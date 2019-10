L'Oroscopo di domani 2 novembre 2019 è pronto a mettere in chiaro le predizioni e l'Astrologia d'inizio weekend. Sotto la lente quindi la giornata di sabato, valutata in questo contesto in merito ai sei segni della prima metà dello Zodiaco. In primo piano pertanto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Curiosi di scoprire chi avrà fortuna in amore e nel lavoro? In questo caso vi sono buone notizie in arrivo per due segni in particolare che andremo subito a svelare.

In "odore" di fortuna visto le effemeridi di settore altamente positive, tutti i nativi in Vergine: a quest'ultimi arriverà il prezioso supporto della Luna in Capricorno, di certo responsabile della meritata "top del giorno" al simbolo astrale di Terra. Ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'Astrologia del giorno saranno certamente anche i nati in Cancro, nel frangente classificati in giornata da cinque stelle.

Intanto, poco o nulla da aspettarsi in questo finale di settimana avranno coloro appartenenti a Gemelli: secondo le previsioni di sabato 2 novembre, ai nativi del segno di Fuoco toccherà misurarsi con una giornata alquanto ostica, in questo caso classificata con due stelline da "ko". Per i restanti segni? Tranquilli, è già pronta la scaletta con le stelle indicanti il grado di positività assegnato ad ognuno di essi.

Maggiori dettagli a seguire:

Classifica stelline 2 novembre 2019

L'Astrologia ritorna prepotentemente alla ribalta in questo fine settimana, pronta a fare una scala di valori relativamente alla giornata di sabato. In evidenza come da titolo, l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 2 novembre 2019, appena svelata. Come sempre, l'intera scaletta fa riferimento ai soli simboli astrali oggetto delle presenti previsioni, presi in considerazione in base ai rispettivi cieli astrali.

Ovviamente, come già annunciato in apertura, la prima posizione è tutta riservata a Vergine, sottoposta alla benevola influenza della Luna in Capricorno. Come anticipato in apertura, degni di indossare la corona relativa alla prima posizione tra i sei sotto analisi nel contesto, sono i nati sotto il segno del Cancro.

Top del giorno : Vergine

: Vergine ★★★★★: Cancro;

★★★★: Ariete, Toro, Leone;

★★★ nessuno

★★: Gemelli.

Oroscopo sabato 2 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Una giornata serena invogliata da tanta pace ed altrettanta buona voglia di fare.

Diciamo anche che il vostro fisico sarà carico di energia per affrontare questo sabato ed averla vinta. Partite però cauti e non sprecate tutte le vostre risorse all'inizio della giornata: il percorso che intraprenderete sarà bello quanto tosto, avrete bisogno quindi di molta costanza. Secondo gli Astri del 2 novembre intanto, per quanto riguarda l'amore, sarete presi da una moderata passione. Approfittate della felice (seppur parziale) disposizione delle stelle per ammorbidirvi e assumere un atteggiamento più dolce per ottenere un miglior equilibrio nella vita di coppia.

L'intimità con il partner può sembrarvi un'oasi di relax tra i tanti impegni quotidiani. Con il Sole in Vergine abbastanza amichevole, all'interno del vostro rapporto ritroverete finalmente l’intesa con il partner che si era persa nei giorni indietro. Single, sarete più selettivi nelle vostre relazioni ed il vostro istinto non vi deluderanno. Vi aiuteranno anzi a forgiare un futuro migliore o a fare scelte più ponderate per la vostra vita sentimentale. Nel lavoro, sarà la curiosità, il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale. La giornata sarà sicuramente ricca di opportunità e sorprese, una più interessante dell'altra.

Toro - Giornata di fine settimana valutata con le solite quattro stelline relative ai frangenti di routine. Calma, meglio questo che altro non trovate? Sappiate che in giro c'è tanta negatività da far paura, quindi il sapersi accontentare di ciò che si ha è una gran virtù! In amore, la giornata non annuncia novità o cambiamenti, ma il cielo vi donerà sicuramente una bella comunicativa ed un dialogo costante: mettete il tutto in pratica con il vostro partner. In coppia quindi, senz'altro darete il meglio di voi per far funzionare il rapporto a cui tenete particolarmente, e questo vi permetterà di affrontare la vita a due con più consapevolezza. Single, la vostra vita amorosa diventerà sicuramente sempre più armoniosa ed un incontro interessante potrebbe mettere fine ai vostri dubbi interiori. Vogliosi di iniziare una bella storia d'amore? Riteniamo scontata la risposta... Nel lavoro infine, con l'appoggio del Sole, dopo una lunga attesa raccoglierete sicuramente ciò che avevate già seminato in passato. Finalmente sarete più rilassati e invogliati a cercare di migliorare l'attuale posizione.

Gemelli - Giornata di fine settimana per voi Gemelli valutata con le due pessime stelline relative ai periodi segnati con il "ko". Questo sabato, anche se aveste una pessima gatta da pelare, le stelle invitano lo stesso alla calma. Prima di agire o di dire qualunque cosa, occhio ad eventuali passi falsi, ok? In amore, in casa si respirerà un po' di tensione e complice la Luna non in sintonia con i vostri piani, finirete per uscire in fretta sbattendo la porta. Cercate di trovare il giusto equilibrio tra ciò che volete voi e ciò che desidera la vostra dolce metà, altrimenti saranno sempre discussioni per qualsiasi cosa. Intanto non mettete alla prova la pazienza del partner ma siate comprensivi e accondiscendenti: se per caso dovesse essere lui/lei ad iniziare una discussione, allora rispondete pure per le rime! Single, se guarderete soltanto il lato interessante delle cose, perderete le emozioni principali della vostra vita. In questi giorni non sarà semplice allineare tutti gli aspetti dell'esistenza, ma con un po' di pazienza e buona volontà forse riuscirete a farlo. Nel lavoro, vivrete momenti di tensione: dovrete cercare di controllarvi per non avviare una discussione a toni accesi, Anche se accuserete frustrazione e scontrosità, riprendetevi in tempo senza fare troppo danni al vostro operato.

Astrologia del giorno 2 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - In arrivo un sabato 2 novembre sicuramente molto allettante sotto il profilo interpersonale, ottimo anche per altre cose. Diciamo che la giornata di fine settimana sarà in massima parte aperta ad ogni tipo di esperienza, risultando godibile in molti frangenti. Intanto evitate assolutamente di esporvi se non siete effettivamente sicuri delle cose: soprattutto nelle situazioni complicate, tipo un investimento di denaro, state attenti a non commettere imprudenze. Le previsioni di sabato indicano in amore tanta stabilità e collaborazione: sarete sicuramente nelle grazie delle stelle e del partner, quindi verrete coccolati e viziati con ciò che vi piace di più... La giornata positiva vi darà certamente delle soddisfazioni inaspettate, portando il vostro umore alle stelle. Se così fosse, vorreste che non finisca mai questo magico momento, non è così? Single, il felice aiuto di Venere non potrà che far risplendere maggiormente il vostro fascino, regalandovi sicuramente un'incontro, che potrebbe essere molto promettente. Nel lavoro, sarete scattanti e riuscirete ad avvantaggiarvi su scadenze a lungo termine. Non vi mancherà di certo la serenità e con il vostro entusiasmo vedrete tutto in maniera limpida e cristallina.

Leone - Sembra non dover destare troppe preoccupazioni questo vostro giorno di fine settimana. Ovviamente molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo. Tenetelo a mente: il cielo del periodo esalta la comunicatività e la possibilità di essere vincenti nelle trattative, specialmente d'affari o per nuovi contatti. In amore invece, la vostra visione a lungo termine diventerà sempre più chiara e disporrete di una migliore prospettiva per superare le avversità insieme a chi amate. Riuscirete a controllare meglio le vostre emozioni ed a migliorare gli attuali livelli di energia da spendere nel rapporto di coppia. Single, l'atmosfera sarà costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni personali e la fortuna vi permetterà sicuramente di creare nuove amicizie. Se riuscirete a dare un'impronta di positività al periodo, senz'altro troverete ad aspettarvi semplici ma gustose soddisfazioni. Nel lavoro, sarà sicuramente una giornata dalle tante emozioni. Vi sentirete realmente fortunati e verranno apprezzate la vostra diligenza e la vostra meticolosità, assegnandovi così nuovi incarichi interessanti e remunerativi.

Vergine - Giornata preventivata vincente su molti fronti, ottimamente garantita dalle stelle del momento. A vincere sarà soprattutto una buona stabilità generale, se non per tutto il periodo certamente per gran parte di esso. La buona sorte vi vedrà favoriti nella messa in campo di progetti: qualcuno finalmente potrà gustare un desiderio atteso da tanto tempo. L'oroscopo di domani 2 novembre in amore preannuncia che sarà sicuramente una giornata positiva, in cui il Sole farà sentire tutta la sua influenza, varrà quindi la pena di essere vissuta insieme a tutte le persone che amate. Diciamo che non ci sarà niente di meglio che trascorrere del tempo in compagnia di coloro che riusciranno a trasmettervi tanta serenità. Single, la curiosità che vi trasmetterà Mercurio, potrebbe portarvi a fare nuove conoscenze molto importanti in campo sentimentale. Approfittatene per trascorrere la serata in compagnia dei vostri amici e divertirvi insieme, senza pensieri. Nel lavoro, in questa giornata avrete al vostro fianco delle persone che vi sosterranno nelle vostre attività e finalmente vi sentirete realizzati, poiché nel frattempo sarete riusciti a trasmettere loro qualcosa di positivo. Sarà quindi per voi una bella sensazione, il che avrà in prospettiva dei risvolti positivi per il vostro futuro operato.

Le previsioni del giorno continuano con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.