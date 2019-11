L'Oroscopo di domani 4 novembre 2019 svela le nuove previsioni estrapolate sugli astri relativi alla giornata di lunedì. Oggetto di questa analisi sono i primi sei segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo con calma a dare i primi riscontri sui soliti comparti, spesso legati a doppio filo tra di loro: l'amore e il lavoro. Domani a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi sarà in primis Gemelli: l'intraprendente segno di Aria avrà dalla sua la positiva specularità per un buon 90% di Giove e Venere, entrambi presenti in Sagittario.

Altrettanto buone sono le notizie in arrivo per coloro del Cancro e della Vergine, super-favoriti soprattutto in campo sentimentale, meritatamente considerati in giornata a cinque stelle. Al contrario, gli amici appartenenti al Leone, secondo le previsioni zodiacali del 4 novembre, non avranno troppe chance nel periodo visto il frangente classificato come "sottotono". Andiamo pure al resoconto finale segno per segno, dettagliando subito la scaletta con le stelle e, subito dopo, iniziare con le analisi astrali del giorno.

Classifica stelline 4 novembre 2019

Il prossimo lunedì è pronto per essere valutato. Al vertice della nuova classifica stelline riguardante il giorno 4 novembre 2019, in primo piano come inizialmente anticipato è il segno dei Gemelli. A regalare emozioni infinite al predetto segno nel periodo sotto analisi, soprattutto in campo sentimentale e negli affetti in generale sarà di certo Venere in Sagittario. Per i restanti segni?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Andiamo pure a dare un giudizio in merito analizzando la seguente scaletta con le stelline del giorno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: Leone;

★★: NESSUNO.

Oroscopo lunedì 4 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Giornata discreta su molti fronti, valutata di conseguenza nelle predizioni di lunedì con le quattro stelle della normalità. Se dovesse sopraggiungere un po' di ansia è normale: respirate a fondo e rimanete composti, vedrete che tutto si risolverà per il meglio.

Secondo le previsioni del giorno intanto, per quanto riguarda l'amore, sarà una giornata sufficientemente positiva. I nati del segno saranno pervasi da sprazzi di buonumore in grado di bilanciare eventuali momenti impegnativi. Al centro delle attenzioni ci sarà senz'altro il partner con le proprie problematiche e dubbi al seguito: regalategli pure una giornata serena, se lo merita! Se siete single invece, sarete molto socievoli nelle relazioni e brillerete di luce propria.

Potreste incontrare qualcuno abbastanza intrigante, diverso dal solito, capace di stuzzicare la vostra curiosità: preparatevi a trascorrere del tempo piacevolmente in due... Nel lavoro, gli affari saranno in salita e quasi nulla vi remerà contro. Se la fortuna non dovesse sorridervi abbastanza dovete essere voi a rincorrerla.

Toro - In programma un discreto inizio settimana con un lunedì 4 novembre buono quanto basta.

Con ogni probabilità nel corso del periodo dovrete affrontare una prova o una sfida (non si sa quale delle due): calma, ne uscirete senz'altro vincenti o perlomeno senza "ammaccature" rilevanti. Se così fosse, dovrete dire grazie alla vostra lealtà e al vostro innegabile spirito combattivo. In amore, diciamo che l'inizio della giornata non vi sembrerà entusiasmante, poi però nel prosieguo le stelle riserveranno sicuramente novità interessanti. Si aprirà così un frangente all'insegna del buonumore, con la vita di coppia pronta a procedere in modo molto tranquillo e del tutto soddisfacente. Single, se una persona appena conosciuta dovesse far battere sorprendentemente il cuore, seguite pure il vostro buon fiuto, ok? Molto probabile che sia quella giusta. Nel lavoro, la giornata metterà in evidenza una certa abilità nella messa a punto di iniziative d'affari. Andrete decisi per la vostra strada senza alcun intoppo, anzi qualche problema potrebbe averlo chi scioccamente dovesse trovarsi sulla vostra traiettoria...

Gemelli 'top del giorno' - La giornata di lunedì coincidente con la ripartenza di una nuova settimana lavorativa è stata valutata al massimo delle possibilità. Ovviamente, tutto o quasi sarà da investire in campo sentimentale e il perché lo abbiamo già anticipato in apertura: la presenza positiva di ottimi flussi astrali provenienti dal Pianeta Venere. Ad essere favoriti senz'altro i contatti interpersonali soprattutto e maggiormente quelli a livello affettivo. In amore pertanto sarà un giorno indimenticabile, in primis per coloro già in in coppia: l´intesa con la persona amata sarà eccellente sotto tutti i punti di vista rendendovi frizzanti ed in vena di scambiare coccole ed effusioni varie. Single, trovate il tempo per andare a divertirvi e cogliete al volo un eventuale invito (inatteso), ok? Concedete pure uno strappo alle vostre regole, per una volta... Un divertente fuoriprogramma intanto potrebbe sorprendere qualcuno di voi nativi, con delle sensazioni dolcissime. Nel lavoro il momento potrebbe essere finalmente quello della riscossa: agite in modo accorto. Fantasia ed inventiva saranno le vostre armi migliori, quindi puntate proprio su queste qualità per dare una svolta al vostro operato.

Astrologia del giorno 4 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Molto positive le previsioni per questo inizio settimana. In arrivo quindi un lunedì annunciato come un giorno calmo, sicuramente molto favorevole riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la prima mattinata per poi riprendere decisamente vigore man mano che passeranno le ore. Le previsioni di lunedì in questo caso, parlando ovviamente d'amore, indicano una bella notizia in arrivo: ringraziando le stelle il rapporto di coppia potrebbe iniziare a riprendere quota! Ritroverete di certo l'interesse reciproco e da ambo le parti rinascerà quella fantastica maliziosa voglia di stare vicini. Single, stare con gli altri sarà divertente, più facile del previsto: perché non dare inizio ad una serata in allegria? Di certo aiuterà a dimenticare eventuali delusioni e/o preoccupazioni avute di recente. Nel lavoro, sarete soddisfatti dei risultati ottenuti e la vostra efficienza verrà apprezzata anche da chi era piuttosto avaro di lodi verso di voi. Se vi dimostrerete pazienti e costanti presto raccoglierete il buono che avete seminato.

Leone - Giornata messa in conto dalle stelle come senz'altro "sottotono". Quindi questo lunedì è stato valutato nelle predizioni zodiacali con le solite tre stelline riservate ai periodi sottoposti alla svogliatezza, alla noia ed in qualche caso anche allo stress. In linea generale diciamo che la giornata del 4 novembre si presume possa portare più intoppi e contrattempi che momenti positivi. In amore, il partner si mostrerà lunatico e permaloso, pertanto in molti casi non riuscirete a comprendere cosa voglia e perché. Se conoscete bene la persona amata sapete anche che a fine della giornata passerà tutto: calma, date il tempo necessario per mettere a posto le sue cose, vedrete che tornerà presto malleabile e coccolone/a... Single, non sarà un buon periodo per molti di voi, la colpa? Diciamo che sarà sicuramente della Luna in Acquario, speculare negativa al 80% per via della quadratura al Sole in Vergine. L'astro terrestre vi remerà contro, perciò non avrete voglia di uscire con gli amici di sempre. Vorrete solamente riposare per riprendervi da un fine settimana vissuto alla meno peggio. Nel lavoro, giornata pesante: sarete operosissimi, quasi portaste addosso tutte le responsabilità del mondo. Calma, andateci adagio con gli sprechi di energia, ok? Imprevisti in arrivo.

Vergine - Lunedì giornata a cinque stelle, sicuramente all'insegna della buona sorte e della positività in quasi tutti i settori. A dare un grossissimo aiuto, la positiva specularità al 90% della Luna in Acquario, di certo fonte di benessere e buoni auspici in campo sentimentale, nelle amicizie e nell'ambiente familiare. L'oroscopo di domani 4 novembre vede altresì ottimo il periodo in amore. Una giornata splendida, quindi, per voi nati del segno: sarete pervasi da tanto buonumore ed il partner sarà certamente felice di trascorrere gran parte della giornata e la seguente serata in vostra compagnia. Pronti a regalare tutta la vostra dolcezza a chi amate? Single, il segreto per vivere bene sarà pensare in positivo. Fidarsi poco degli amici e tanto (soprattutto) delle vostre "antenne"! L'intuito sarà per voi un aiutante magico, prezioso nella quotidianità e nella scelta di persone interessanti. Nel lavoro, per chiudere, brindate pure alla vita perché il cielo sarà per voi quasi tutto azzurro, qualunque sia la vostra condizione professionale. Otterrete ciò che desiderate sul fronte lavorativo grazie al senso del dovere e anche ad un pizzico di fortuna: saranno i vostri punti di forza in questa bella giornata.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.