L'Oroscopo di domani giovedì 28 novembre 2019 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline del giorno, ci sono anche le predizioni astrali su amore e lavoro che, come da titolo, in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Prima di iniziare a declamare il probabile andamento riservato alla giornata in analisi, con piacere segnaliamo la presenta della Luna in Capricorno. L'Astro d'Argento farà il suo ingresso nel segno di Terra questo giovedì alle ore 13:33 di primo pomeriggio: scopriamo chi avrà fortuna da tale passaggio?

Diciamo pure che ad avere la meglio nell'ambito della nostra classifica senz'altro Toro, Leone e Vergine: i predetti simboli astrali avranno ottime referenze in campo sentimentale, dunque meritate le cinque stelline della fortuna grazie alla Luna pienamente positiva. Volendo invece guardare in direzione di chi sta a metà tra positività e negatività, l'indice punta dritto verso il simbolo astrale del Cancro, nel contesto valutato in periodo di normale routine. Intanto, a dover affrontare qualche difficoltà in più saranno di sicuro coloro appartenenti ad Ariete e Gemelli.

Agli amici nati nei suddetti due segni, le previsioni zodiacali del 28 novembre annunciano rispettivamente un frangente valutato con il "sottotono" e con il peggiore "ko".

Classifica stelline 28 novembre 2019

L'Astrologia quotidiana è pronta a dare il consenso oppure a stroncare la giornata di giovedì 28 novembre? Dipende senz'altro dalla qualità delle effemeridi relative ai singoli comparti. A dare le giuste (si spera) informazioni, come consuetudine ormai consolidata è compito della nostra classifica stelline quotidiana, nel frangente impostata sul prossimo 28 novembre 2019.

Abbiamo già tolto il velo della curiosità in relazione ai più ed ai meno fortunati del periodo, quindi adesso iniziamo pure a dare lustro al resoconto giornaliero segno per segno. Il responso astrologico a seguire:

★★★★★: Toro, Leone, Vergine;

★★★★: Cancro;

★★★: Ariete, Gemelli.

★★: NESSUNO

Oroscopo giovedì 28 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. Giovedì non andrà troppo bene per voi dell'Ariete, questo è poco ma quasi sicuro. Diciamo che questa parte della settimana è già pronta a subire turbolenze astrali certamente negative da parte degli astri.

Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, poche o nessuna novità rispetto al solito. Ultimamente, soprattutto per qualche Ariete con già vecchi dissapori alle spalle, si è vissuta una situazione difficile con la persona amata.Questo fatto non farà altro che aumentare lo stress già portato dal periodo un po' così. In molti casi vi sentirete un po' come smarriti, senza trovare soluzioni ai vari casi: tranquilli, perché l'aspetto negativo di Marte in Scorpione, per voi speculare negativo al 75%, presto svanirà e finalmente troverete la soluzione ad ogni problema!

Controllate nel frattempo il tutto, rilassatevi e preparate qualcosa in grado di tirare su il morale: una cenetta intima tra voi due sarebbe opportuna, e lei/lui ne sarebbe felice. Single, peccato sentirsi così "stonati e inconcludenti" proprio in questa giornata. In questo caso l'umore potrebbe risultare irritabile e le fasi quotidiane sembreranno andare affatto per il verso giusto. Calmatevi e soprattutto fate una bella iniezione di auto-ottimismo: sappiate che ben presto il periodo passerà, e allora...

Nel lavoro invece, nonostante l’impegno, sarete ancora alle prese con un progetto lavorativo di cui a stento riuscite a vedere la fine. Se proseguirete verso la vostra meta e non vi lascerete distrarre dagli inconvenienti di percorso, potreste prendere al volo le migliori occasioni per vincere su tutti.

Toro: ★★★★★. Partirà davvero bene questo vostro giovedì di metà settimana per poi terminare ancora meglio. Per chi eventualmente stesse vivendo un momento di confusione o di smarrimento, una breve pausa di riflessione non farà altro che bene sia alla mente che al fisico.

Sicuramente avrete la possibilità di concludere qualche buona iniziativa in grado di far guadagnare denaro, se non subito magari nel prossimo futuro. Il cielo, sappiatelo, vi spianerà la strada. In amore, sarà un giorno sereno e scorrevole con l'energia buona sempre disponibile. In questa giornata non vi mancherà nulla, anzi avrete tanta voglia di impegnarvi in qualche progetto di vita, forse anche insieme a qualcuno/a di vostra conoscenza... Migliorerà di molto l'intesa di coppia nel periodo e in tanti riuscirete a dimostrarlo riempiendo di piccole e grandi attenzioni il vostro partner. Single, le novità che senz'altro avranno già iniziato a presentarsi all'orizzonte della vostra vita, di certo saranno un vero e proprio regalo della fortuna.

Sarà il momento della curiosità e anche il momento del divertimento e della spensieratezza. Vedere facce nuove, allargare la cerchia delle vostre amicizie e conoscere gente allegra che vi faccia sentire bene: questo dovranno essere i vostri obbiettivi principali, ok? Nel lavoro, durante lo scorrere di questa incredibile giornata, la determinazione e la tenacia, vi aiuteranno a far carriera o a lanciarvi in nuove esperienze positive per il futuro. Siate coerenti con le vostre idee!

Gemelli: ★★★. Il prossimo giovedì di metà settimana per voi Gemelli, volente o nolente avrà i colori grigi relativi ai periodi "sottotono".

Per qualcuno potrebbe essere addirittura un periodo di ripicche o ripensamenti. Specie in ambito familiare, può darsi che abbiate l’energia sufficiente per tagliare certe situazioni che non vi piacciono più. In amore sforzatevi di vivere, per quanto possibile, la vostra relazione sentimentale in modo più maturo e non solo limitandovi a sorridere quando tutto va per il meglio o le circostanze lo richiedono. Questo sarà il segreto per andare d'accordo con il partner e forse risolvere una volta per tutte i problemi che ultimamente vi tengono un po' sulle spine. Single, la giornata non sarà tra le migliori, sappiatelo!

In più di qualche occasione il periodo vi renderà nervosi e distratti specialmente verso le novità. Se trovate fuori luogo o vi mette ansia il guardare al futuro, calma: l'ignoto non sempre è negativo, anzi, spesso riserva novità o sorprese non affatto messe in preventivo! Con quella persona che sapete intanto, gli astri invitano a fare voi la prima mossa: sicuramente ne resterà affascinato/a. Nel lavoro invece, qualche intoppo pratico rischierà di farvi perdere la calma, tuttavia non sfogatevi con chi sarà intorno a voi, perché rischierete di rendervi insopportabili. Non date troppa importanza a eventuali piccoli disguidi, anche perché avrete la situazione perfettamente sotto controllo. Quindi rilassatevi e fate passare questo momento "no".

Astrologia del giorno 28 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Il prossimo giovedì si preannuncia come una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai del tutto negativa. Se saprete sorridere il mondo vi sorriderà a sua volta e finalmente potrebbe arrivare una giornata in cui sarete in grado di respirare un po' di serenità. Consiglio: impegnatevi di più se volete raggiungere risultati, ok? Smettetela di piangervi addosso ma armatevi di pazienza e cercate di portare avanti quel progetto che vi sta tanto a cuore. Le previsioni di giovedì intanto prevedono in amore una certa positività: con la persona amata lasciate spazio al buon dialogo ed esprimete liberamente le vostre emozioni, così facendo ne avrete sicuramente tutto da guadagnare.

Parlando in merito all'ambito di coppia, certamente le quattro stelline a corredo alla lunga risulteranno abbastanza positive, anche se bisognerà tenere bene in osservazione le questioni di una certa importanza. Single, l’amore sarà particolarmente favorito e gli astri vi offriranno abbastanza energie da impiegare nel settore sentimentale. Grazie a Venere e Luna in ottima sinergia con il Sole in Sagittario potreste realizzare molti dei vostri desideri; magari anche conquistare chi vi piace o trovare una situazione da sfruttare in ambito affettivo. Nel lavoro, seguite con fermezza i vostri obiettivi.

Per strani che possano sembrare agli altri e con l'aiuto delle stelle alla fine dimostrerete di aver avuto ragione.

Leone: ★★★★★. Partirà benissimo questo vostro giovedì 28 novembre: cosa desiderare di più dalla vita? In generale, diciamo che sarà senz'altro un giorno luminoso: qualche buona notizia vi attende grazie ad una splendida Luna in Capricorno. Certamente in tanti, dall'alba fino al tramonto, vivrete con un'aurea protettiva in grado di rendere molto armonioso il periodo soprattutto in amore: un pizzico di fantasia potrà essere il tocco magico che permetterà di trasformare una questione fastidiosa in qualche cosa di veramente eccitante.

Sentirete così il desiderio di tuffarvi con il partner nel mare sconfinato di sensazioni profonde, alla ricerca di un'unione romantica che mai come ora vi sembrerà possibile realizzare. Single, il buonumore non vi mancherà e neanche la voglia di incontrare gente nuova. Avrete altresì un grande interessamento nel cercare di ampliare la cerchia delle vostre amicizie. Infatti ci sarà più di un pianeta che farà il tifo per il vostro segno: dovrete solo saper cogliere l'attimo e agire. Nel lavoro, ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi su di essi. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno l'energia necessaria per raggiungere la meta prefissata.

Vergine: ★★★★★. Partirà in grande stile questo vostro giovedì della corrente settimana, preludio senz'altro ad una giornata davvero con i "contro-fiocchi". Parlando in generale, nessuna difficoltà dovrebbe interporsi tra voi e le situazioni a cui andrete incontro. Cercate di essere più decisi e determinati nel dialogo con una persona a voi cara, perché potrebbe essere il momento per mettere a segno qualcosa di importante e longevo. L'oroscopo di domani 28 novembre intanto consiglia in amore tranquillità e serenità: vi sentirete bene e in perfetta armonia con l'ambiente che vi circonda e questo giorno porterà tanta sicurezza in più. Aspettatevi anche una certa stabilità negli affetti e nelle relazioni sentimentali che ultimamente hanno avuto intoppi o problemini di comunicatività. Saranno le piccole cose di tutti i giorni a scaldarvi il cuore ed a riempirvi l'animo di soddisfazione. Single, molti pianeti saranno interessati al vostro destino, in maniera stimolante ed eccitante. Con la Luna amica, l'amore assumerà certamente i contorni della tenerezza: sappiate che la giornata in questione già si annuncia piacevole e divertente. Nel lavoro infine, concludendo, diciamo che la vostra carriera continuerà a ricevere gli influssi positivi dei pianeti. In questo periodo raggiungere molti traguardi e forse risolverete con grande abilità molte delle questioni che vi stanno a cuore.

