero aiutare ad innamorarvi di chi, forse, già vi porta in segreto nel proprio cuore: guardatevi attorno! Nel lavoro, sarete in una fase professionale in cui farete di tutto per dare corpo a iniziative, progetti e/o nuove collaborazioni. Sarete dotati di intuizioni preziose, il che vi permetterà di farvi avanti in nuovi interessanti progetti.

Gemelli: ★★★★. La giornata sarà mediamente accettabile anche se, soprattutto in determinati momenti, potrebbero sortire leggere difficoltà. Nel caso si volessero intraprendere nuove strade, in qualunque settore, fatelo pure a patto che siano tra i vostri obbiettivi primari. Consiglio: lasciate perdere le cose che non appartengono - direttamente o indirettamente - a quelle di vostra competenza, potreste rischiare magre figure. In amore, intanto, non ci sarà bisogno di molte parole per trasmettere alla persona che amate ciò che avete nel cuore.

Saprete di certo comunicare con gli occhi e questo sarà sufficiente per la persona che avrete accanto: vi capirà al volo ricambiando con altrettanta dolcezza e forse con un briciolo di passione che non guasta mai. Single, forse ci saranno momenti in cui vacillerete, ma se guarderete in fondo al vostro cuore saprete prendere la scelta giusta. Potrete così ristabilire quell'equilibrio che era venuto meno nei giorni scorsi, magari per qualche situazione un po' complicata che non siete stati in grado di gestire (non per colpa vostra!).

Domanda: avete ancora voglia di innamorarvi di nuovo? Nel lavoro, intanto, ci sarà bisogno di molta concentrazione per gestire con successo le finanze oppure per dare una svolta alla vostra carriera professionale. Nuove occasioni si ripresenteranno a breve, potrete così riavviare un progetto che avevate messo da parte: in bocca al lupo!

Le predizioni del giorno 27 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Partirà e chiuderà sulla discreta positività questo vostro giorno dì metà settimana. In alcuni casi, parlando in linea generale, potrebbero essere rivalutati positivamente alcuni sacrifici (pesanti!) che avete fatto in passato.

Parlando in generale diciamo pure che il frangente potrebbe essere quello giusto per iniziare un progetto importante e portarlo a termine con successo. Il momento restituirà a molti Cancro quello che è stato da quest'ultimi seminato tempo addietro, forse anche con i dovuti interessi. Intanto le previsioni di mercoledì in amore invitano alla prudenza: qualunque progetto abbiate in mente, condividetelo col partner se non volete che si senta escluso e poi vederselo col broncio sarebbe inopportuno (visto il periodo poco positivo!).

Fatelo partecipe della vostra vita attivandolo e/o coinvolgendolo in qualunque vostra iniziativa, vedrete che così facendo andrà molto meglio anche il rapporto sentimentale. Single, un cattivo stato d'animo si ripercuoterà negativamente sulla vostra quotidianità. In alcuni casi la voglia di evasione potrebbe rendervi aggressivi o annoiati: non lasciatevi affliggere da eventuali drammi amorosi, ok? Uscite il più possibile e sperimentate nuove situazioni, magari anche un poco "ignote". In primis perché le potreste trovare anche interessanti e poi perché situazioni nuove potrebbero dare "sale" ad una vita affettiva in stallo. Nel lavoro, la quadratura della Luna con Nettuno renderà questo giorno più pesante del previsto anche perché pretenderete dagli altri più di quanto possano darvi. Non sarà quindi il momento di fare passi azzardati: abbiate l’avvertenza di riflettere prima di decidere.

Leone: ★★★★★. Una giornata ottima in ogni contesto con buone opportunità in arrivo per parecchi di voi del Leone, certamente da non farsi sfuggire. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati e certamente restituiranno buoni frutti. Avrete la giusta intraprendenza per trattare affari, osare investimenti, trovare nuove forme di guadagno. Ne uscirà rafforzata la vostra posizione con ottime soddisfazioni in molti campi. L'amore vi darà tanti buoni motivi per apprezzare l’armonia che nel frattempo non mancherà di regnare nel rapporto di coppia. Così l’affetto per la persona amata renderà questa giornata ancora più speciale e piena di serenità. Single, il pomeriggio e la serata potrebbero essere prodighi di emozioni e di ogni soddisfazione su tutti i fronti. Le situazioni più interessanti ci potrebbero essere per i più giovani, ma non si potrà escludere anche per tutti gli altri: in bocca al lupo. Nel lavoro, sarete dotati di quella speciale tenacia che vi contraddistingue. In generale, sarete dinamici ed intraprendenti e vorrete ottenere i risultati che ritenete da sempre essere alla vostra portata. Sarà sicuramente la giornata ideale per tentare di fare qualcosa di innovativo.

Vergine 'top del giorno'. In arrivo un mercoledì favorito dalla splendida positività offerta da Venere e Giove in trigono ad Urano. La generosità in arrivo dagli astri influirà positivamente sul vostro operato che viaggerà percorrendo i soliti binari quotidiani, ma lo farà in modo vincente e veloce. Di certo, la giornata numero tre dell'attuale settimana sarà molto efficace soprattutto in campo sentimentale e nelle amicizie. L'oroscopo di domani 27 novembre, vista l'ottima Carta Astrale, consiglia in amore maggior fiducia nelle persone amate, in primis verso quella a cui tenete di più. Si consiglia di seguire un metodo di approccio costante ed in linea con il vostro carattere. Diciamo che, se riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa non da poco, senz'altro verrete apprezzati e ricambiati in dolcezza dal vostro partner. Single, datevi da fare in ambito sociale, magari inserendovi in ambienti che vi siano di stimolo per fare nuovi incontri. Dedicate quindi un po' più di tempo a voi stessi, alla cura dell'aspetto e, se non dovesse essere sufficiente a tirarvi su il morale, concedetevi pure un acquisto sfizioso: ve lo siete ampiamente meritato. Nel lavoro, per concludere, sarete vincenti e avrete tutte le carte in mano per raggiungere le mete prefissate. Gli astri continueranno ad aiutarvi nell'affermazione personale e nella realizzazione dei vostri progetti, sostenuti anche dalle persone giuste: bravi!

