Una nuova voglia di conquista e di concretizzare i sogni viene elargita da alcune configurazioni planetarie fortunate per l'attuazione dei progetti sentimentali e lavorativi. Venere veglia benefica dal Sagittario e anche Mercurio dà il meglio di sé, aprendo la mente dello Scorpione, dei Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno alla sfera dell'io. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Sensazioni romantiche e fortunate nell'oroscopo di giovedì 7 novembre

Ariete: in ambito lavorativo non siate svogliati, piuttosto cercate di trovare una collaborazione benefica e produttiva con i colleghi.

In amore, ampliate la cerchia delle opportunità sentimentali integrando contatti nella propria rubrica telefonica.

Toro: se in ufficio il contesto è teso e l'integrazione è difficile, riuscirete a raggirare le difficoltà adattandovi per sfruttare le situazioni a proprio vantaggio. Il momento sentimentale non è dei migliori ma la Luna garantisce sensibilità e intuizione.

Gemelli: le basi affettive traballano con Venere e Sole in opposizione che non rassicurano i sentimenti, anzi ne accentuano la mancanza.

Marte in compenso garantisce una grinta fuori dal comune, che farà attuare i progetti conquistando dei posti nel raggiungimento delle mete prefissate.

Cancro: Luna dai Pesci protegge gli affetti e le amicizie. Puntando un riflettore indagatore sull'amore, l'astro d'argento farà capire se un amico potrebbe diventare qualcosa di più per voi. È un periodo fortunatissimo per i liberi professionisti, che potranno incrementare i guadagni in maniera redditizia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: le emozioni sono fiammeggianti e la sfera sentimentale riprende quota dopo un periodo piuttosto negativo per l'amore. In campo professionale, sarete magnanimi e approfondirete le opportunità a 360° gradi, ottenendo successi inaspettati.

Vergine: riscontrerete alcune difficoltà amorose forse sprigionate da una quadratura Luna-Venere che fa rivivere delle ferite affettive ancora sanguinanti. Sul lavoro, state progredendo passo dopo passo per concretizzare i sogni ambiziosi.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: se vi sentirete attratti da una persona, non perderete tempo a passare all'azione con Venere e Marte in sestile che spingono le emozioni ai massimi livelli. Buone anche le occasioni lavorative in cui potrete mettere in risalto le qualità.

Scorpione: sensazioni travolgenti sono garantite da alcuni transiti planetari che infondono voglia di conquista. Seguite questa scia carica di energia positiva conferita da Mercurio e Sole per affermarvi in campo lavorativo e vivere trionfalmente l'amore.

Sagittario: Venere riscaldata da Sole nel segno, trasforma ogni conquista amorosa in una gratificazione del proprio io. Risulterà di vitale importanza ricevere conferme sulle doti seduttive e in ambito lavorativo darete il meglio di voi a riprova di quanto valete.

Capricorno: così presi dal lavoro, attenzione a non lasciarvi ossessionare dall'attuazione di alcuni obiettivi che potrebbero stressarvi e oscurare la sfera amorosa.

Rischierete di perdere buone opportunità e i Capricorno in coppia potrebbero trascurare troppo il partner.

Acquario: se qualcosa va storto in amore, probabilmente è a causa di una chiusura all'ascolto che crea disagio e costruisce una barriera tra voi e il partner. In ambito professionale, utilizzate questa carica grintosa per andare dritto alla meta.

Pesci: Luna garantisce una sensibilità che diventa quasi eccessiva perché incrocia le sue energie in quadratura con Venere e sottolinea alcune ombre che offuscano l'amore. In compenso però sarete molto creativi e potrete applicare questa fantasia nei progetti lavorativi.