Durante la giornata di mercoledì 27 novembre, i nativi Cancro saranno in sintonia con il partner, grazie anche ad un po’ di buona sorte fornita dal pianeta Mercurio, mentre Venere perfeziona il suo transito verso il segno del Capricorno, permettendo loro di avere un formidabile intuito sul posto di lavoro. Toro terrà ben a mente i propri rapporti familiari, mentre Marte e Plutone spalleggeranno i nativi Scorpione, aumentando l'intesa di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 27 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 27 novembre 2019 segno per segno

Ariete: la Luna entrerà nel segno del Sagittario, e influenzerà positivamente la vostra giornata. Saprete gestire le storie sentimentali con grande serenità e senso di soddisfazione. Solo se siete nati nella seconda decade dovete stare un po’ più attenti, usare tatto con la persona amata e cercare di mantenere il vostro equilibrio.

I single dovranno cercare di darsi una mossa prima di perdere la loro potenziale anima gemella. In ambito lavorativo, ci saranno nuove soluzioni per intraprendere progetti interessanti e recuperare il tempo perduto. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale abbastanza discreta, formata dai pianeti Saturno e Urano. In amore siete sensibili e attenti alle esigenze della persona amata, vi disponete con l’animo migliore affinché ogni suo più piccolo desiderio possa per voi essere quasi un ordine.

I single avranno bei momenti da vivere in compagnia dei propri amici. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, il vostro carattere vi aiuta nei vostri progetti, ma attenzione ad eventuali colleghi che potrebbero procurarvi noie. Voto - 7,5

Gemelli: la Luna sarà in opposizione al vostro segno zodiacale durante la giornata di mercoledì. Sentirete dunque l'esigenza di stare accanto al vostro partner, quasi come se non vi sentite al sicuro.

Per quanto riguarda i single, avrete il coraggio di osare e di spingervi oltre. Sul posto di lavoro siate sempre professionali senza adulare troppo, non siate rivoluzionari ma nemmeno dei sudditi. La prima impressione è sempre la più importante, ma non sempre è quella più corretta. Voto - 6,5

Cancro: influenzati dal pianeta Mercurio, la giornata di mercoledì sarà ottimale per i nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Inoltre Urano e Marte in un buon rapporto, fanno risaltare l’immagine della coppia come vincente e gratificata da una smagliante fortuna. In special modo se appartenete alla prima e alla seconda decade. Sul posto di lavoro costanza e un po’ di fatica saranno le chiavi per raggiungere il successo. In questo periodo potrete anche organizzare viaggi e vacanze, o interessarvi a questioni di lavoro da proiettare felicemente nel futuro.

Voto - 9

Leone: la Luna nel segno del Sagittario vi sorride e vi permette di avere un po’ di gusto in più nelle vostre avventure di coppia. Se avete storie occasionali o traballanti, potete dedicarvi a svolazzare di fiore in fiore piuttosto che scavarvi una nicchia in un “ipotetico nido d’amore”. Le relazioni fisse, avranno modo di aggiungere un po’ di pepe alla loro relazione. In ambito lavorativo sarete circondati da gente capace di conversazioni profonde e intriganti, piene di nuove idee esplosive.

Voto - 8

Vergine: giornata dove mostrerete il fianco sotto alcuni aspetti a causa di Saturno in trigono a Capricorno. La sfera sentimentale andrà preservata attraverso il dialogo, senza troppi giri di parole, mentre per i single l’approccio con una persona potrebbe non essere visto di buon occhio. Un po’ di nervosismo sul posto di lavoro complicherà la vostra prestazione. Concertatevi solo sul da farsi, e non pensate a tutti quei pensieri negativi, nemmeno a dei colleghi troppo pretenziosi con voi.

Voto - 6

Bilancia: Saturno in quadratura al segno del Capricorno vi rende irrequieti e vivaci al tempo stesso durante la giornata di mercoledì. Nonostante la vostra vita sentimentale procede bene, sentite la necessita di cambiare direzione. Tenete a freno tale sensazione, oppure provate a parlarne con calma con il partner. Se siete single questo sarà un ottimo momento per cercare di trovare la vostra anima gemella. In ambito lavorativo, cercate di essere precisi nelle vostre attività se volete soddisfare le esigenze del vostro capo.

Voto - 7

Scorpione: configurazione astrale fortemente incentrata sulla passione di coppia, a partire da Marte in quadratura e Plutone in un trigono perfetto con il vostro segno zodiacale. In amore appunto mostrerete il vostro lato migliore, quello passionale, ricco di sentimenti e in grado di alzare alle stelle l'intesa di coppia, rendendovi irresistibili al partner. Situazione più o meno analoga per i single, solo che dovrete riuscire a giocarvi tali carte con la vostra potenziale anima gemella, qualora ce ne sia già una nel vostro cielo.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la vostra serietà e concretezza nel portare a termine i vostri progetti lavorativi sarà ben apprezzata dai vostri clienti. Voto - 9

Sagittario: movimento dei pianeti che vede la Luna la centro del vostro cielo nella giornata di mercoledì. In ambito sentimentale Venere continua a portare prosperità nella vostra relazione, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade. Per i single ci saranno nuove conoscenze da saper gestire. Sul posto di lavoro se dovete chiarire o imporre la vostra idea su quella altrui, mostratevi decisi e integerrimi, non fatevi condizionare da nessuno.

Voto - 8,5

Capricorno: Saturno si troverà in quadratura al vostro segno zodiacale e v donerà un notevole fascino da esprimere al meglio all'interno della vostra relazione di coppia, specie se siete nati nella prima decade, soprattutto se siete del genere femminile. I single invece saranno alle prese con nuovi incontri, ma non è detto che riescano a fare nuove conquiste. In ambito lavorativo, Venere continua a perfezionare il vostro intuito per gli affari e sarete disposti anche a lavorare qualche ora in più del solito.

Voto - 8

Acquario: un ispirato Nettuno vi rende piuttosto felici, con la voglia e a tenacia di fare ciò che più vi piace. Le novità che vi pone di fronte saranno di tutto rispetto: sappiate però non dare un’immagine diffidente o ancora poco calorosa di voi stessi ai vostri potenziali corteggiatori e le vostre promettenti corteggiatrici se volete davvero conquistarli. Le relazioni fisse cederanno a delle dolci effusioni. Per quanto riguarda il lavoro, se dovrete ancora pensare al lavoro e a progetti che ancora non sono stati avviati, sarà conveniente rimandare altri appuntamenti che con il lavoro proprio non c'entrano nulla.

Voto - 7,5

Pesci: giornata formata da molti corpi celesti in un angolo perfetto che rendono la vostra giornata piena di brio. La vostra relazione di coppia sarà dominata dall'affascinante Venere che vi donerà tanta fortuna e un grande fascino da spendere nei confronti della vostra dolce metà. Per quanto riguarda i single, cercherete di resistere alla tentazione di una conoscenza. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere alta la guardia e continuate a fare il vostro lavoro con una notevole tenacia.

Voto - 7,5