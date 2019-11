L'Oroscopo di domani martedì 5 novembre 2019 è pronto a mettere in campo interessanti opportunità riguardanti la giornata del prossimo martedì. Ovviamente come sempre, non per tutti ma solo per pochi segni "prescelti" dall'Astrologia del momento: curiosi di scoprire chi avrà fortuna in amore e nel lavoro? Come sempre, sotto osservazione principalmente i settori riguardanti la vita quotidiana, nel questo contesto in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Quest'oggi, l'Astrologia applicata ai sei segni appena citati ha già fatto le sue scelte: martedì saranno i simpatici amici nativi del Cancro a sorridere di felicità. Infatti ai nativi nel predetto segno di Acqua, come anche a coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo dell'Ariete o dei Gemelli le effemeridi sono pronte a garantire uno splendido periodo in campo sentimentale. Invece, abbastanza scadenti le previsioni zodiacali del 5 novembre per coloro appartenenti al puntiglioso segno del Toro, in questo frangente preventivati in giornata da "ko".

A questo punto passiamo pure direttamente al resto delle previsioni, prima però è consigliabile controllare la nuova classifica stelline presente di seguito.

Classifica stelline 5 novembre

Come ogni giornata che si rispetti, anche questa di prossimo arrivo porta in dono l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia quotidiana ai singoli segni. In questo caso a decretare chi tra i sei segni in oggetto potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline quotidiana, ovviamente interessante il giorno 5 novembre 2019.

Andiamo subito al sodo, senza tergiversare oltre mettendo a nudo il pensiero degli astri in merito al periodo in esame:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: NESSUNO;

★★: Toro.

Oroscopo martedì 5 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo martedì sarà più che ottimo per la maggior parte di voi Ariete. Convinti? Ebbene, se non lo foste, siamo qui per cercare di convincervi sulla bontà del giorno in oggetto.

Secondo le previsioni zodiacali del momento, in primis per quanto riguarda l'amore, diciamo che sarete più sensibili verso le richieste sentimentali provenienti dal vostro partner. Finalmente vi mostrerete interessati e molto più disposti ad ascoltare la persona che avete a fianco. Approfittatene per risaldare il legame, magari con qualche gesto carino, vedrete che sarà meraviglioso. Single, avrete una bella energia e potrete affrontare di petto alcune situazioni che ultimamente risultano stagnanti.

Sul come fare, è semplice: potreste rivalutare alcuni pensieri che attraversavano in lungo e in largo la vostra mente da un po' di tempo a questa parte. Fare delle scelte adeguate potrebbe cambiare in meglio la vostra vita affettiva. Il lavoro sarà positivo e forse ci saranno progetti in vista da realizzare al più presto. Sarete molto impegnati, però, potrebbe anche arrivare una bella ed interessante novità riguardante il vostro futuro.

Toro - Partirà male questa parte della settimana con un martedì messo in conto come portatore di un probabile affaticamento generale. In amore, sconsigliato cadere in interminabili discussioni con il partner, perché non si può sempre vincere, talvolta ci si deve accontentare del pareggio o addirittura fare un passo indietro per non creare inutili discussioni. Fate attenzione a non calcare troppo la mano con le persone più care, alla fine potrebbero allontanarsi definitivamente da voi, ok? Single, non sarà certamente questo il momento di avanzare delle critiche su una persona, meglio stare zitti e ascoltare gli altri. Se avete il cuore in subbuglio scacciate i pensieri negativi dalla vostra mente e non pensate cose negative sulla vostra vita, vedrete che passerà. Nel lavoro, infine, la Luna in Acquario in "casa 11" vi renderà volubili, ma cambiare idea in continuazione non sarà la strada migliore per realizzare le vostre ambizioni. Dovrete essere più fermi nel mantenere eventuali scelte fatte, magari evitando di abbattervi alla prima difficoltà.

Gemelli - In arrivo un giorno a dir poco alquanto fantastico, soprattutto nella la parte iniziale. Diciamo che il secondo giorno dell'attuale settimana se non sarà perfetto, poco mancherà. In amore, intanto, soprattutto parlando di quelle coppie ormai "storiche" (leggasi pure affiatate), diciamo che potrete contare su tanta stabilità e massima sicurezza. I progetti già iniziati si stanno muovendo nella direzione giusta, quindi potete finalmente rilassarvi insieme alla persona che amate. Single, trascorrerete questo martedì all'insegna del dolce far niente? Bene, anche se così fosse, che male c'è? Lasciatevi andare, accantonate le preoccupazioni quotidiane e rilassatevi: un po' di tregua e di silenzio aiuteranno a ristabilire finalmente il necessario equilibrio interiore, indispensabile per decidere cosa fare. Nel lavoro, la vostra ambizione sarà più marcata del solito, ma grazie ad essa farete passi avanti nella professione. Se siete alla ricerca di nuove opportunità, insistete pure, perché potrebbe essere una giornata estremamente positiva per le vostre scelte.

Le predizioni del giorno 5 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro 'top del giorno' - La giornata sarà stellare, soprattutto per i tanti di voi Cancro con eventuali problemi sentimentali (anche seri) da risolvere. Buon periodo anche nelle solite vicissitudini quotidiane, nel periodo portate a buon fine senza troppe difficoltà. Le previsioni di martedì, intanto, visto l'ottimo frangente regalato dall'Astrologia, prevedono in amore massima affidabilità nelle vostre buone qualità: vi potrete permettere (quasi) di tutto e di più! Avrete buona vitalità e curiosità verso esperienze stimolanti, vi sentirete bene con voi stessi e con il vostro partner. Insomma, avrete le giuste carte per esprimere al meglio ciò che il cuore suggerirà di fare. Intanto, la serata sarà sicuramente intrigante e maliziosa, quanto basta per rendere il momento magnificamente elettrizzante... Single, se avete voglia di conoscere a fondo quella persona "speciale" (che ben sapete), tranquilli, potrebbe accadere proprio in questa giornata. Senz'altro potrebbe essere proprio questo martedì il giorno fortunato, scandito da una Luna a voi altamente favorevole e pronta a donare grande charme e sex-appeal. Il lavoro continuerà a regalare abbastanza soddisfazioni e questo contribuirà a rendervi ancora più felici. Saranno tante le idee che potrete sfruttare sul posto, basterà portare avanti quelle migliori per avere il meritato successo.

Leone - Giornata della parte iniziale di questa settimana valutata bene, nel senso che si prevede mediamente positiva. In pratica avrete a che fare con a solita routine, sia ben chiaro, anche se non vi saranno momenti troppo pesanti con i quali doversi confrontare. Come pure non mancheranno piccoli sprazzi di fortuna, ovviamente da saper individuare e poi cogliere sul nascere. In amore, invece, parlando in direzione della coppia, diciamo che sarà il giorno giusto per affrontare col partner eventuali situazioni che in questi ultimi tempi stanno dando da pensare (evitiamo di proposito di dire che vi stanno letteralmente facendo impazzire, sarebbe troppo!). Mettete da parte il vostro individualismo e fate la vostra parte per trovare soluzioni soddisfacenti per entrambi, se non altro per vivere serenamente la vostra relazione. Single, se avete il cuore libero lasciatevi corteggiare o corteggiate: nel farlo, fate in modo di mantenere un atteggiamento sincero, aperto e gioviale con chi vi piace. Vedrete che così facendo sarete ricercati ed ammirati. Nel lavoro, le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentirete pronti a superare gli ostacoli che il destino, senz'altro, vi sparerà davanti. Il morale sarà buono intorno a voi e sarete efficaci nelle vostre attività con risultati tangibili.

Vergine - Questo martedì avrete garantita una discreta positività da quattro stelle, buone e già pronte da sfruttare. Dunque, parte iniziale della settimana a tutto tondo con la normale routine? Certo che sì, soprattutto nelle amicizie: previste uscite pomeridiane alla ricerca di qualche capo d'abbigliamento o qualche altro "non-so-che" in grado di saziare la vostra fame da shopping... Intanto, visto il periodo pacato e mediamente positivo, l'oroscopo di domani 5 novembre in amore amore invita al relax e alla massima tranquillità. Di certo sarà una giornata da vivere lentamente, in linea con i vostri soliti ritmi: la Luna vi sarà amica, senz'altro pronta a favorire sufficientemente qualche vostra prospettiva da sempre sognata. Progetti di vita che (forse) sembravano impossibili da raggiungere troveranno lo spunto giusto per iniziare a delinearsi. Single, un'atmosfera strana scandirà la giornata, in molti casi meno eccitante di quanto vorreste, ma ideale per spostarsi da un luogo all'altro, seppur anche solo con la mente... Concedevi una gita o una vacanza anche breve, sarà l'occasione per svagarsi, divertirsi e stare in compagnia di gente simpatica. Nel lavoro avete tanti progetti da portare avanti e il favore delle stelle vi consentirà di condurne in porto più di qualcuno.

