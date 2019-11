Le previsioni degli astri del giorno 9 novembre prevedono ottimi risultati sul lavoro per i Pesci, mentre per il Capricorno arriveranno alcuni chiarimenti. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione alla giornata di domani.

Da Ariete a Vergine

Ariete: potreste dover affrontare alcune difficoltà per via di motivi personali. Faticate molto a mantenere la calma e non riuscite ad emergere nel modo che vorreste.

Tutto ciò potrebbe rendervi di cattivo umore.

Toro: questa fase della vostra vita è caratterizzata da alcuni importanti cambiamenti. Dovrete essere voi stessi ad impegnarvi affinchè le trasformazioni possano avvenire al meglio. La prima parte della settimana sarà più difficile da affrontare per voi, ma in seguito recupererete.

Gemelli: siete tra i segni favoriti per la giornata di sabato 9 novembre.

Non mancheranno, comunque, alcune preoccupazioni che vi renderanno ansiosi. Se siete troppo presi dal lavoro, il partner potrebbe risentirne. Molto spesso, i nati sotto il vostro segno zodiacale tendono a dare spazio a relazioni non troppo serie.

Cancro: Saturno in opposizione vi mette spesso a dura prova. Non trascurate l'aspetto sentimentale della vostra vita, dove potrebbero esserci importanti novità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Saranno maggiormente favoriti i single che hanno voglia di vivere una nuova relazione.

Leone: per voi si prospetta una giornata ricca d'impegni. Purtroppo alcuni si troveranno a mettere fine ad una relazione che, da tempo, si stavano trascinando dietro. Sul lavoro potrebbe esserci un po' di tensione, dovuta al fatto che molti risultati che speravate non sono ancora arrivati.

Vergine: in questa giornata di sabato 9 novembre potreste provare a mettere un po' di ordine nella vostra vita.

Alcune decisioni prese in passato potrebbero non essere state adeguate e adesso potreste ritrovarvi nella condizione di dover fare un passo indietro e rivalutare alcune situazioni.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questa particolare fase della vostra vita non sarà facile andare d'accordo con gli altri. Potrebbero nascere dei malintesi sul lavoro, dovuti al fatto che non sempre chi vi circonda comprende il vostro modo di fare.

A livello professionale vi sentirete chiamati a dimostrare quanto valete e questo potrebbe rendervi agitati.

Scorpione: gli astri sono dalla vostra parte, vi permetteranno di prendere decisioni molto importanti. Chi ha un lavoro autonomo, potrebbe valutare l'idea di apportare dei cambiamenti. In ambito sentimentale potrebbero esserci delle scelte importanti, forse perchè avete preso maggiore consapevolezza dei vostri sentimenti.

Sagittario: nel corso della giornata del 9 novembre potreste affrontare delle difficoltà. Questo sarà per voi anche un periodo di riflessione, in cui dovrete comprendere quale potrà essere la direzione più giusta da percorrere. Avrete modo di darvi da fare sul lavoro per ottenere soddisfazioni maggiori.

Capricorno: gli astri sono dalla vostra parte e avrete modo di chiarire alcuni disguidi con il partner. Anche sul lavoro potrete mettere in chiaro alcune questioni. Dovrete cercare di capire per bene quali sono gli affari da cui potreste trarre vantaggio.

Acquario: alcuni di voi potrebbero essersi pentiti di alcune scelte fatte in ambito professionale, scelte che non hanno portato dove speravate. In questo periodo, l'amore e la famiglia vi regaleranno delle belle emozioni. Non siate troppo puntigliosi con il partner, ma cercate sempre di trovare un compromesso.

Pesci: la vostra condizione astrologica sarà molto positiva in questa giornata del 9 novembre. Avrete modo di conseguire ottimi risultati sul lavoro. In ambito sentimentale vivrete delle belle emozioni, sia che abbiate una storia che va avanti da tempo oppure che sia iniziata da poco. La stanchezza sarà comunque presente e dovrete stare ben attenti affinchè questa non vi porti a commettere errori.