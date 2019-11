Durante la giornata di giovedì 7 novembre, il passaggio della Luna in quadratura al segno dei Pesci, aiuterà i nativi del segno a promuovere diverse iniziative, mentre il Toro farebbe meglio ad aprirsi al dialogo per uscire fuori da una discussione, che sia con il partner oppure con un amico. Il Leone sarà sollecitato dai movimenti astrali di Giove e Venere, e in ambito sentimentale, i nativi del segno saranno spinti da tanto romanticismo, mentre Sagittario dovrà prestare maggiore attenzione per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 7 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 7 novembre 2019 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che dà più spazio ai sentimenti durante la giornata di giovedì per i nativi del segno. Con la Luna in Pesci siete vogliosi di avventure da vivere con la vostra dolce metà, ma anche di progettare il vostro futuro insieme.

Se siete single, potreste sentirvi giù di morale, oppure piuttosto nostalgici. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà un po’ di pigrizia, ciò nonostante non andrà ad intaccare la vostra giornata lavorativa, che sarà comunque molto buona. Voto - 7,5

Toro: cercate di risolvere una situazione intricata con il dialogo e non tenetevi tutto dentro, o le cose andranno peggio. Che sia con il partner oppure con un amico, riuscirete a risolvere tutto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Con Nettuno in opposizione, assieme al transito di Mercurio e del Sole, le cose andranno molto bene in ambito sentimentale, quindi lasciatevi andare, ma senza esagerare. I single preferiranno di più la compagnia dei loro amici di sempre. In ambito lavorativo, riuscirete a trovare una facile sintonia e ad armonizzare contesti difficili. Grazie alle vostre capacità di mettere sempre una buona parola riuscirete ad ottenere dei buoni risultati.

Voto - 8

Gemelli: giornata tra alti e bassi per i nativi del segno. Rimandate appuntamenti e spese che non hanno importanza in questo periodo, per privilegiare coloro che meritano di essere presi in considerazione. Una configurazione astrale non proprio brillante, potrebbe creare dei problemi nella vostra relazione di coppia. Quello che potete fare, è limitare i danni. I single potrebbero fare degli ottimi incontri, ma non così stimolanti.

Sul posto di lavoro, dovrete essere pazienti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Presto i frutti arriveranno. Voto - 6,5

Cancro: sarà una giornata particolarmente positiva per i nativi del segno. In amore la creatività non vi manca e, favoriti dalla Luna in congiunzione al segno dei Pesci, vi concentrate parecchio sulla vostra relazione di coppia. I single scopriranno delle qualità impressionanti in una persona che considerano "solo" una semplice amicizia.

Per quanto riguarda il lavoro, un pizzico di fortuna vi aiuterà nello svolgimento dei vostri compiti, ma i risultati arriveranno in un secondo momento. Abbiate pazienza. Voto - 8

Leone: gli influssi dei pianeti Giove e Venere, condizioneranno sul fronte sentimentale la vostra giornata di giovedì. Anche se avrete paura di svelare i vostri veri sentimenti, il partner saprà come farvi uscire da una situazione delicata, riuscendo in questo modo, a rafforzare la vostra storia d'amore. I cuori solitari, saranno in grado di creare la giusta atmosfera e fare breccia nel cuore della loro anima gemella. Sul fronte lavorativo, non mancheranno i successi tanto desiderati, anche se raggiungere il traguardo sarà difficoltoso. Ciò nonostante, alla fine sarete soddisfatti del risultato. Voto - 7,5

Vergine: sarà una giornata focalizzata sui sentimenti per i nativi del segno, complice la Luna in trigono al segno dei Pesci. L'affiatamento con la vostra dolce metà sarà piuttosto buono, ma non così elevato da far scattare la passione. Provate invece ad avanzare proposte utili per il vostro futuro. Se siete single dovrete concentrarvi maggiormente sull'aspetto familiare. In ambito lavorativo, Le vostre finanze non sono così rosee come vi sareste immaginati. Impegnatevi di più per risalire la china. Voto - 7

Bilancia: Marte stazionario nel vostro segno, regala una configurazione astrale basata sul romanticismo, anche se Saturno potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote. Scacciate i pensieri negativi e concentratevi sulla vostra anima gemella. I single saranno più inclini a trascorrere il loro tempo in famiglia, specie se nati a metà ottobre. Al lavoro non vi arrabbiate troppo se il capo chiede più a voi di quello che potete dare, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7

Scorpione: giornata abbastanza travolgente per i nativi del segno. A cominciare dalla sfera sentimentale che, grazie al passaggio del Sole e di Mercurio nel vostro segno, il romanticismo sarà alla portata di tutti, soprattutto per chi è nato alla fine di ottobre. Se siete single ritroverete il buon umore grazie ai vostri amici e la voglia di trovare l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarete instancabili, e porterete a termine senza troppa fatica le varie mansioni che vi verranno chieste. Favorite inoltre le collaborazioni con i colleghi. Voto - 8,5

Sagittario: Marte sempre in angolo benefico dal segno della Bilancia vi dona slancio e gusto per l’avventura, specie se siete single. Avrete voglia di condividere con i vostri amici le vostre avventure. Sarà il pretesto perfetto per trascorrere una serata in compagnia dei vostri cari e divertirvi. Le coppie di lunga data avranno modo di pianificare il loro futuro e crescere insieme. Sul posto di lavoro fate in modo che la vostra generosità non sia scambiata per eccessiva condiscendenza. Dovrete avere una grande concentrazione, specie se siete nati nella seconda decade. Voto - 7,5

Capricorno: l'amore potrebbe subire un calo durante la giornata di giovedì. Nonostante non vi mancherà la grinta portare avanti la vostra relazione, comincerete a sentirvi a corto di idee. Fareste meglio a reinventarvi presto prima che l'intesa di coppia cali decisamente. Se siete single questa potrebbe essere la giornata giusta per buttarsi in una nuova storia d'amore. Al lavoro sarete precisi, scattanti, con la voglia di fare. Ciò nonostante non date peso a qualche polemica da parte dei colleghi. Voto - 7

Acquario: una bella Venere nel vostro quadro astrale, vi sarà d'aiuto sul fronte sentimentale. Potreste risollevare la vostra relazione grazie al dialogo, fate attenzione a non urtare la suscettibilità del partner e creare momenti di disappunto o malintesi. Novità invece per i cuori solitari, che potranno fare conoscenze interessanti e molto intriganti. In ambito lavorativo, lavorerete in maniera spedita, riuscendo a risolvere in fretta eventuali imprevisti. Voto - 7,5

Pesci: favoriti dalla Luna in quadratura al vostro segno, sarete inclini a nuove iniziative sul posto di lavoro. Avrete voglia di nuove esperienze, da portare avanti nel tempo, senza tralasciare i progetti già in corso. Per quanto riguarda l'amore, preparatevi a una giornata particolarmente gioiosa con la vostra dolce metà. Una buona configurazione astrale consente il fiorire di passioni e emozioni nuove specie se siete in cerca dell’anima gemella. Per e coppie di lunga data è tempo di celebrare i sentimenti che provate, in quanto questi vi faranno crescere più in fretta di quanto credete. Voto - 9