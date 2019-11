Durante la giornata di giovedì 21 novembre la Luna sarà in congiunzione al segno della Vergine e farà in modo che i nativi del segno diano il massimo della serietà in ambito lavorativo, mentre Capricorno saprà sfruttare al meglio la comunicazione per far funzionare al meglio la propria relazione di coppia. Gemelli cercherà di non sottovalutare la propria condizione lavorativa, mentre Mercurio benefico nel segno dello Scorpione farà in modo che i nativi Bilancia riescano a dare il meglio sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 21 novembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 21 novembre segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vi permette di ritrovare la passione durante la giornata di giovedì. Soprattutto i nativi nella seconda decade godranno di una forte intesa di coppia, che permetterà di sfruttare al meglio la vostra relazione.

I single potranno affrontare le situazioni in modo più sereno, senza frenesia. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Giove in aspetto molto bello vi aiuta a guardare alcune questioni lavorative con lungimiranza. Non vi lasciate fuorviare da quelli che sono i riferimenti e le situazioni correnti, il vostro intuito non si sbaglia e fate bene a fidarvi. Voto - 7,5

Toro: gli influssi della Luna nel segno della Vergine vi permetteranno di trascorrere un periodo tutto sommato positivo.

In amore viaggerete sulla stessa lunghezza d’onda con la persona che avete scelto di avere accanto. Se invece siete alla ricerca dell’altra metà della mela con cui ricongiungervi idealmente, i transiti vi danno quell’atteggiamento mentale di fibrillazione che sottende la conquista. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, avrete la possibilità di emergere tirando fuori alcuni lati particolarmente creativi del vostro modo di fare e della vostra personalità.

Voto - 8

Gemelli: cercate di non farvi influenzare dai vostri colleghi per quanto riguarda l'ambito lavorativo durante la giornata di giovedì, ma soprattutto non sottovalutate la vostra situazione attuale, potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Urano in buon aspetto vi alleggerisce lo spirito e vi dona maggior sicurezza in compagnia della vostra anima gemella.

I single avranno momenti di incertezze su alcune cose che stanno vivendo. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale che porta dei piccoli cambiamenti durante la giornata di giovedì, ma che vi permetteranno comunque di trascorrere dei momenti sereni. Vivacità e senso pratico in amore: continuano a mandarvi ottimi influssi celesti la Luna con Urano, cui ancora non sfugge il Sole, nel segno amico dello Scorpione, specie se appartenete alla seconda e terza decade.

Se siete single, provate a vedere le cose da un punto di vista diverso. In ambito lavorativo, ci sarà da fare attenzione, soprattutto se avete da gestire conti, numeri e situazioni di carattere pratico che riguardino i rapporti con il pubblico. Voto - 7,5

Leone: configurazione astrale che vi permette di esprimere al meglio la vostra personalità, grazie agli influssi di Venere e Giove in quadratura al segno del Sagittario.

Calore umano e generosità, sono queste le vostre essenziali qualità in amore che vi rendono così speciali, piacevoli e irripetibili. Sappiate sfruttarle al meglio per portare in alto l'affiatamento di coppia. Se siete single questo è un buon momento per poter fare nuovi incontri. Limitate gli impegni di lavoro a quelli strettamente necessari, e, magari, regalatevi qualche giorno di vacanza. Voto - 8,5

Vergine: darete il massimo sul posto di lavoro, grazie alla Luna che forma una quadratura perfetta durante la giornata di giovedì.

Basta poco per migliorare, ma attenti a dosare la giusta dose di criticismo. In amore se non siete in compagnia dell’anima gemella è molto probabile che la fortuna vi faccia mettere sulle sue tracce. Ciò nonostante dovrete fare attenzione a non fare passi falsi. Le relazioni fisse dovranno portare a termine alcuni impegni insieme. Sarà una buona occasione per approfondire e consolidare il vostro rapporto. Voto - 8

Bilancia: sarete di buon umore per innamorarvi qualora siate alla ricerca dell'anima gemella.

Dovrete però bilanciare al meglio il vostro carattere se volete riuscire a fare colpo per davvero. Per quanto riguarda le relazioni fisse, il transito di Venere può risvegliare la vostra componente sensuale e mettervi le ali ai piedi, per farvi svolazzare in allegria. In ambito lavorativo, cercherete di fare del vostro meglio, anche in situazione piuttosto complesse. Tuttavia, non pretendete di raggiungere la perfezione. Se non site sicuri, provate chiedere ulteriori spiegazioni. Voto - 7,5

Scorpione: Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale gratifica la vostra posizione lavorativa.

Sarete sempre disponibili e disposti anche a fare anche il lavoro degli altri se sarà necessario, sarete ricompensati a dovere e le vostre quotazioni saliranno. In ambito sentimentale, con il Sole dalla vostra parte non avrete che tanta fortuna e grandi possibilità di riuscire a trovare la vostra anima gemella. Per quanto riguarda le relazioni di lunga data, Saturno si dispone in angolo positivo a favorirvi e, trovandosi nel segno razionale del Capricorno, vi dona la calma razionale per gestire le questioni emotive.

Voto - 9

Sagittario: Venere e Giove nel vostro cielo rendono la vostra giornata ricca di ottime prospettive, a partire dalla sfera sentimentale, dove se avrete il coraggio di rischiare, i single potrebbero compiere un'impresa. Al contrario, le relazioni di lunga data dovranno vedersela con alcuni problemi da superare insieme. Per quanto riguarda il lavoro, un benefico Giove vi dona una velocità di esecuzione notevole, utile per impressionale i vostri capi, oppure un collega semplicemente invidioso.

Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale che prevede qualche nube all'orizzonte. Una romantica Luna nel segno della Vergine rende affascinante la vostra relazione di coppia, ma sarebbe il caso di reinventarsi in quanto l'affiatamento di coppia inizierà a calare. Per i single ci saranno nuove conoscenze all'orizzonte, che dovranno riuscire a gestire. In ambito lavorativo si prepara un evento importante a cui dovrete prendere parte e non potete fare brutta figura, per cui spendete pure, saranno soldi spesi bene.

Voto - 7

Acquario: gli influssi di Urano in Toro, Mercurio e Sole nel segno dello Scorpione rendono accattivante la vostra relazione di coppia. Sarete capaci di tenere ben salda la vostra storia d'amore, soprattutto i nativi nella seconda decade. I single saranno più inclini a dedicarsi alle amicizie. Saprete inserirvi felicemente nel contesto lavorativo, portando in dote il vostro eclettismo e la componente di originalità, tipica del vostro segno. Voto - 8

Pesci: Plutone e Marte in ottimo aspetto vi permettono di gestire al meglio la vostra relazione di coppia.

Ciò nonostante non mancherà però qualche battibecco quindi, fate attenzione al vostro temperamento. I single dovranno solo fare per come si deve il passo decisivo e buttarsi in una storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro, fate molta attenzione alla concorrenza in quanto non potete permettervi in questo momento di perdere posizioni preziose. Studiate una strategia migliore. Voto - 7