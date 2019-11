Nella giornata di lunedì 25 novembre, Saturno si troverà in quadratura al segno del Capricorno, ed esalterà la vivacità e la sensualità dei nativi del segno, mentre Mercurio guarda con occhi benevoli i nativi Scorpione, permettendo loro di provare emozioni molto forti in compagnia di chi gli sta più a cuore. Leone dovrà accettare il fatto di non poter fare tutto da solo, e chiedere aiuto a qualcuno quando necessario, mentre gli influssi di Venere e Giove nel segno benefico del Sagittario, daranno ai nativi Ariete la possibilità di variare la propria giornata. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 25 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 25 novembre 2019 segno per segno

Ariete: una configurazione astrale formata dai pianeti Venere e Giove, vi permette di saper gestire bene le varie relazioni tra voi e i vostri amici. Deciderete di trascorrere la vostra giornata divertendovi come più vi pare, ma senza dimenticare i vostri impegni. Infatti, in ambito lavorativo, saprete come portare a termine in tempo le vostre mansioni, senza fare necessariamente dei lavori di scarsa qualità.

In quanto ad amore, le nuove storie, quelle che nascono adesso possono essere difficili o con persone lontane. Meglio le relazioni stabili. Voto - 7,5

Toro: la Luna nel segno dello Scorpione influenzerà positivamente la vostra giornata. Riuscirete a stabilire un clima sereno in ambito sentimentale, anche se mancherà inizialmente quel pizzico di amore in più che accende la passione, ma in ogni caso nulla di grave.

I single preferiranno fare più affidamento alle amicizie. In ambito lavorativo, se pensate troppo a cosa farebbero gli altri nella stessa situazione rischiate di bloccarvi, concentratevi invece su quale sia la cosa giusta da fare in questo momento. Voto - 7,5

Gemelli: una configurazione astrale che vi obbliga a dare spazio agli affetti sinceri, vi invita a muovere le emozioni profonde senza infingimenti durante la giornata di lunedì.

Infatti, la vostra relazione sentimentale vi regalerà tanti momenti di serenità, specie se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single, Venere è benevola e potrebbe concedervi qualcosa. Sul posto di lavoro, la miglior cosa da fare è cercare di mantenersi attivi, nonostante attualmente ci sono poche idee che vi stimolano. Voto - 7

Cancro: vivrete dei momenti indimenticabili all'interno della vostra vita affettiva durante la giornata di lunedì.

Anche perché, l’altro astro della componente romantica dell’amore, Nettuno, sta viaggiando positivamente per voi nel segno altrettanto favorevole dei Pesci. Vi trovate di fronte a una giornata in cui la corrispondenza affettiva è massima e sarete in grado di godere di una sintonia perfetta con il partner, specie se nati nella seconda decade. Per i single qualcosa di veramente speciale potrebbe succedere, capace di sollevarvi il morale.

Al lavoro Nettuno vi ricorda che potete permettervi di rischiare in un grande progetto lavorativo. Voto - 8,5

Leone: cercate di capire che non potete svolgere tutte le vostre mansioni lavorative, oppure i vostri impegni di coppia da soli. Dovrete affidarvi all'aiuto della vostra anima gemella, oppure dei colleghi per rimanere in carreggiata. Inoltre, se credete che tutto possa diventare vostro, vi sbagliate poiché il vostro portamonete non contiene così tanto denaro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, alcuni sbalzi d'umore potrebbero caratterizzare negativamente la vostra relazione di coppia. Per i cuori solitari nuove conoscenze verranno viste di buon occhio. Voto - 7

Vergine: configurazione astrale formata dai pianeti Venere, Giove e Sole che influenzeranno positivamente la giornata di lunedì. La Luna, inoltre, vi porta note di romanticismo e compenetrazione emotiva, specie se avete da poco cominciato una relazione di coppia. Se siete single, dovrete cercare di farvi avanti più spesso, anche se non andrà bene.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, sarete parsimoniosi e oculatissimi nelle scelte e nei progetti che porterete avanti. Ci tenete molto alle vostre mansioni e volete che tutto sia perfetto. Voto - 8,5

Bilancia: gli influssi di Saturno in quadratura al segno del Capricorno, assieme a Venere e Giove in angolo positivo, rendono particolarmente allegra la vostra giornata. Se siete single sarete impegnati a ricercare compagnie, affinità, stimoli nuovi e diversi in ambito sentimentale, mentre le relazioni di lunga di data avranno modo di prendersi cura della loro storia d'amore con parsimonia.

In ambito lavorativo a volte fate progetti troppo surreali, in cui non considerate voi stessi e i vostri limiti. Cercate di rivedere le vostre strategie e fate qualcosa che possiate realmente portare a termine. Voto - 7,5

Scorpione: durante la giornata di lunedì, la Luna sarà in congiunzione al vostro segno zodiacale, ciò significa che godrete di un ambito sentimentale senza precedenti, che vi darà la forza e la tenacia di portare avanti con convinzione la vostra relazione di coppia, e renderla più vera e magica che mai.

Se siete single Mercurio annuncia incontri dettati dalle coincidenze che creeranno intriganti avventure. Per quanto riguarda il lavoro probabilmente coloro che vi hanno mal giudicato si accorgeranno dell'errore e ripristineranno lo status quo ante. Voto - 8

Sagittario: la presenza di Nettuno nel vostro cielo vi rende particolarmente affascinati dinanzi la vostra anima gemella. Approfittatene per alzare l'intesa di coppia che ultimamente non era su livelli esaltanti. I single riusciranno ad attrarre a sé nuove simpatie.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, mettete l'abito più professionale che avete, perché vi si presenteranno molte occasioni e dovrete essere impeccabili. Voto - 8

Capricorno: Saturno in quadratura nel vostro segno, esalterà la vostra vivacità e la vostra sensualità durante la giornata di lunedì. In ambito sentimentale esiste un lato di voi stessi, sapientemente tenuto nascosto, che è tenero, emotivo e non vede l’ora di esprimersi: ma solo con la persona che ha saputo conquistare la sua fiducia.

I single potrebbero fare un incontro molto fortunato. In quanto a lavoro, cambierete idea su una questione importante grazie ai consigli di una persona di cui vi fidate e che stimate molto. Voto - 8,5

Acquario: un clima di romanticismo conferitovi dal pianeta Venere rende particolarmente felice la vostra storia d'amore. Organizzate una soirée con la vostra dolce metà, godendovi l’atmosfera lirica che il momento vi dona, specie se siete nati nella terza decade. I single in cerca di avventure mozzafiato saranno più che accontentati.

Per quanto riguarda il lavoro, gestite le vostre risorse con estro, creatività e una ferma volontà di organizzazione razionale. Giove vi rende disinvolti nello spendere, ma in oggetti di necessaria utilità. Voto - 9

Pesci: quadro dei transiti che sancisce una netta ripresa rispetto alle giornate precedenti. Nettuno vi vede di buon occhio, e vi concederà tratti indimenticabili nella vostra relazione di coppia, anche se questi momenti potrebbero sembrare banali. I single dovranno guardarsi dentro, capire cosa non va in loro e rivedere alcuni aspetti utili per trovare la loro anima gemella.

Sul posto di lavoro sarà la giornata perfetta per fare programmi a lunga scadenza, tali da riempire il vostro tempo e occupare la vostra mente. Voto - 8