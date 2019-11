L'Oroscopo di domani giovedì 7 novembre 2019 è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni corredate, come al solito, dall'immancabile classifica stelline quotidiana. In ballo c'è il quarto giorno dell'attuale settimana: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati del periodo? Diciamo subito che a poter contare sulle nostre predizioni astrali, dunque scoprire se arriverà o meno la benevolenza degli astri, saranno in esclusiva i segni rientranti nella prima parte dello zodiaco.

In questo contesto pertanto avremo l'onore nonché il piacere di valutare i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto della classifica, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, il Toro e la Vergine. Ambedue i predetti simboli astrali potranno contare su un giovedì molto fortunato, sia nel lavoro che nei riguardi delle situazioni legate all'amore o agli affetti in generale.

Invece, ad avere sicuramente più di qualche impegno a cui dover far fronte nel corso della giornata, sempre secondo quanto espresso nelle previsioni zodiacali del 7 novembre, gli amici Cancro e Gemelli, nel frangente rispettivamente considerati in periodo "sottotono" e da "ko". Andiamo pure a visionare più in profondità ogni singolo segno subito dopo aver dato voce alla nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 7 novembre

Pronti a dare un'identità ai segni più fortunati del giorno dedicato alla parte terminale della settimana lavorativa? Ovviamente, punto centrale di riferimento è sempre la nostra puntualissima classifica stelline interessante il giorno 7 novembre 2019. In anteprima abbiamo già svelato i segni più fortunati del giorno, oltre a quelli con presunte difficoltà di prossimo arrivo. Vediamo adesso di mettere bene in evidenza tutti gli altri segni rimanenti andando direttamente alla scaletta quotidiana.

Il resoconto astrale concentrato nella scaletta posta a seguire:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Cancro;

★★: Gemelli.

Oroscopo giovedì 7 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Giornata abbastanza buona, valutata dall'Astrologia del giorno con le quattro stelle della discreta sorte. Senz'altro alcuni recenti contrattempi stanno per cessare, una buona ragione per mettere da parte i dubbi che ultimamente vi stanno venendo in mente facendovi perdere la lucidità.

Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, senz'altro sarete più seducenti e passionali del solito soprattutto nei confronti del partner. Grazie ad una Venere splendente avrete sicuramente una gran voglia di trascorrere le ore libere dagli impegni con la vostra dolce metà. È ora di pensare solamente a voi due... Single, nei rapporti affettivi non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete realmente, ok?

Diciamo semplicemente che potrebbe essere proprio con questo atteggiamento che riuscirete ad ottenere il meglio da voi stessi e da chi vi interessa. Nel lavoro, intanto, il momento potrebbe essere davvero ideale per concentrarsi sui problemi più difficili, magari tralasciando quelli minori. Rimboccatevi le maniche allora e rafforzate la vostra posizione. Sarà un buon momento per realizzare ciò per cui vi siete adoperati fin'ora.

Toro - Il prossimo giovedì sarà certamente tutto "da gustare" per molti di voi del Toro. Per alcuni, in prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi legati a passatempi o quant'altro, con hobby e svaghi preferiti in primo piano. Il cielo astrale del momento raccomanda di evitare strapazzi fuori luogo, soprattutto a coloro che amano fare sport in modo sporadico: tenete sotto controllo i livelli di affaticamento! In amore, vi sarà facile comunicare il calore e l'affetto che provate verso il vostro partner: diciamo che sarete molto convincenti nel farlo. Saprete sicuramente come suscitare interesse nei confronti della persona che più vi piace e magari trascorrere una serata all'insegna della felicità e del buon umore. Single, le stelle vi promettono una giornata gradevole da trascorrere in ottima compagnia ed in piena spensieratezza. Se saprete sfoderare il lato più ironico e solare del vostro carattere riuscirete ad ammagliare tutti quelli che si troveranno vicino a voi. Nel lavoro, sarà sicuramente un momento particolarmente buono per il vostro operato. Cercate di sviluppare ulteriormente ciò che starà in corso per ottenere degli ottimi risultati.

Gemelli: ★★. Si preannuncia un giovedì di mezza settimana molto gravoso e davvero poco efficace nell'insieme. In generale ci sarà una sorta di resa dei conti e vi verranno avanzate delle richieste non del tutto piacevoli: preparatevi a mantenere la calma... In amore, la Luna sarà abbastanza agitata sopra il vostro cielo, complicandovi abbastanza la vita sentimentale. Difficile dire come andrà a finire, sicuramente con un po' di tensione e confusione per coloro in coppia. Invece di brontolare e sbuffare come spesso fate, date un po' di fiducia in più al partner e magari lasciatevi guidare dai suoi suggerimenti. Single, quando vi fate cogliere dal pessimismo riuscite a rendere drammatiche anche quelle situazioni che, in realtà, non sono poi così gravi e preoccupanti. Su col morale: uscite, distraetevi ma non restate da soli, ok? Regalatevi pure, se volete, una serata di spensierata e allegra in compagnia di chi vi piace. Nel lavoro, non dovete prendere alla leggera eventuali imprevisti, potrebbero alla lunga diventare più problematici di quello che effettivamente sono. In alcuni frangenti verranno accumulati ritardi con conseguenti contrarietà, a cui si aggiungeranno imprevisti. Cercate di disimpegnarvi con rapidità.

Le predizioni del giorno 7 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il prossimo giorno in calendario di certo sarà abbastanza impegnativo da affrontare. Valutata dall'Astrologia quotidiana con le tre stelle relative ai periodi sottotono, nel corso di questa giornata avrete difficoltà soprattutto in campo sentimentale. In generale quasi tutto proseguirà come al solito con l'attività giornaliera a pieno regime otto ore su ventiquattro: ogni tanto riposatevi! Le previsioni di giovedì, intanto, sottolineano in amore più di qualche difficoltà: anche se l'Astrologia non sarà completamente dalla vostra parte sappiate che la stessa vi esorta a credere che il meglio deve ancora venire. Tutto il resto lasciatelo a domani e risolvete al più presto i vostri problemi con lui. Single, amanti del divertimento e della compagnia come siete, per voi la serata rappresenta sempre l'occasione per programmare qualcosa di piacevole e divertente assieme agli amici del cuore. Attenti, però, perché le stelle potrebbero ostacolare i vostri progetti e rendervi un po' troppo nervosi con tutti. Nel lavoro sarete il più aperti possibile nelle vostre relazioni, soprattutto per quanto riguarda l'ignoto. In particolare sarete in grado di fare progressi lentamente, sempre però che non vi preoccuperete più del dovuto lasciandovi scappare delle buone occasioni.

Leone - Partirà abbastanza normalmente questo vostro giovedì anche se in alcuni momenti potrebbe restituire ottime opportunità (attimi!) da sfruttare in ciò che eventualmente si riterrà opportuno. In qualche caso avrete entusiasmo da vendere, vi sentirete energici ed avrete la mente perfettamente lucida. Vi sentirete di certo al centro dell'attenzione e molti spenderanno delle parole positive sul vostro operato. L'amore riserverà per voi dei dolci momenti con il partner e grazie al passaggio della Luna in Pesci potreste riuscire a risolvere alcune questioni rimaste in sospeso da tempo. Single, sarà sicuramente un buon giorno per molti di voi. Regalatevi, un programma piacevolissimo per voi e per le persone a voi care, ma questa volta aggiungete anche un pizzico di imprevedibilità. Sarà un modo per voltare pagina e inaugurare una fase nuova, sicuramente molto più favorevole della precedente. Nel lavoro, approfittate della semplicità creativa e della vostra intraprendenza, non trattenetevi ma esprimete al meglio le vostre opinioni e sarete ascoltati con interesse.

Vergine - La giornata sarà improntata alla naturale positività e in generale risulterà efficace per mettere in gioco opportunità su cui investire. Approfittate del cielo positivo del momento per portare a termine tutti quei progetti da troppo tempo lasciati in sospeso. L'oroscopo di domani 7 novembre consiglia in amore fiducia nelle proprie possibilità: potrebbe essere una giornata molto positiva per i nativi del segno. Ci saranno sicuramente novità per quanto riguarda l’ambito sentimentale tanto da programmare un fine settimana solamente per voi due, in qualche località molto romantica e dedicarvi esclusivamente al voi. Single, vi sentirete in splendida forma, in grado di poter fare tutto quello che volete e sarà certo così perché gli astri vi appoggeranno in ogni svelta che farete. Sarete dotati di serenità e ottimismo che vi porteranno a guardare avanti senza indecisioni. Nel lavoro avrete i riflettori puntati sulle questioni finanziarie, ma tranquilli perché possederete sicuramente la chiave giusta per aprire la porta a nuovi orizzonti e per cercare le soluzioni ai problemi, starà a voi saperla usare nel modo più adeguato.

