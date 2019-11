L'Oroscopo di domani venerdì 29 novembre 2019 annuncia una giornata molto positiva per tre segni in particolare. Come sempre i migliori in assoluto avranno dalla loro il positivo appoggio da parte dell'Astrologia, in questo caso avvalorato dalla presenza delle stelline della fortuna a corredo del segno. Allora, curiosi di sapere quali sono i segni in giornata fortunata? Ovviamente la scelta in questo contesto cadrà sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i sei appena citati senz'altro ad avere ottime prospettive in campo sentimentale, come anche nel comparto legato alle attività di lavoro, saranno i nativi nel simbolo astrale dei Gemelli.

In questo frangente il predestinato segno di Aria è stato meritatamente valutato con le cinque stelline della buona sorte. A seguire una spanna più sotto, pur sempre in periodo positivo, gli amici appartenenti a Toro e Vergine, entrambi considerati in periodo normale e, per tale motivo, a quattro stelle. Invece in merito ai segni in difficoltà, le previsioni zodiacali del 29 novembre indicano che probabilmente ad avere piccoli intoppi di vario genere saranno i nati in Leone, Ariete e Cancro: ansiosi di sapere qualcosa di più in merito? Bene, maggiori dettagli nella scaletta con le stelline seguente e, subito dopo, nelle predizioni sui singoli segni.

Classifica stelline 29 novembre

Ansiosi di vedere quali saranno i segni al top previsti per questo prossimo venerdì? Bene, andiamo a dare lo spazio che merita alla nuovissima classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante il giorno 29 novembre 2019. Dopo aver svelato già in anticipo il migliore tra i sei segni sotto analisi quest'oggi: in questo caso essendo supportati dalla positiva specularità offerta da Plutone, Saturno, Luna e Giove, tutti in Capricorno, a gongolare saranno certamente coloro nativi dei Gemelli meritatamente previsti a cinque stelle. Invece cosa dovranno aspettarsi gli altri segni?

Andiamo a scoprirlo insieme passando al setaccio la scaletta sottostante:

★★★★★: Gemelli;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Ariete, Cancro.

Oroscopo venerdì 29 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★. Venerdì armatevi di tantissima pazienza, abbastanza calma e unite il tutto in altrettanta buona volontà. Il motivo? Per chi non lo sapesse ancora, la giornata quest'oggi esaminata porta in dote (purtroppo!) le due stelle riservate ai frangenti messi in conto con il "ko". Secondo le previsioni di oggi intanto, per quanto riguarda l'amore, le coppie avranno abbastanza difficoltà nel prendere alcune decisioni abbastanza importanti.

Potrebbero scaturire discussioni su cose nelle quali sembrerà difficile trovare punti di svolta per entrambi. Sarebbe opportuno tentare di parlarne con maggiore libertà e più comprensione, trovando così la soluzione giusta per tutti. Single, se avete già qualche perplessità a proposito di una persona con la quale avete intenzione di instaurare un certo tipo di rapporto, fate attenzione, perché in questo modo non partirete esattamente con il piede giusto. Nel lavoro, dovete allontanare i malesseri e cercare di rimanere obiettivi, saldi nei vostri principi.

Solo così costruirete le fondamenta al vostro futuro.

Toro: ★★★★. Evolverà in modo discreto, dunque abbastanza bene questa parte della settimana, con un venerdì sufficiente quel poco che basta per "tirare a campare". In amore, quasi certamente sarà una giornata in perfetto equilibrio tra negatività e positività, con un lieve vantaggio a favore di quest'ultime. Intanto, secondo le stelle riuscirete a conciliare un discreto numero di attività con buona pace di voi stessi, stressati dai giorni precedenti.

Le persone vicino al vostro cuore godranno con piacere di quanto, con generosità, riuscirete a fare per loro. Single, il vostro bisogno di emozioni sarà riempito grazie alla presenza della Luna amica a voi favorevole. Se esprimerete ad alta voce (nei vostri pensieri, ovviamente) i vostri desideri più profondi, sicuramente più di qualcuno tra questi saranno esauditi, lasciandovi stupiti ma molto felici. Nel lavoro, infine, la giornata si prevede abbastanza positiva, purché manteniate sempre un attento controllo sulle uscite di denaro.

Consiglio: agite con diffidenza verso eventuali promesse di guadagno facile.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un venerdì 29 novembre più che ottimo, oseremmo dire quasi al limite della perfezione. La giornata di fine settimana lavorativa quindi, oltre ad essere estremamente piacevole nelle affettività in generale, senz'altro regalerà piccoli colpetti di buona fortuna in molti altri settori. In amore, sarete pieni di fascino ed il sentimento sarà il protagonista assoluto di una giornata indimenticabile. Il partner rimarrà molto contento delle vostre idee e scoprirà finalmente nuove ed inaspettate sfaccettature del vostro carattere.

Single, la serata si prospetta molto interessante, sicuramente ricca di piacevoli incontri, flirt e appuntamenti dai risvolti addirittura "piccanti". Perciò, preparatevi e scegliete il locale più in voga del momento e divertitevi. Riguardo al partner, diciamo che avrete solo l'imbarazzo della scelta... Nel lavoro, assimilerete bene i concetti e saprete cogliere il senso dei problemi. Contando su una chiarezza espositiva risulterete ancora più apprezzati da collaboratori e colleghi.

Le predizioni del giorno 29 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. Una giornata messa in preventivo dagli astri come abbastanza incerta, valutata con il "ko".

Sarà davvero un pessimo periodo? Probabile, non certo: la certezza, se così vogliamo, arriva dalla coppia Urano-Marte (tra loro in opposizione), nel frangente per voi speculari negativi al 80%: cercate di gestire al meglio delle possibilità i vari rapporti a livello interpersonale, in primis non trascurando quelli sentimentali. Le previsioni di venerdì prevedono in amore un momento abbastanza impegnativo. Le coppie vivranno alti e bassi: l'orgoglio potrà trattenervi dal mostrare i vostri veri sentimenti. Per una volta, però, mettetelo da parte e chiedete un dialogo a cuore aperto con il vostro lui o la vostra lei, ne varrà sicuramente la pena...

Qualche Cancro sarà abbastanza svogliato e non avrà nessuna voglia di confrontarsi su eventuali problematiche di coppia. Single, una sottile e strisciante malinconia potrebbe prevalere durante questa giornata, forse a causa della presenza di situazioni non congeniali al vostro carattere. Per recuperare un po' di fiducia in voi stessi ci vorrà del tempo: sarebbe utile che qualcuno (che sapete) vi supportasse e vi desse maggio fiducia. Nel lavoro, sappiate che se avete paura del futuro non arriverete da nessuna parte. Abbiate la forza di prendere alcune decisioni veramente importanti e affrontate con serenità l'ignoto.

Leone: ★★★. Questo venerdì di fine settimana per la maggior parte di voi Leone partirà in modo poco positivo, preludio per una giornata "sottotono". Sentirete l'esigenza di mettere un punto su alcune situazioni, il che vorrebbe dire migliorare e rimboccarsi le maniche per cominciare a fare la differenza. In amore, le coppie non avranno alcun motivo per credere che le cose vadano male, eppure non sempre si riuscirà a prendere la giusta decisione. Puntate ad essere felici, cercando di vivere serenamente anche senza grandi cose a disposizione, ok? Single, molti di voi nativi del segno siete maestri nel vivere la vita con "il freno a mano" tirato.

Le emozioni forti che un tempo erano la vostra linfa vitale, in questo momento vengono viste sicuramente come un ostacolo alla vostra serenità: se così fosse, cambiate atteggiamento. Nel lavoro, se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto non dovete prendervela con nessuno, ok? Siete solo voi i responsabili dell'andamento del periodo...

Vergine: ★★★★. Giornata tutto sommato buona, valutata dall'Astrologia di oggi con le quattro stelle della solita normalità. Se avete qualche sogno o qualcosa a cui tenete in modo particolare, è il momento di metterli in atto dandovi da fare (con ragionevolezza) al più presto.

L'oroscopo di domani 29 novembre consiglia in amore, se eventualmente desideraste una vita sentimentale più intensa, di cercate di stimolare la partecipazione del partner nelle cose di vostro interesse. Favorendo il buon dialogo e la collaborazione nella vostra vita a due senz'altro troverete punti di incontro su cui puntare per valorizzare l'intero rapporto. Single, qualche buona opportunità d'incontro non dovrebbe mancare nel periodo. Diciamo che, nel complesso, passerete una giornata imperniata sui soliti alti e bassi. Le stelle anche in questo momento sembrano dare e togliere in eguale misura, quindi accontentatevi e non chiedete di più.

Nel lavoro, per chiudere, l'Astrologia indica l'arrivo di buone energie benefiche per dare smalto alla voglia di fare. Nuovi accordi per il futuro.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.