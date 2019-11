Durante la giornata di mercoledì 13 novembre, gli influssi del Sole nel segno dello Scorpione, regaleranno ai nativi del segno momenti di piacere personale, con dei grandiosi risultati soprattutto nella sfera sentimentale, mentre il Cancro sarà ricco di vitalità. Il Capricorno cercherà di andare avanti con la propria vita, spinto da un allegro Plutone in buon aspetto, mentre Gemelli dovrà cercare di adattarsi ad una posizione lavorativa.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 13 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 13 novembre 2019 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vi dona una giornata di alti e bassi. I single non riusciranno a trovare una certa stabilità, per via degli influssi di Saturno in opposizione al segno del Capricorno. Trovare l'amore potrebbe diventare più complesso del solito. Le coppie di lunga data, specie se nate nella seconda decade, dovranno trovare il modo di analizzare quegli aspetti che non vanno e correggerli al più presto.

In ambito lavorativo, dimostrerete una grande forza di volontà, che vi sarà utile per portare a termine gli incarichi che vi saranno assegnati. Voto - 7

Toro: Saturno continua a regalarvi un quadro astrale sereno, e durante la giornata di mercoledì esprimete tanto la vostra parte più generosa, sia nel campo prettamente familiare quanto in quello sociale e amicale. L'amore richiede una fase di maggiore dialogo e comprensione con la vostra dolce metà.

Se siete all’inizio di una storia sentimentale, è possibile viviate naturali scosse di assestamento, che poi più in avanti nel tempo si esauriranno. Se siete single potreste fare incontri interessanti e forieri di nuove intese. Per quanto riguarda il lavoro, saprete come esprimervi dinanzi ai vostri colleghi, quando dovrete esporre delle nuove idee. Voto - 8

Gemelli: la Luna transiterà nel vostro segno zodiacale, e vi darà quel tocco di leggerezza e di fascino che vi aiuta nella conquista di una persona conosciuta da poco, soprattutto se siete nati nella prima e nella terza decade.

Le relazioni di lunga data, grazie agli influssi di Marte, dovranno compensare alcune mancanze. In ambito lavorativo, guidati da una bella Luna, metterete via quanto di inutile e di vecchio fa parte della vostra attività professionale e procedete in una nuova direzione. Ciò nonostante dovrete cercare prima di abituarvi ad una nuova posizione. Voto - 7,5

Cancro: sarete ricchi di vitalità, grazie agli influssi di Saturno in opposizione al segno dello Scorpione.

Ciò nonostante sarà una giornata tra alti e bassi, a cominciare dalla sfera sentimentale, dove l'affiatamento di coppia subirà una battuta d'arresto. Fareste meglio ad aggiustare il tiro prima che peggiorino le cose. Se siete single e v'interessa qualcuno, rivedete al meglio la vostra "strategia". Per quanto riguarda il lavoro, grinta e sicurezza vi sosterranno in vista di sfide importanti. Voto - 7,5

Leone: configurazione astrale tra alti e bassi per i nativi del segno durante la giornata di mercoledì.

Qualche tensione in ambito sentimentale potrebbe compromettere la vostra relazione di coppia. Cercate di dissipare ogni incomprensione. Se siete single sarà una giornata tutto sommato tranquilla. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio e Urano, non vi spalleggiano più di tanto. Ciò nonostante la vostra vita lavorativa va molto bene, specie se appartenete alla prima e alla terza decade del vostro segno. Provate a promuovere qualcosa di innovativo. Voto - 7

Vergine: configurazione astrale molto positiva per i nativi del segno durante la giornata di mercoledì. Sarete particolarmente fortunati in ambito sentimentale, grazie al sontuoso aspetto tra il Sole, in Scorpione, con Plutone il corpo celeste dell’espressione dell’eros nel segno del Capricorno entrambi a voi alleati. Chi di voi invece è ancora single, può contare su un periodo estremamente favorevole e su un innalzamento considerevole dello charme personale. Sul posto di lavoro, imprimete un ritmo serrato alla vostra attività, non curandovi dei colleghi pigri o lavativi. Voto - 8,5

Bilancia: la configurazione astrale prevede la Luna nel segno dei Gemelli e ciò, assieme a Marte stazionario nel vostro segno, influenzerà positivamente la vostra giornata. Amori e passioni, in un gareggiare ininterrotto, creano arabeschi puliti, senza dimenticanze, sbavature, confusioni. Se siete in cerca dell’anima gemella e appartenete alla seconda e alla terza decade vi trovate a entrare in contatto con una persona che vi affascina e vi intriga. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee sono efficaci e hanno valore, non esitate quindi a esporle al pubblico. Voto - 8

Scorpione: Sole stazionario nel vostro segno zodiacale, vi regalerà momenti di piacere personale durante la giornata di mercoledì. Un mirabile aspetto tra Nettuno e Mercurio in Pesci, porteranno avanti la vostra relazione sentimentale. Non abbiate paura di farvi avanti e proporre nuove idee al partner. I single potrebbero fare incontri intriganti, ma devono lasciarsi il passato alle spalle e mettere da parte i pregiudizi. Al lavoro stabilite programmi e organizzate piani d’azione che vi possono far andare sempre più lontano. Voto - 8

Sagittario: Venere in congiunzione al vostro segno, assieme alla Luna in opposizione, faranno splendere la vostra bellezza per ottenere quanto vi preme in amore e dai rapporti personali. Ciò nonostante una strana sensazione di inadeguatezza non vi fa sempre stare sulla stessa lunghezza d’onda con la persona che avete scelto di avere accanto. Distinguere la persona giusta sarà più semplice e i single potranno fidarsi delle loro sensazioni. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, sarete pronti per mutare positivamente alcune complicazioni e lungaggini, che vi tenevano imbrigliati. Voto - 7,5

Capricorno: il buon aspetto tra Plutone e il Sole si verifica tra il vostro segno e l’amico Scorpione, dunque ha il potere di irradiare su di voi effetti strepitosi, specie se siete nati nella seconda e terza decade. Se invece siete single avrete delle speranze con una persona che ultimamente non vi considerava. Per quanto riguarda il lavoro, state attraversando una fase intensamente produttiva. Saturno in angolo molto positivo vi illumina il cammino con la capacità di organizzazione e razionalità che ci vogliono per ottenere risultati perfetti. Voto - 8,5

Acquario: potreste avere qualche difficoltà in ambito sentimentale. Qualche discussione o i capricci del vostro partner potrebbero portarvi ad una lite. Cercate di non essere aggressivi. Anche i single avranno difficoltà a gestire le loro emozioni e dovranno riflettere molto sul da farsi. In ambito lavorativo, avrete delle idee stravaganti, che potrebbero non essere apprezzate dai colleghi. Se non siete sicuri di quello che state per fare, sarebbe meglio fermarsi in tempo. Voto - 6,5

Pesci: profilo astrale abbastanza buono per i nativi del segno. Salutate la positiva benedizione del vostro sempiterno benefattore, Nettuno, che continua a darvi manforte. Ne sentono più da vicino gli influssi benefici i nati nella seconda decade. Le coppie consolidate sentono gli influssi benefici di Saturno e Plutone e si vivono il momento mescolando il romanticismo di cui sono dotati. Per quanto riguarda il lavoro, fate buon viso a cattivo gioco e non date peso più di tanto alle persone che non sopportano di vedere i vostri successi chiarirsi e essere apprezzati da colleghi e capi. Voto - 7,5